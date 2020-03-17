Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы

2020-03-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI); [162]
Две изученные ранее платы ASUS PRIME X570-PRO и ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) относились к доступному ценовому сегменту. Но для AMD Ryzen также предлагаются и материнские платы, рассчитанные на энтузиастов. ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) именно такое решение. Она вышла в двух модификациях – с Wi-Fi модулем и без него. Мы рассмотрим старший вариант.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Актуальные предложения собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с характерным для ROG оформлением.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, четыре SATA-кабеля, кабели для светодиодной ленты, колодку для разъемов на лицевой панели корпуса, наклейки с логотипом, руководство пользователя и диск с программным обеспечением.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Внешний вид

Выполнена плата в формфакторе ATX. Оформлена в темной стилистике. Большая часть платы закрыта декоративными панелями.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Питание тут 16-фазное. За управление отвечает DIGI+ AS1405I. Дополнительно к ATX-разъему доступны один 8- и один 4-пиновые разъемы питания процессора. Есть группа контактов для мониторинга напряжения компонентов.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Два массивных радиатора на элементах питания. Они соединены между собой медной трубкой. Есть термоинтерфейс.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Несколько зон с многоцветной подсветкой. Одна из них на накладке в районе панели разъемов, вторая в районе чипсета.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Оба М.2 слота в ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) идут со съемными металлическими радиаторами. Они удачно интегрированы в общую накладку.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Под платы расширения доступны два PCI-e 4.0 x16, один PCI-e 3.0 x16 и один PCI-e 4.0 x1. При установке двух видеокарт они будут работать по схеме x8+x8. Два верхних разъема с усилением.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

На плате доступен USB 3.2 разъем для подключения портов на лицевой панели корпуса. Есть поддержка как 12V, так и 5V светодиодных лент с AURA Sync.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Кнопки безопасного запуска и отката. Коннектор Node. Переключатель режима Slow Mode. Контакты для внешних датчиков температуры. Есть POST индикаторов кодов в верхней зоне.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Четыре слота под оперативную память DDR4 объемом до 128 Гбайт и частотой до 4 400 МГц.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

За сетевые возможности отвечает связка из гигабитного Intel I211-AT и 2.5 гигабитного Realtek RTL8125-CG.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Материнская плата располагает Wi-Fi адаптером с поддержкой Wi-Fi 6. Используется внешняя антенна.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Звуковая подсистема с чипом Realtek S1220A. Она экранирована в отдельную зону.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

На панели разъемов у ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) доступны сразу 11 разъемов USB, один USB Type-C, два гнезда RJ-45, разъемы для внешней Wi-Fi антенны, кнопка перезагрузки BIOS, кнопка ClearCMOS, два RJ-45, пять аудиоразъемов и один оптический аудиовыход.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

BIOS

Графический BIOS оформлен в стилистике ROG, сочетая красный и черный. В целом же оформление и набор опций схож с рассмотренными ранее платами.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

За исключением вкладки с опциями разгона. Тут она называется Extreme Tweaker.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

В остальном же главное окно включает общую информацию по системе и быстрые переключатели.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Список компонентов и техническая информация по версии прошивки.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Дополнительные параметры работы системы.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Корректировка скорости вращения вентиляторов.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Список дисков для загрузки.

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Мониторинг температуры.

Тесты

Тестирование платы мы проводили с процессором AMD Ryzen 5 3600 с оперативной памятью T-Force XTREEM ARGB DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц и видеокартой Palit GeForce RTX 2070 Super.

CPU-Z

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

AIDA 64

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

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ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

WinRar

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Cinebench

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) обзор

Итоги по ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) подойдет для сборки системы в паре со старшими AMD Ryzen третьего поколения. Предлагает стабильный разгон, эффективное охлаждение, премиальный внешний вид, хороший набор разъемов, поддержку современного Wi-Fi 6, два быстрых проводных сетевых разъема (1 и 2.5 Гбит/с), совместимость со светодиодными лентами 12V и 5V, 16-фазную систему питания. Важно обратить внимание, что тут отсутствуют видеовыходы, хотя с учетом цены, установка здесь процессоров со встроенной графикой нецелесообразна.
ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
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