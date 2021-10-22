Запуск интерактивной хоррор-игры The Dark Pictures Anthology House Of Ashes

На этой неделе на PlayStation, Xbox и ПК была запущена интерактивная драматическая видеоигра «Survival Horror» в форме антологии The Dark Pictures «Дом праха». Это новая игра серии, в которой игроки управляют 5 персонажами, которые оказались в ловушке в подземном месопотамском храме во время войны в Ираке 2003 года. Подробно ознакомится с игрой вы можете в трейлере.

В последней игре от Supermassive Games внесены некоторые изменения в игровой процесс, например, камера больше не фиксируется и заменена камерой, управляемой игроком на 360 градусов. Каждый персонаж игрока также оснащен тактическим фонариком на определенном огнестрельном оружии, который можно использовать для освещения темных областей и открытия новых путей. Антология Dark Pictures House of Ashes также представляет различные уровни сложности для быстрых событий и предлагает четыре основных режима. В дополнение к основному режиму игроки, оформившие предварительный заказ игры, также получат доступ к версии Куратора, которая позволяет игрокам увидеть историю с точки зрения другого персонажа. «Общая история» и «Ночь кино», два многопользовательских режима из предыдущих игр, также возвращаются в House of Ashes.
Комментарии и отзывы The Dark Pictures Anthology House Of Ashes
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