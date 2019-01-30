Сравнительный обзор AXPER Throne, Carcam Z360, NEOLINE G-TECH X27, ShoMe FHD-650 и PlayMe ZETA

Видео обзор

Согласитесь, двухкамерные автомобильные видеорегистраторы в ценовом сегменте от 5 000 до 10 000 рублей, в основном, представлены моделями, которые укомплектованы парковочными камерами. Главной особенностью второй камеры является возможность автоматически выводить картинку с задней камеры на главный экран при включении заднего хода. Однако в большинстве подобных устройств есть два больших минуса: низкое качество съемки (от 480р до 720р) и узкий угол обзора (до 100 градусов). Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сразу пять видеорегистраторов, которые, как нам кажется, лучше всего подходят для данной ценовой категории, и попробуем определить лидера. Встречайте, перед вами следующие устройства: AXPER Throne, Carcam Z360, NEOLINE G-TECH X27, ShoMe FHD-650 и PlayMe ZETA. Устройства доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице чуть ниже, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Видеорегистратор

Крепление на лобовое стекло автомобиля на присоске

Зарядное устройство от прикуривателя

Задняя камера

Удлинитель задней камеры

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройства поставляются в стилизованных упаковках на которых можно найти всю необходимую техническую информацию. Комплектация девайсов отличается лишь тем, что в моделях AXPER Throne и NEOLINE G-TECH X27 есть выносной GPS-модуль. В остальном, все идентично:

Особенности AXPER Throne

Разрешение основной камеры: 1920×1080 при 30 к/с

Разрешение задней камеры: 1280x720, 30 к/с

Режим записи: циклическая

G-сенсор

Подключение внешних камер

Угол обзора: 150° (по диагонали)

Режим фотосъемки

Диагональ экрана: 3"

GPS

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Аккумулятор: 300 мАч

Матрица: SONY EXMOR IMX323

Процессор: MStar MSC8328

Особенности Carcam Z360

Конструкция видеорегистратора: зеркало заднего вида, с экраном

Разрешение съемки основной камеры: 1440×1440 при 24 к/с

Разрешение съемки задней камеры: 640x480, 25 к/с

Угол обзора основной камеры: 150°

Поворот, разворот на 180 градусов

Угол обзора задней камеры: 120°

G-сенсор

Возможность подключение внешних камер

Режим фотосъемки

Емкость аккумулятора: 450 мАч

Диагональ экрана: 4.5"

Сенсорный экран

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 128 Гб

Процессор: Allwinner A33

Матрица основной/задней камеры: OmniVision OV7676/Aptina AR0330

Особенности NEOLINE G-TECH X27

Конструкция видеорегистратора: зеркало заднего вида, с экраном

Поддержка HD: 1080p

Разрешение записи основной камеры: 1920×1080 при 30 к/с

Разрешение записи задней камеры: 1280x720, 30 к/с

Режим записи: циклическая

G-сенсор

GPS

Угол обзора основной камеры: 150°

Угол обзора задней камеры: 100°

Режим фотосъемки

Формат записи/видеокодек: MOV / H.264

Емкость аккумулятора: 600 мАч

Диагональ экрана: 4.3"

Поддержка карт памяти microSD (microSDHC): до 32 Гб

SpeedCam

Особенности ShoMe FHD-650

Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном

Разрешение записи с основной камеры: 1920×1080 при 25 к/с

Разрешение записи с задней камеры: 640x480

Режим записи: циклическая/непрерывная

G-сенсор

Детектор движения в кадре

Угол обзора основной камеры: 120°

Ночной режим

Емкость аккумулятора: 230 мАч

Диагональ экрана: 4"

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Процессор: Novatek NT96655

Матрица основной камеры: Aptina AR0330

Особенности PlayMe ZETA

Поддержка HD: 1080p

Разрешение записи с основной камеры: 1920х1080, 30 к/с

Разрешение записи с задней камеры: 1920х1080, 30 к/с

Матрица передней/задней камеры: SONY EXMOR IMX323

Процессор: MStar8328P

Объектив: 6 линз, стекло

LDWS, система предупреждения о покидании полосы

G-сенсор

Емкость аккумулятора: 300 мАч

Диагональ экрана: 3"

