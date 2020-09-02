Watch Dogs: Legion выйдет с поддержкой трассировки лучей

После официального анонса новых видеокарт NVIDIA RTX 30 серии, компания Ubisoft выпустила очередной трейлер, где демонстрирует Watch Dogs: Legion с трассировкой лучей. Также было подтверждено, что игра будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS, которая позволит играть с разрешением 8K на новой GeForce RTX 3090.

NVIDIA и Ubisoft запустили специальное предложение. При покупке видеокарты GeForce RTX 30, Watch Dogs: Legion в подарок. Период действия акции ограничен. Watch Dogs: Legion выйдет на ПК, Xbox One и PS4 29 октября 2020 года.