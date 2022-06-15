Жуткий хоррор Scorn получает дату запуска

Разработчик игр Ebb Software анонсировал атмосферный приключенческий хоррор от первого лица - Scorn, выход которого запланирован на 21 октября.

Scorn — атмосферный приключенческий хоррор от первого лица, действие которого происходит в ужасной искореженной вселенной. Он вдохновлен хайдеггеровской идеей «заброшенности». Игроку предстоит исследовать связанные друг с другом регионы этого кошмарного мира в полном одиночестве. Окружение будет полноценным героем игры. В каждой локации будет уникальный сюжет, загадки и персонажи, но все вместе они создадут единый мир. На протяжении игры игрок будет открывать новые области, изучать разные навыки, искать оружие и предметы и пытаться осмыслить все происходящее.

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ)
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 50 ГБ свободного места, желательно SSD
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