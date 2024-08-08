Warner Bros. отчиталась о падении продаж в игровом сегменте

При этом специалисты отмечают, что плохое восприятие игры Suicide Squad: Kill the Justice League было вполне заслуженным. Игра, изданная Warner Bros., обладает множеством проблем, которые сложно преодолеть патчем, потому что в конечном итоге студии пришлось бы полностью переделывать игру, дабы добиться успеха в этом направлении. Но так как никто уже денег на подобные игры давать не будет, то и ждать релиза чего-то в ближайшее время от разработчиков игры не стоит. Это тотальный провал, который сильно ударил по доходу крупнейшего издателя видеоигр, а значит, руководство будет принимать соответствующие меры, чтобы исправить ситуацию и в будущем не попадать в подобные передряги. Будем ждать свежих релизов от разработчика — можно они вновь выпустят игру по «Гарри Поттеру».