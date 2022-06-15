Жуткий хоррор Scorn получает дату запуска

Разработчик игр Ebb Software анонсировал атмосферный приключенческий хоррор от первого лица - Scorn, выход которого запланирован на 21 октября.

Scorn — атмосферный приключенческий хоррор от первого лица, действие которого происходит в ужасной искореженной вселенной. Он вдохновлен хайдеггеровской идеей «заброшенности». Игроку предстоит исследовать связанные друг с другом регионы этого кошмарного мира в полном одиночестве. Окружение будет полноценным героем игры. В каждой локации будет уникальный сюжет, загадки и персонажи, но все вместе они создадут единый мир. На протяжении игры игрок будет открывать новые области, изучать разные навыки, искать оружие и предметы и пытаться осмыслить все происходящее.

Рекомендуемые системные требования: