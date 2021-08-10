Запуск Evil Dead: The Game перенес на 2022 год

Sabre Interactive объявила, что их новый проект под названием - Evil Dead: The Game, запуск которого планировался на 2021 год переносится на следующий год, а именно на февраль 2022 года. Разработчиками потребуется еще время для улучшения игры и внесения изменений в игровой процесс.

Попробуйте себя в роли Эша Уильямса или его друзей из культовой франшизы Evil Dead и вместе участвуйте в игре, наполненной захватывающим совместным прохождением и многопользовательским режимом PVP. Играйте в команде из четырех выживших, исследуя, грабя, управляя своим страхом и находя ключевые предметы, чтобы закрыть брешь между мирами в игре, вдохновленной всеми тремя оригинальными фильмами Evil Dead, а также оригинальным телесериалом Starz Ash vs Evil Dead.

Evil Dead: The Game выйдет на ПК, Xbox One, Xbox X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.