Запуск интерактивной хоррор-игры The Dark Pictures Anthology House Of Ashes

В последней игре от Supermassive Games внесены некоторые изменения в игровой процесс, например, камера больше не фиксируется и заменена камерой, управляемой игроком на 360 градусов. Каждый персонаж игрока также оснащен тактическим фонариком на определенном огнестрельном оружии, который можно использовать для освещения темных областей и открытия новых путей. Антология Dark Pictures House of Ashes также представляет различные уровни сложности для быстрых событий и предлагает четыре основных режима. В дополнение к основному режиму игроки, оформившие предварительный заказ игры, также получат доступ к версии Куратора, которая позволяет игрокам увидеть историю с точки зрения другого персонажа. «Общая история» и «Ночь кино», два многопользовательских режима из предыдущих игр, также возвращаются в House of Ashes.