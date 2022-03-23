Wreckfest выйдет на Nintendo Switch 21 июня

Wreckfest — это хорошо принятая гоночная игра на тему дерби, получившая 86% очень положительных отзывов в Steam. В нее было добавлено два сезонных абонемента с контентом, добавляющим в игру множество новых транспортных средств, а также он был выпущен на PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One и Xbox Series.

Сегодня разработчики THQ Nordic игры Wreckfest официально объявили что игра выйдет на Nintendo Switch 21 июня. Основные функции игры, помимо реалистичного сноса и множества настроек автомобилей, включают в себя большие лобби на 16 игроков, которые перейдут на Switch, а также режимы офлайн-турниров. К сожалению, игра пострадает с точки зрения производительности, поскольку она будет работать только со скоростью 30 кадров в секунду, вероятно, из-за аппаратных ограничений Nintendo Switch. Все DLC к игре, выпущенные на других платформах, также будут доступны на Nintendo Switch, включая два сезонных абонемента. Так что для некоторых игроков это будет отличным вариантом.
Комментарии и отзывы Nintendo Switch
Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией Micro…
Sony надеется, что приобретение Activision корпорацией MicroSony ожидает, что Microsoft выполнит свои «контрактные соглашения и продолжит обеспечивать мультиплатформ…
Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассиров…
Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассировОфициального ремастера Red Dead Redemption пока не предвидится, но мы можем получить представление о том,…
Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры по…
Electronic Arts и Lucasfilm Games анонсировали новые игры поElectronic Arts и Lucasfilm Games объединяют усилия, чтобы и дальше предлагать совершенно новые игровые в…
Flintlock: The Siege of Dawn — новая ролевая игра с открытым…
Flintlock: The Siege of Dawn — новая ролевая игра с открытымСпустя почти четыре года после выпуска своей дебютной игры, Ashen , новозеландская студия A44 Games анонс…
DICE откладывает первый сезон Battlefield 2042, чтобы исправ…
DICE откладывает первый сезон Battlefield 2042, чтобы исправBattlefield 2042, мягко говоря, имеет недостатки и разработчики пересматривают свой график, чтобы устрани…
Wreckfest выйдет на Nintendo Switch 21 июня…
Wreckfest выйдет на Nintendo Switch 21 июняWreckfest — это хорошо принятая гоночная игра на тему дерби, получившая 86% очень положительных отзывов в…
Представлен онлайн-шутер LEAP…
Представлен онлайн-шутер LEAPBlue Isle Studios, команда разработчиков, известная по таким играм как Citadel: Forged with Fire , Slende…
Apex Legends Mobile будет доступен в 10 странах…
Apex Legends Mobile будет доступен в 10 странахEA объявила, что Apex Legends Mobile будет иметь ограниченный региональный запуск в десяти странах. Он на…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor