Xbox, Nintendo, Ubisoft приглашены на E3 2021

Как уже известно, игровое мероприятие E3 2021 пройдет в цифровом формате. Организаторы уже начали делиться новостями и программой об предстоящей выставке. Стало известно, что на мероприятии выступят компании Xbox, Nintendo, Ubisoft, а также Take-Two, Warner Bros, Capcom, Konami и Koch Media. В этом году не будет таких компаний как Sony, EA и Square Enix, но и без них список участников довольно солидный.

E3 2021 одно из главных событий индустрии игр. Событие покажет анонсы новых игр, новости из игровой индустрии и многое другое. E3 2021 пройдет с 12 по 15 июня.
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