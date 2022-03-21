Закрытое бета-тестирование Overwatch 2 начнется 26 апреля

Закрытое бета-тестирование Overwatch 2 официально должно начаться 26 апреля. Разработчики также подтвердили дополнительные детали, такие как требование иметь первую игру, чтобы иметь право на участие в первом закрытом бета-тестировании, кроме того, эта закрытая бета-версия будет доступна только на ПК, хотя будущие тесты также будут включать консоли.

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10, 64-разрядная версия

Процессор: Intel® Core™ i3 или AMD Phenom™ X3 8650

Видео: серия NVIDIA® GeForce® GTX 600, серия AMD Radeon™ HD 7000

Память: 6 ГБ ОЗУ

Хранилище: 50 ГБ свободного места на жестком диске

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows® 10 64-разрядная

Процессор: Intel® Core™ i7 или AMD Ryzen™ 5

Видео: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 или AMD R9 380

Память: 8 ГБ ОЗУ

Хранилище: 50 ГБ свободного места на жестком диске

Также стали известны предварительные системные требования для Overwatch 2. К сожалению, в них не упоминается поддерживаемое разрешение, хотя 1080p кажется справедливым предположением.Требования к процессору такие же, что неудивительно, поскольку Overwatch 2 должен иметь схожую графику с первой частью. Тем не менее, требования как к памяти, так и к видеокарте выросли.