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 256 Гб

Матрица камер

Объектив

Поддержка карт памяти до 256 Гб

Угол обзора и разрешение записи видео задней камеры

Среди пяти устройств можно выделить преимущества автомобильного видеорегистратора PlayMe ZETA, который выигрывает сразу в нескольких показателях. Среди них следует выделить следующее:

Так как мы сравниваем все же двухканальные устройства. Задняя камера PlayMe ZETA не дает не единого шанса другим регистраторам, а все благодаря использованию матрицы SONY EXMOR IMX323, которая позволяет записывать видео в разрешении 1920х1080, 30 к/с.

Кроме того, на помощь приходит возможность устанавливать карты памяти, объемом до 256 Гб. Согласитесь, двухкамерные решения очень быстро "забивают" карту памяти. Кроме того, они ариентированы на длительную парковочную съемку. Отсюда появляется очень интересный вопрос - почему большинство двухканальных видеорегистраторов ограничиваются поддержкой 32 Гб памяти? Да, в модели Carcam Z360 есть возможность устанавливать карты памяти до 128 Гб, однако разрешение записи видео задней камеры слишком слабое, и составляет всего-лишь 640x480, 25 к/с.

Возможно многие скажут, что цена на PlayMe ZETA существенно отличается от других. Однако выше указанные факторы позволяют закрыть на стоимость глаза. Согласитесь, лучше один раз доплатить за действительно необходимые возможности, чем постоянно менять устройства и искать достойного представителя в бюджетном ценовом сегменте.

Дизайн

Если сравнивать устройства по внешнему виду, то здесь, как нам кажется, каждый должен сам выбрать для себя подходящий вариант. Однако можно сделать выбор по трем критериям:Самым компактным оказалось устройство от компании PlayMe. Его легко можно будет снять при необходимости, и положить в свой карман. Следующим в списке идет регистратор от компании AXPER, который не сильно отличается по своим размерам от PlayMe ZETA. ShoMe FHD-650 больше похож на небольшой цифровой фотоаппарат, который, как нам кажется, больше всех привлечет внимание злоумышленников.

Что касается двух оставшихся, они отлично впишутся в интерьер любого салона автомобиля, особенно если ваше зеркало заднего вида слишком маленькое. Нам больше понравилось устройство NEOLINE G-TECH X27, которое имеет регулируемое по высоте крепление, что позволяет легко установить видеорегистратор практически на любое зеркало автомобиля.

К сборке и качеству материалов у нас не появилось никаких нареканий. Все девайсы выполнены из качественного пластика. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Не понравился лишь разъем для крепления в видеорегистраторе AXPER Throne. Само крепление на лобовое стекло автомобиля слишком туго садится, что, в холодное время года, может привести к поломке. Возможно, было бы лучше пересмотреть механизм самого крепежа.

Явным лидером, среди представленных моделей, является Carcam Z360, а все благодаря использованию сенсорного экрана. Согласитесь, удобно, когда нет необходимости искать расположение кнопок, достаточно дотронуться до экрана устройства и выполнить все необходимые задачи. Кроме того, устройство обзавелось поворотной камерой в 180 градусов, что позволяет снимать не только то, что происходит впереди вашего автомобиля, но и салон.

Следующим идет NEOLINE G-TECH X27, где все кнопки управления выведены на лицевую часть устройства. Обозначения кнопок позволяют быстро сориентироваться во всех функциях.

У трех остальных устройств все функциональные кнопки управления выведены на боковые и нижнюю грани. К их расположению необходимо привыкать. Радует, что не так долго.

Функционал

Начнем с самого интересного, возможностей представленных устройств. В глаза сразу же бросается функционал NEOLINE G-TECH X27. Устройство будет не просто выполнять свою основную задачу - запись видео, но еще и предупреждать пользователя о стационарных камерах контроля скорости. Лично нам кажется, что это является идеальным решением для городского движения. Устройство отлично показало себя в работе.

