XCOM 2 можно забрать в Epic Games Store с 14 апреля

Каждую неделю Epic Games предлагает бесплатные игры зарегистрированным пользователям Epic Games Store. XCOM 2 – это продолжение полюбившейся игрокам и критикам стратегии XCOM: Enemy Unknown, получившей в 2012 году титул «Игра года».

XCOM2 - это продолжение признанной игроками и критиками стратегии XCOM: Enemy Unknown. Земля изменилась. Двадцать лет прошло, с тех пор как мировые лидеры подписали акт о безоговорочной капитуляции перед пришельцами. Организация XCOM, последний рубеж обороны Земли, уничтожена, а её остатки рассеяны по миру. В XCOM 2 планетой правят пришельцы, застраивая её сверкающими городами и обещая человечеству безоблачное будущее. Однако инопланетяне втайне вынашивают зловещие планы и уничтожают всех, кто отказывается жить по новым правилам.

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