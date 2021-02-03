За прошлый год Epic Games Store раздали около 750 миллионов копий игр

Пандемия в 2020 году вынудила людей оставаться дома и в это же время произошел всплеск и интерес к компьютерным играм. Онлайн в играх вырос, количество выпущенных игр также выросло. Игровые магазины дарят подарки, раздают бесплатные игры, проводят акции, распродажи, скидки и многое другое. В Epic Games Store всего зарегистрировано более 160 миллионов игроков.

Epic Games Store опубликовала статистические данные, согласно которому стало известно, что за 2020 год магазин заработал 700 миллионов долларов, а также было роздано более 750 миллионов копий бесплатных игр.
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