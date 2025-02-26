Xbox получил важнейшую функцию для игры с друзьями

В рамках февральского обновления для Xbox компания Microsoft добавила возможность легко приглашать друзей в игровые сессии Xbox Cloud Gaming, создавая удобные ссылки для приглашений. Эти ссылки можно отправлять через сообщения Xbox или копировать в любое другое приложение для общения. Принять приглашение можно на поддерживаемом ПК или мобильном браузере, а также получить специальный код для входа на телевизорах и стриминговых устройствах с функциями Xbox. Чтобы присоединиться к игре, у пользователей должен быть аккаунт Xbox, а для некоторых игр потребуется активная подписка Game Pass Ultimate. Также каждый игрок должен обладать правами на игру — либо владеть ею, либо иметь доступ через Game Pass или бесплатный пробный период. Количество участников ограничено правилами самой игры, а владелец сессии может в любой момент отключить доступ по ссылке или удалить нежелательных игроков.

Эта функция — часть масштабного развития Xbox Cloud Gaming. Ранее Microsoft добавила возможность стриминга не только игр из Game Pass, но и собственной библиотеки пользователя на консоли Xbox, мобильных устройствах, ПК и телевизорах. Первоначально поддерживалось 50 игр, но недавно список пополнился новыми тайтлами, включая Blasphemous II, Kingdom Come: Deliverance II и Subnautica. Приятно, что разработчики занимаются этим направлением, а не только добавляют игры в библиотеку по платной подписке. Другое дело, что копировать ссылку всё же не так удобно, как приглашать друзей в Steam.
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