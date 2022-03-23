Wreckfest выйдет на Nintendo Switch 21 июня

Wreckfest — это хорошо принятая гоночная игра на тему дерби, получившая 86% очень положительных отзывов в Steam. В нее было добавлено два сезонных абонемента с контентом, добавляющим в игру множество новых транспортных средств, а также он был выпущен на PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One и Xbox Series.

Сегодня разработчики THQ Nordic игры Wreckfest официально объявили что игра выйдет на Nintendo Switch 21 июня. Основные функции игры, помимо реалистичного сноса и множества настроек автомобилей, включают в себя большие лобби на 16 игроков, которые перейдут на Switch, а также режимы офлайн-турниров. К сожалению, игра пострадает с точки зрения производительности, поскольку она будет работать только со скоростью 30 кадров в секунду, вероятно, из-за аппаратных ограничений Nintendo Switch. Все DLC к игре, выпущенные на других платформах, также будут доступны на Nintendo Switch, включая два сезонных абонемента. Так что для некоторых игроков это будет отличным вариантом.