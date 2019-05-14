Запасной Virtus.pro Пётр morelz Татерка вошел в состав PACT по CS:GO.

В коллективе он занял место Арека Vegi Навойски, который в апреле стал игроком VP. Арек Vegi Навойски

Morelz играл за PACT с начала апреля в качестве стендина. При этом у поляка был действующий контракт с Virtus.pro: в декабре 2018-го его во второй раз за время в команде перевели в запас.

Татерка числился участником VP почти год: он присоединился к польскому ростеру в конце июня. Среди достижений команды за это время — топ-4 на Intel Extreme Masters Season XIII Shanghai и пятое место на BLAST Pro Series — Istanbul 2018.