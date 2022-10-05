Запуск Overwatch 2 провалился через DDOS

Сегодня видеоигра Overwatch 2 отправилась в релиз, правда, в формате раннего доступа, и сразу столкнулась с весьма внушительной проблемой. Дело в том, что разработчики данного проекта не смогли защитить свои сервера от DDOS-атаки, так что хакеры и прочие злоумышленники буквально на момент запуска проекта перегрузили серверы шутера. В итоге на текущий момент пользователи просто не могут подключиться к серверам, а время ожидания в очереди составляет безумное количество часов. Безусловно, ситуация меняется от региона к региону, так как, видимо, у компании разные сервера с разной защитой, но всё равно поиграть с удовольствием пока что почти невозможно. И в компании проблему признали, но не сказали, когда именно ситуация будет исправлена.

Вероятно, сейчас разработчикам компании Activision нужно довольно активно работать над тем, чтобы перезапустить сервера после установки лучшей защиты от атаки пакетами. В этом случае геймерам придётся немного подождать, так как такого рода перезапуски требуют времени, но в итоге матчмейкинг будет работать так, как нужно. При этом хотелось бы напомнить, что это не полноценный релиз, а просто предварительный открытый доступ для того, чтобы проверить работу механизмов и систем. Если же такое будет и на релизе, то геймеры просто пойдут возвращать свои деньги за приобретение игры, что сильно скажется на общих продажах и без того проблемой по многим параметрам Overwatch 2. Странно, что Activision такое допустила.