Следом за NEOLINE G-TECH X27 отличился видеорегистратор PlayMe ZETA, который, как нам кажется, является идеальным решением на все случаи жизни. Особенно понравилась работа системы LDWS, которая отлично показала себя в работе. Согласитесь, довольно часто ДТП происходит из-за случайного выезда на встречную полосу, либо на обочину. PlayMe ZETA своевременно оповещает и определяет тот факт, когда вы не будете придерживаться своей полосы.

В AXPER Throne так же, как и в NEOLINE G-TECH X27 предусмотрено подключение внешнего модуля GPS. Однако, в отличии от видеорегистратора компании NEOLINE в AXPER Throne нет системы предупреждения о приближении к камерам контроля скорости. В данном случае, GPS-модуль позволяет записывать вместе с картинкой записи видео данные о скорости и геолокации.

Отдельное внимание следует уделить камере заднего вида. Все они могут работать в качестве парковочных камер. Однако, как всем известно, практически все они рассчитаны только на установку над номером машины. Это приводит к тому, что пользователям приходится обращаться к специалистам, которые бы грамотно проложили кабель камеры под обшивкой салона и подключили к фонарю заднего хода, чтобы все работало как следует. В данном случае отличилось устройство PlayMe ZETA, а все благодаря тому, что в данной модели крепление задней камеры сделали сразу для нормальной установки на стекло автомобиля. Другими словами, компания PlayMe сумела создать, как нам кажется, идеальную конструкцию задней камеры, которую можно устанавливать не только над номерным знаком автомобиля, но и закрепить ее внутри салона на стекло.

Запись видео

Дневная запись с основной камеры

AXPER Throne

В записи видео, явного лидера здесь выявить будет достаточно сложно. Ведь отличившихся, по записи с основной камеры всего три: AXPER Throne, PlayMe ZETA и NEOLINE G-TECH X27. Если сравнивать эти три устройства по ценовой категории, то конечно же победит AXPER Throne, однако не стоит забывать и о том, что есть еще и другой фактор - задняя камера. Ведь всем важно, чтобы именно задняя камера показала хорошие результаты. PlayMe ZETA показывает идеальные результаты, где не просто удобное и продуманное крепление, но и хорошие углы обзора в 150 градусов и качество съемки с разрешением 1920х1080, 30 к/с. Далее предлагаем посмотреть видео, записанное со всех устройств:

Carcam Z360

NEOLINE G-TECH X27

ShoMe FHD-650

PlayMe ZETA

Дневная запись с задней камеры

AXPER Throne

Carcam Z360

NEOLINE G-TECH X27

ShoMe FHD-650

PlayMe ZETA

Ночная запись с основной камеры

AXPER Throne

Carcam Z360

NEOLINE G-TECH X27

ShoMe FHD-650

PlayMe ZETA

Итоги

Пришло время расставить все точки и выявить лидера среди представленных моделей. Им становится Playme ZETA. Здесь множество факторов, которые следует отметить: отличная начинка, поддержка объемных карт памяти, задняя камера с разрешением записи 1920х1080, 30 к/с и продуманным креплением, отличные углы обзора обеих камер в 150 градусов, компактные габариты и многое другое. Да, вам придется выложить за нее практически 10 000 рублей, да, основная камера проигрывает некоторым моделям по качеству записи и здесь не самый емкий аккумулятор. Однако, по нашему мнению, данное устройство, лучше всех будет справляться со всеми необходимыми задачами, которые заложены в двухканальных автомобильных видеорегистраторах. Следом за Playme ZETA можно выделить следующие устройства: NEOLINE G-TECH X27 и AXPER Throne GPS. NEOLINE G-TECH X27 можно рассмотреть для покупки не только за счет хорошего функционала и достойной записи видео, но и за счет своей конструкции. Вам не придется переживать за его сохранность и постоянно заносить устройство домой. Внешне устройство выглядит как обычное зеркало. AXPER Throne GPS отлично подойдет для тех, кто на первое место ставит цену и лишь после, функционал и возможности. В AXPER Throne есть и то, и другое.