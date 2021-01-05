Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake

К моменту начала 2021 года платформа HEDT от Intel с чипсетом X299 стала нишевой уступив как решениям самой Intel с чипсетами Z490, так и AMD. Если раньше увеличенное количество ядер было доступно только в профессиональной линейке, то сейчас даже решения, направленные на массовый сегмент, предлагаю по 8-10 и даже более ядер. Из того что пока остается это большее количество линий PCI и увеличенное вдвое количество каналов для работы с памятью, плюс если брать в расчет старшие процессоры можно получить до 18 ядер с 36 потоками. Также за это время были скорректированы цены в сторону уменьшения. Вместе с приходом Cascade Lake с 14нм техпроцессом уменьшилась стоимость в пересчете на одно ядро.

Комплектация

Под них же тогда прошло обновление линеек материнских плат с чипсетом X299. ASRock X299 TAICHI CLX – это третья итерация в рамках данной серии.Знакомство с материнской платой начинается с упаковки. Здесь нам предлагается коробка с качественной полиграфией и откидной крышкой, позволяющей оценить внешний вид платы еще до распаковки. На гранях приведены подробные данные по ее преимуществам и особенностям компоновки.

Внутри все распределено по отсекам. Стартовый набор включает различную документацию, диск с ПО, антенну для Wi-Fi, наклейка с логотипом, SATA кабели, М.2 крепеж, мостик SLI, отвертка. Заглушка для задней панели изначально зафиксирована на панели портов ввода/вывода.

Внешний вид

В сравнение со второй итерацией были проведены косметические изменения внешнего вида. Коснулись они формы радиаторов и декоративных накладок. В оформлении сохранена стилистика с шестеренками от часовых механизмов.

Выглядит не перегруженной элементами. Гармонично смотрится металлическая «броня» на лицевой стороне.

Под М.2 накопители выделено три слота. Все они находятся под металлической накладкой. Она двухсоставная. Если для нижнего можно снять отдельный блок, то верхние два потребуют съем всего элемента. Для этого в комплекте и была предусмотрена отвертка.

Не самый удобный доступ. Поэтому при сборке системы рекомендуем поставить основные диски изначально на начальном этапе, оставив нижний для последующего быстрого обслуживания.

Помимо этого, под диски выделены десять SATA-разъемов. Часть из них связано с чипсетом, а часть через контроллер

Выполнена в типоразмере ATX. Печатная плата черного цвета с восемью слоями металлизации. Жесткость ее высокая.

ASRock X299 TAICHI CLX получила скоростной порт USB 3.2 Gen.2 для лицевой панели корпуса. Но он идет через отдельный ASMedia ASM 3142. И помимо него два USB 3.2 Gen.1, а также два USB 2.0.

Все PCIe x16 разъемы с металлическим усилением. Тут таких четыре и еще один PCIe x4. В зависимости от установленного процессора можно получить схему x16/x8/x16/x8. При установке М.2 дисков вторая видеокарта переводится на x4.

Силовая подсистема на материнской плате выполнена по схеме 12+1. Используются умные транзисторные сборки SPS. Это Intersil ISL99227B и Intersil ISL99227F. ШИМ через Intersil ISL69138.

За пассивный отвод тепла отвечают два металлических радиатора с ребрами. Они соединены никелированной медной трубкой.

Питание подается через 24-контактный ATX и два 8-пиновых гнезда. Находятся в традиционных местах на печатной плате.

Традиционные для HEDT от Intel восемь слотов DDR4. Поддерживается четырехканальный режим работы. Максимальный объем до 256 Гбайт с частотой до 4400 МГц на штатном напряжении 1.2В. Плюс разгон.

Звуковая подсистем на 8-канальном контроллере Realtek ALC1220. Зона экранирована. Применены качественные конденсаторы.

За сетевые возможности отвечает гигабитный контроллер Intel I219-V. Есть отдельный Realtek RTL8125AG с поддержкой 2.5G.

Добавлена поддержка актуального Wi-Fi AX. Это блок Intel Wi-Fi 6 AX200 с комплектной внешней антенной.

ASRock X299 TAICHI CLX идет с кнопками для запуска системы без корпуса. Панель POST-кодов и кнопка перезагрузки.

Появилась поддержка Polychrome Sync. Это фоновая подсветка на обратной стороне и зона в декоративном элементе на чипсете. Дополнить это можно через два 5V гнезда и два 12V.

BIOS

Панель ввода и вывода включает: два USB 2.0, четыре USB 3.0, один USB Type-C (USB 3.2 gen.2 с ASMedia ASM3242), два RJ-45 (1G и 2.5G), пять аудиоразъемов, SPDIF, выходы под антенну Wi-Fi, кнопка Clr CMOS.В оформлении BIOS используется эта же стилизация с шестеренками. Экран EZ Mode включает информацию по компонентам, данные по режимам работы, скорости вращения вентиляторов. Список по приоритету загрузки.

Вкладка для проведения разгона процессора и памяти. Есть несколько готовых пресетов.

Настройка опций загрузки.

Монитор напряжения, скорости вращения и рабочих температур.

Функции безопасности и защиты данных.

Дополнительные настройки.

Подсветка ASRock Polychrome Sync

Материнская плата ASRock X299 TAICHI CLX поддерживает фирменную подсветку Polychrome Sync. Для управления нужно будет загрузить утилиту с официального сайта.

В ней предлагается настройка встроенных элементов на плате, а также совместимых компонентов.

Помимо этого ее в отличие от конкурентов можно интегрировать с Razer Chroma SDK, создав расширенный сеттинг из световых панелей, элементов системы и периферии. Эта экосистема активно расширяется и уже сейчас включает ключевых производителей.

Промежуточный пример можно посмотреть на снимке.

Тесты

Тестирование ASRock X299 TAICHI CLX с процессором Intel Core i9-10920X. Все тесты проводились на частоте 4.5 ГГц. Разгон проведен автоматически средствами BIOS.

Установлены 32 Гбайт оперативной памяти T-Force с частотой 3000 МГц. Набраны четырьмя планками по 8 Гбайт.

Для начала серия тестов с одной видеокартой Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB.

Далее мы подключили две такие видеокарты с мостиком NVLink. Актуальность таких сеттингов для игр мало интересна, но и платформа X299 позиционируется как профессиональная.

Для сравнения также приведем скорость рендера в бенчмарке. Как можно заметить есть ускорение в районе 2.5-3 раз.

Проверим скорость по Wi-Fi 6.

Для сравнения с тем же роутером и провайдером, но по кабелю.

В завершение замер производительности М.2.

Итоги по ASRock X299 TAICHI CLX

ASRock X299 TAICHI CLX получила поддержку USB 3.2 gen.2, Wi-Fi 6 и подсветки Polychrome Sync. Помимо этого, были проведены косметические изменения внешнего вида. В остальном же сохранены преимущества в виде 13-фазной подсистемы питания, хорошей компоновки панели ввода/вывода и актуальное техническое оснащение. Эта материнская плата раскрывает все возможности процессоров Intel Cascade Lake. Из минусов отметим сложности с доступом к М.2 разъемам.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".