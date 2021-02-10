Завтра пройдет мероприятие Epic Games Showcase

Epic Games продолжает конкурентную борьбу в рынке компьютерных игр. В своем блоге компания объявила о проведении онлайн-мероприятия Epic Games Showcase, на которой нам продемонстрируют новые анонсы игр, планы на будущее и многое другое из индустрии видеоигр.

Онлайн-трансляция пройдет завтра, 11 февраля на официальном канале Epic Games в сервисе Twitch в 22:00 по МСК. В честь мероприятия, в Epic Games Store стартуют скидки на игры, среди которых Star Wars: Squadrons (40%), SnowRunner (до 40%), Cyberpunk 2077 (10%), Assassin's Creed Valhalla (до 20%) и Hades (20%). Распродажа Showcase продлится с 11 февраля до 25 февраля.