Warner Bros. отчиталась о падении продаж в игровом сегменте

Сегодня появилась информация о том, что игра Suicide Squad: Kill the Justice League не только «убила» любимых супергероев из вселенной DC Comics, но и нанесла серьёзный удар по доходам Warner Bros. Discover в сегменте видеоигр. В свежем финансовом отчёте за второй квартал текущего финансового года компания подтвердила, что доходы от игр снизились на 41% по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за слабых продаж Suicide Squad: Kill the Justice League, но на самом деле ситуация немного более сложная. Суть в том, что в прошлом году вышла видеоигра Hogwarts Legacy, которая добилась просто феноменального успеха и продавалась миллионными тиражами, так что спад продаж в целом был ожидаем, но не в таких масштабах.

При этом специалисты отмечают, что плохое восприятие игры Suicide Squad: Kill the Justice League было вполне заслуженным. Игра, изданная Warner Bros., обладает множеством проблем, которые сложно преодолеть патчем, потому что в конечном итоге студии пришлось бы полностью переделывать игру, дабы добиться успеха в этом направлении. Но так как никто уже денег на подобные игры давать не будет, то и ждать релиза чего-то в ближайшее время от разработчиков игры не стоит. Это тотальный провал, который сильно ударил по доходу крупнейшего издателя видеоигр, а значит, руководство будет принимать соответствующие меры, чтобы исправить ситуацию и в будущем не попадать в подобные передряги. Будем ждать свежих релизов от разработчика — можно они вновь выпустят игру по «Гарри Поттеру».