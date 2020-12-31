Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK

Периферия, компоненты для ПК, аксессуары - все это сейчас сопровождается зонами с многоцветной подсветкой. И можно по-разному к ней относиться, но именно подсветка позволяет индивидуализировать свое рабочее место или систему.

Хотя чаще всего приходится комбинировать решения разных производителей, получая в итоге работающие с разными эффектами и цветами. Получаем эффект новогодней елки, выглядит ярко и сочно, но без гармонии и общей стилистики.

В своей экосистеме Razer пошли еще дальше, предложив помимо линейки устройств, еще и инструменты интеграции для сторонних производителей устройств, а также разработчиков игр. За время существования этого инструмента к нему присоединился сразу ряд именитых брендов, предложив для пользователей возможность управления подсветкой с одного окна в Razer Synapse 3.

На момент выхода этой статьи в нее входят производители корпусов, систем охлаждения, материнских плат, оперативной памяти, SSD-накопителей, внешних аксессуаров, столов, кресел, мониторов и видеокарт. А также, помимо этого, систем освещения, включая ключевых в лице Philips Hue, Nanoleaf и светодиодных лент Twinkly. В рамках данного материала предлагаем посмотреть на пример интеграции разных типов устройств и производителей.

Для начала потребуется загрузка приложения Razer Synapse 3. Этот центр будет выступать ключевым для управления устройствами самой Razer, подсветкой Chroma и совместимыми элементами других производителей. Оформлен интерфейс в виде плиток.

Поддерживаются быстрые эффекты: цикличная смена, динамическая подсветка, дыхание, индикация громкости, волна или статический цвет. В один клик можно присвоить для всех элементов.

Также есть расширенные эффекты. Для них нужно будет предварительно создать сценарий в окне Chroma Studio. Тут каждый элемент можно настроить в отдельности. Выбор нескольких слоев для каждого в отдельности.

Корпус Lian Li PC-O11 Dynamic Razer Edition

Наша система собрана в специальной версии корпуса Lian Li PC-O11 Dynamic Razer Edition, оснащенного встроенным контроллером. В Synapse 3 он выводится в виде плитки, как одно из устройств из линейки производителя.

В нем есть несколько зон с многоцветной подсветкой, она управляется общей группой. На лицевую панель нанесен логотип Razer.

Его мы еще детально рассмотрим в рамках отдельного обзора. В ближайшее время планируем провести сборку кастомной системы охлаждения, цвет элементов которых также будет интегрирован с Chroma.

ASRock X299 Taichi CLX

Актуальные материнские платы оснащаются адресными 5V ARGB и 12V RGB разъёмами, а также встроенными зонами. Все эти внешние и внутренние элементы могут также управляться через общий центр. Это платы ASRock, Biostar и MSI.

У нас через ASRock X299 Taichi CLX подключены кастомные провода с подсветкой и будут в будущем элементы жидкостного охлаждения, а также подсветка на рабочем столе.

T-Force NIGHT HAWK

В списке партнеров есть производители оперативной памяти. Наши планки T-Force NIGHT HAWK определены были автоматически.

Вентиляторы Thermaltake

Поддерживаются фирменные контроллеры Thermaltake с большим количеством компонентов для организации охлаждения процессора и устанавливаемых в корпусе вентиляторов.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB с четырьмя зонами с подсветкой смотрятся отлично.

Nanoleaf Aurora

Помимо компонентов, которые так или иначе связаны с ПК или ноутбуками, есть еще и элементы, которые можно использовать для декорирования рабочего места или комнаты.

Не ошибемся если отнесем Nanoleaf Aurora к одному из самых интересных решений среди доступных на сегодняшний день.

Это модульные панели, позволяющие самостоятельно собирать нужные формы. Крепятся они на стену или любую ровную поверхность, например, дальнюю часть рабочего стола.

Первоначальная настройка проводится в приложении на смартфоне Nanoleaf. Далее останется привязать в Synapse 3 и после этого они будут управляться без необходимости ручного включения со смартфона.

Twinkly Strings 2000 см

Из удобных моментов отметим автоматическое включение и выключение при старте и выключении системы.

Теперь к новогоднему настроению. Поддерживаются гирлянды от Twinkly. Они также оснащаются модулем Wi-Fi. Для работы потребует также установку приложения производителя и ручное включение связи.

Для примера, Twinkly Strings TWS250STP-BEU можно ставить на елку или зафиксировать на любом элементе интерьера, как вариант, шторе.

Philips Hue

Еще одна из интересных интеграций проведена с Philips Hue. Один из ключевых производителей освещения. В линейке у них представлены лампы, светодиодные ленты, фоновые лампы.

Мы использовали Philips Hue Play для фонового освещения тыльной части монитора. Нечто похожее на телевизоры с Ambilight.

Итоги по Razer Chroma SDK

Razer Chroma SDK, несмотря на то, что уже сейчас включает большое количество совместимых сторонних решений, продолжает активно расширяться. С ее использованием можно не только раздать общие эффекты для компонентов ПК, периферии, аксессуаров и внешних элементов декора, но и заметно упростить сам процесс управления всеми элементами в сборе. На текущий момент все это делает данное решение самым интересным среди уже представленных.