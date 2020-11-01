Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск

Не так давно мы тестировали защищенные внешние диски ADATA HD710 Pro и ADATA Durable HD650, но скорость таких традиционных решений с 2.5-дюймовый диском будет ограничена скоростью вращения диска. Как и в случае с внутренними накопителями, заметную прибавку дают твердотельные накопители, это же касается внешних решений. Как пример линейка ADATA SC680, которая помимо прибавки в скорости дает еще и целый ряд преимуществ, о которых предлагаем поговорить в ходе тестирования.

ADATA SC680

Средняя стоимость версии объемом 480 Гбайт составляет 7790 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с описанием его особенностей работы и сводных данных по характеристикам. Комплект включает два вида кабелей, руководство пользователя и гарантийный талон.

ADATA SC680

Внешний вид

Первым заметным преимуществом твердотельных накопителей являются габариты, здесь нет вращающихся дисков и массивных элементов. Как результат корпус весит всего 35 граммов.

ADATA SC680

По габаритам он заметно меньше, протестированных ранее дисков. Это карманный вариант с размерами чуть больше обычной флешки.

ADATA SC680

Вышел в двух расцветках: черной и синей. В основе используется пластик. Оптимальное решение для ношения с собой в качестве карманного накопителя.

ADATA SC680

Второй плюс — это сохранность данных при механических повреждения. При случайном падении отсутствует риск повреждения.

ADATA SC680

Для подключения ADATA SC680 использует распространённый USB Type-C. В комплекте идет два кабеля с полноразмерным USB и USB Type-C.

ADATA SC680

Как результат диск можно подключать без переходников в широком спектре устройств: ПК, ультрабуки, смартфоны, планшеты, консоли.

ADATA SC680

Для работы не требует установки дополнительного программного обеспечения. Отсутствует даже мелкая вибрация и нагрев при продолжительной нагрузке.

Тесты ADATA SC680

HD Tune Pro:

ADATA SC680

ADATA SC680

ADATA SC680

ADATA SC680

CrystalDiskMark:

ADATA SC680

AS SSD Benchmark:

ADATA SC680

ADATA SC680

Anvil

ADATA SC680

AJA

ADATA SC680

Итоги по ADATA SC680

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA SC680 оптимальный вариант внешнего накопителя для хранения фотографий и видео со смартфона или планшета. Также подойдет в качестве дополнительного диска для Sony PlayStation 4. Высокие скорости работы и повышенная надежность хранения данных будут полезны для фотографов или видеоператоров.
ADATA SC680 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA SC680
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