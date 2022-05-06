Warcraft Arclight Rumble - новая мобильная игра от Blizzard

Blizzard официально представила мобильную игру — Warcraft Arclight Rumble.

Это новая игра во вселенной Warcraft, предлагающая полную PvE-кампанию, совместный игровой процесс и режим PvP. Warcraft Arclight Rumble выйдет позже в этом году для устройств iOS и Android, если не будет задержек. Это будет вторая мобильная игра от Blizzard, выпущенная в этом году, после Diablo Immortal, которая выйдет в июне. Игровой процесс Warcraft Arclight Rumble действительно черпает вдохновение из Clash of Clans, но Blizzard сделали все возможное, добавив подземелья, рейды, совместный игровой процесс, систему гильдий и многое другое.

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