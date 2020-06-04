Запуск Call of Duty: Modern Warfare 4 перенесен

Запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 4 должен был стартовать 3 июня, однако издатель Activision отложил обновление контента на неопределенное время из-за продолжающихся акций протеста Black Lives Matter в Америке и по всему миру.

В 4-м сезоне будут представлены новые виды оружия и операторы, которыми могут наслаждаться игроки, а также множество открываемых предметов для настройки в популярном режиме игры Warzone. Также есть информация о потенциальной новой многопользовательской карте, и ходят слухи, что Vector SMG вернется, что впервые было замечено в Call of Duty: Modern Warfare 2.