Закрытое бета-тестирование Overwatch 2 начнется 26 апреля

Закрытое бета-тестирование Overwatch 2 официально должно начаться 26 апреля. Разработчики также подтвердили дополнительные детали, такие как требование иметь первую игру, чтобы иметь право на участие в первом закрытом бета-тестировании, кроме того, эта закрытая бета-версия будет доступна только на ПК, хотя будущие тесты также будут включать консоли.

Также стали известны предварительные системные требования для Overwatch 2. К сожалению, в них не упоминается поддерживаемое разрешение, хотя 1080p кажется справедливым предположением.
  • Минимальные системные требования:
  • Операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10, 64-разрядная версия
  • Процессор: Intel® Core™ i3 или AMD Phenom™ X3 8650
  • Видео: серия NVIDIA® GeForce® GTX 600, серия AMD Radeon™ HD 7000
  • Память: 6 ГБ ОЗУ
  • Хранилище: 50 ГБ свободного места на жестком диске
  • Рекомендуемые системные требования:
  • Операционная система: Windows® 10 64-разрядная
  • Процессор: Intel® Core™ i7 или AMD Ryzen™ 5
  • Видео: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 или AMD R9 380
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Хранилище: 50 ГБ свободного места на жестком диске
Требования к процессору такие же, что неудивительно, поскольку Overwatch 2 должен иметь схожую графику с первой частью. Тем не менее, требования как к памяти, так и к видеокарте выросли.
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