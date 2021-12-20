Запуск экспериментальной 13-й версии Steam Labs Store Hubs

Valve объявила о запуске последней экспериментальной 13-й версии Steam Labs Store Hubs, предлагающей новые инструменты для просмотра, фильтрации и более глубокого изучения каждой категории. Чтобы пользоваться новейшими функциями Experiment 13, вам необходимо присоединиться к эксперименту со страницы Steam Labs. После этого вы обнаружите, что каждая страница категорий и тегов в магазине была обновлена, добавляя новые макеты и функции в сотни различных направлений. Эти страницы становятся доступными, когда вы начинаете изучать раскрывающийся список «Категории» в меню магазина или щелкая теги на странице магазина игры.

Самая примечательная особенность новых хабов - это карусель избранных игр прямо вверху страницы. Подобно предыдущему дизайну, в этой области представлены новые, самые продаваемые игры и игры со скидкой через призму системы рекомендаций, которая учитывает игры, в которые вы играли, рекомендации ваших друзей, а также кураторов и разработчиков, за которыми вы следите. Новая карусель содержит больше метаданных о каждой игре, включая теги, дату выпуска и оценку обзора, а также презентацию микротрейлера игры.