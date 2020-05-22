Запуск игровой консоли Engine CoreGrafx Mini состоится сегодня

Игровая приставка Engine CoreGrafx Mini должна была выйти еще в марте, но из сложившейся ситуации в мире запуск пришлось отложить по всему миру, кроме Японии. Компания Konami в недавнем сообщении объявила о том, что приставка выйдет 22 мая в Северной Америке, а затем и в других регионах, включая Европу.

Новая версия PC Engine COREGrafx Mini получила меньший размер. Konami использовала за основу 16-битное аппаратное обеспечение. Игровая консоль Engine CoreGrafx Mini продается исключительно через Amazon и содержит 57 игр.