Закрытая бета-версия игры Valorant появится 7 апреля

Закрытая бета-версия будет доступна только игрокам из США, Европы, Канады, России и Турции. Первоначально разработчик планировал запустить открытую бета-версию по всему миру, но вирус сорвал все планы.

Закрытая бета-версия будет содержать внутриигровой магазин скинов и премиальную валюту, известную как Valorant Points. Прогресс от закрытой бета-версии не будет перенесен, но предложит бонусы за участие в тесте. Бета-тест продлиться несколько месяцев.

Планируемая дата запуска игры Valorant намечена на лето 2020 года.