Warhammer 40000 Battlesector теперь доступен через Xbox Game Pass

Warhammer 40000 Battlesector ранее был запущен на ПК и теперь доступен по подписке Xbox Game Pass. Это динамичная пошаговая стратегия, действие которой происходит в мрачной вселенной 41-го тысячелетия. Warhammer 40000 Battlesector позволяет вам выбирать силы, развивать свою армию и выставлять могучих героев, сражающихся за победу, используя превосходную стратегию, потрясающие способности и разрушительное оружие.

В мрачной тьме далекого будущего есть только война. Испытайте каждый ошеломляющий взрыв и сокрушительный заряд души в Warhammer 40000: Battlesector, окончательной боевой игре с пошаговой стратегией и динамичными боями, которая перенесет вас на поля сражений 41-го тысячелетия.
Комментарии и отзывы Warhammer 40,000 Battlesector
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