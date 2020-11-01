Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск

Средняя стоимость версии объемом 480 Гбайт составляет 7790 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с описанием его особенностей работы и сводных данных по характеристикам. Комплект включает два вида кабелей, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видПервым заметным преимуществом твердотельных накопителей являются габариты, здесь нет вращающихся дисков и массивных элементов. Как результат корпус весит всего 35 граммов.
По габаритам он заметно меньше, протестированных ранее дисков. Это карманный вариант с размерами чуть больше обычной флешки.
Вышел в двух расцветках: черной и синей. В основе используется пластик. Оптимальное решение для ношения с собой в качестве карманного накопителя.
Второй плюс — это сохранность данных при механических повреждения. При случайном падении отсутствует риск повреждения.
Для подключения ADATA SC680 использует распространённый USB Type-C. В комплекте идет два кабеля с полноразмерным USB и USB Type-C.
Как результат диск можно подключать без переходников в широком спектре устройств: ПК, ультрабуки, смартфоны, планшеты, консоли.
Для работы не требует установки дополнительного программного обеспечения. Отсутствует даже мелкая вибрация и нагрев при продолжительной нагрузке.
Тесты ADATA SC680
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA
Итоги по ADATA SC680ADATA SC680 оптимальный вариант внешнего накопителя для хранения фотографий и видео со смартфона или планшета. Также подойдет в качестве дополнительного диска для Sony PlayStation 4. Высокие скорости работы и повышенная надежность хранения данных будут полезны для фотографов или видеоператоров.
ADATA SC680 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".