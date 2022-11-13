Зеркальная камера Pentax KF оценена в $850

Компания Ricoh Imaging представила зеркальную камеру Pentax KF формата APS-C, одной из особенностей которой стала защита от воды и пыли. Новинку также оснастили CMOS-матрицей с разрешением 24.2-Мп, отсутствием АА-фильтра, новым чипом Prime MII, максимальным значением ISO 102 400, системой стабилизации Shake Reduction с эффективностью в 4.5 ступени, технологией Pixel Shift Resolution System, эмулятором сглаживающего АА-фильтра для уменьшения муара, гибридной системой автофокуса SAFOX X AF с 11 датчиками, включая 9 центральных крестовых датчиков, минимальным значением выдержки до 1/6000 секунды, серийной съемкой до 6 к/с, оптическим пентапризменным видоискателем с почти 100% покрытием кадра и увеличением x0.95, откидным поворотным ЖК-экраном с разрешением 1 Мп, слотом для карты памяти, разъемом для микрофона, а также интерфейсами miniHDMI и micro-USB. Камера станет доступна для покупки в конце этого месяца по цене в 850 долларов.

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