World War 3 получила крупный апдейт с двумя картами

Разработчики из компании Wishlist Games официально рассказали, что уже совсем скоро, 8 декабря, популярный тактический шутер World War 3 получит своё первое сезонное обновление под названием Operation Redline. Данное обновление завершает этап бета-тестирования продукта и с релизом Operation Redline география виртуального конфликта будет расширена — можно будет оценить сразу две новые карты. Речь про демилитаризованную зону Коре и китайскую пустыню Гоби. Кроме того, в игру добавят соответствующее снаряжение китайских и корейских солдат, так что сражения будут проходить максимально аутентично. Также разработчики проекта рассказали, что теперь все крупные обновления проекта будут посвящены расширению географии военных действий — будет новый контент вроде карт, режимов, оружия и транспорта.

В компании отметили, что в течение 2023 года планируется выпустить сразу три крупных обновления, но пока что никаких деталей относительно этих апдейтов нет. Вероятно, если разработчики планируют каждый апдейт делать таким внушительным, как текущий, то можно будет смело говорить о выходе на уровень ААА-шутеров. При этом сам проект каждый раз становится заметно разнообразнее в плане контента, так как новое оружие и транспорт уже сильно вносят корректировки в виртуальный мир. Будем следить за ситуацией и вам, конечно, тоже советуем — игра вышла из бета-теста, а значит, самое время пробовать свои силы и тестировать новые карты на предмет интересных локаций.