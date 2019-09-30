Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512GB (AGAMMIXS11P-512GT-C). Быстрый M.2 накопитель

2019-09-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG GAMMIX S11 Pro; [222]
На прошлой неделе мы изучали ADATA XPG SX8200 Pro с новым контроллером, тестируемая сегодня ADATA XPG GAMMIX S11 Pro получила схожее техническое оснащение. Как можно догадаться по названию, ориентирована она на геймерский сегмент, предлагая высокий уровень быстродействия и эффективный отвод тепла во время продолжительных нагрузок.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией и прозрачным окошком. Для сохранности во время транспортировки он зафиксирован в подложку из прозрачного пластика. Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Внешний вид

Накопители линейки ADATA XPG GAMMIX S11 Pro изначально оснащены стилизованным радиатором, окрашенным в агрессивные цвета.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Тонкий радиатор заметно не влияет на общую толщину накопителя, не создает проблем с установкой видеокарты в соседний разъем. Его также можно рассматривать для установки в ноутбуки.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Выполнен в форм-факторе М.2 с интерфейсом PCIe Gen3x4. Относится эта линейка к одной из самых быстрых у данного производителя. Форм-фактор M.2 2280.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

В рамках нее представлены варианты с объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Используются 3D TLC NAND Flash память и буферный кэш DRAM.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Поддерживается технология LDPC, выявляющая и устраняющая большое количество ошибок с целью повышения точности передачи данных.

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Софт

Накопитель поддерживает центр управления SSD Toolbox. Он пригодится для контроля состояния SSD, проведения форматирования. Проверяется актуальность версии прошивки. Здесь же можно будет организовать оптимизацию и сбор системной информации.

Тесты ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro



CrystalDiskMark:

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro



AS SSD Benchmark:

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

AJA

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Anvil

ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Итоги по ADATA XPG GAMMIX S11 Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG GAMMIX S11 Pro станет правильным выбором в качестве основного или дополнительного в высокопроизводительные системы. Высокие скорости обмена данными, эффективное охлаждение. Высокая емкость, прочность и энергоэффективность.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA XPG GAMMIX S11 Pro
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