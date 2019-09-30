Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512GB (AGAMMIXS11P-512GT-C). Быстрый M.2 накопитель

На прошлой неделе мы изучали ADATA XPG SX8200 Pro с новым контроллером, тестируемая сегодня ADATA XPG GAMMIX S11 Pro получила схожее техническое оснащение. Как можно догадаться по названию, ориентирована она на геймерский сегмент, предлагая высокий уровень быстродействия и эффективный отвод тепла во время продолжительных нагрузок.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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ADATA XPG GAMMIX S11 Pro обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с качественной полиграфией и прозрачным окошком. Для сохранности во время транспортировки он зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание.
Внешний видНакопители линейки ADATA XPG GAMMIX S11 Pro изначально оснащены стилизованным радиатором, окрашенным в агрессивные цвета.
Тонкий радиатор заметно не влияет на общую толщину накопителя, не создает проблем с установкой видеокарты в соседний разъем. Его также можно рассматривать для установки в ноутбуки.
Выполнен в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCIe Gen3x4. Относится эта линейка к одной из самых быстрых у данного производителя. Форм-фактор M.2 2280.
В рамках нее представлены варианты с объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Используются 3D TLC NAND Flash память и буферный кэш DRAM.
Поддерживается технология LDPC, выявляющая и устраняющая большое количество ошибок с целью повышения точности передачи данных.
СофтНакопитель поддерживает центр управления SSD Toolbox. Он пригодится для контроля состояния SSD, проведения форматирования. Проверяется актуальность версии прошивки. Здесь же можно будет организовать оптимизацию и сбор системной информации.
Тесты ADATA XPG GAMMIX S11 ProУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
AJA
Anvil
Итоги по ADATA XPG GAMMIX S11 ProADATA XPG GAMMIX S11 Pro станет правильным выбором в качестве основного или дополнительного в высокопроизводительные системы. Высокие скорости обмена данными, эффективное охлаждение. Высокая емкость, прочность и энергоэффективность.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".