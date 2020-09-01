World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября

Дата выхода World of Warcraft: Shadowlands анонсирована во время церемонии открытия Gamescom в прямом эфире - 27 октября 2020 года.

Восемь дополнений Warcraft перенесут старых и новых игроков в свою собственную версию загробной жизни.

Игроков ждет ветвящиеся сюжетные линии, новые способности и множество новых сред для исследования, наполненных мощными трофеями.

Прямо перед запуском Shadowlands игроки World of Warcraft могут испытать особое внутриигровое событие, ведущее к расширению. Геймеры отправятся в ледяные пустоши Ледяной Короны, где Сильвана разрушила завесу между мирами и пробудятся зловещие силы.