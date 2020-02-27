Warcraft III Reforged предлагает поддержку сверхширокого экрана

Компанией Blizzard проделана огромная работа над игрой. Пользователи по всему миру жаловались на технические проблемы. Выпустив новый патч Warcraft III Reforged patch 1.32.2 разработчики исправили множество ошибок.

Blizzard добавила поддержку игры с широкоформатными мониторами. Патч предлагает отдельную настройку для таких мониторов.

Патч Warcraft III Reforged Patch 1.32.2 внес изменения в компаниях. Игровой процесс претерпел изменениям. Интерфейс был доработан. Системная сторона игры стала более отзывчивая и производительная. Если вы еще не скачали патч, то обязательно сделайте это.