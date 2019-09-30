Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512GB (AGAMMIXS11P-512GT-C). Быстрый M.2 накопитель

На прошлой неделе мы изучали ADATA XPG SX8200 Pro с новым контроллером, тестируемая сегодня ADATA XPG GAMMIX S11 Pro получила схожее техническое оснащение. Как можно догадаться по названию, ориентирована она на геймерский сегмент, предлагая высокий уровень быстродействия и эффективный отвод тепла во время продолжительных нагрузок.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией и прозрачным окошком. Для сохранности во время транспортировки он зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Накопители линейки ADATA XPG GAMMIX S11 Pro изначально оснащены стилизованным радиатором, окрашенным в агрессивные цвета.

Тонкий радиатор заметно не влияет на общую толщину накопителя, не создает проблем с установкой видеокарты в соседний разъем. Его также можно рассматривать для установки в ноутбуки.

Выполнен в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCIe Gen3x4. Относится эта линейка к одной из самых быстрых у данного производителя. Форм-фактор M.2 2280.

В рамках нее представлены варианты с объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Используются 3D TLC NAND Flash память и буферный кэш DRAM.

Поддерживается технология LDPC, выявляющая и устраняющая большое количество ошибок с целью повышения точности передачи данных.

Софт

Тесты ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Накопитель поддерживает центр управления SSD Toolbox. Он пригодится для контроля состояния SSD, проведения форматирования. Проверяется актуальность версии прошивки. Здесь же можно будет организовать оптимизацию и сбор системной информации.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro станет правильным выбором в качестве основного или дополнительного в высокопроизводительные системы. Высокие скорости обмена данными, эффективное охлаждение. Высокая емкость, прочность и энергоэффективность.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".