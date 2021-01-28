Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X

Изучать мы будем его на примере ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. По оформлению и оснащению она близка к рассмотренной ранее ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). К моменту публикации находится в свободном доступе в российских магазинах.
Комплектация
Оформлена в традиционной для ROG стилистике. Основная информация приведена с обратной стороны коробки. Внутри плата зафиксирована в жесткой коробке с пластиковой крышкой. Набор включает логотип ASUS, подставку под кружку, набор наклеек, антенну Wi-Fi, удлинители для светодиодных лент, SATA кабели, винты М.2, переходник для лицевой панели корпуса.
Внешний видВ новых материнских платах отказались от активного охлаждения чипсета. Вместо этого используется пассивный радиатор. Должно положительно отразиться на уровне общего шума работающей системы.
Сам радиатор на чипсете получился габаритным. Он исполнен в виде отдельного блока с ребрами. Сверху и снизу от него находятся отдельные радиаторы для М.2 накопителей. Снимаются они по отдельности.
Файловую подсистему можно будет дополнить через восемь SATA. Расположены они общей группой. В ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero отсутствуют ограничения по линиям.
Выполнена в типоразмере ATX. Есть две зоны со светодиодной подсветки. Одна в районе чипсета и вторая в районе декоративной накладки на портах ввода/вывода.
Дополнительно можно подключить внешние устройства к двум 5V и двум 12V разъемам. Поддерживается технология ASUS Aura.
Четыре слота под оперативную память DDR4. Рядом с ними кнопка для запуска системы на открытом стенде. Есть индикатор POST-кодов.
Плата поддерживает вывод на лицевую панель корпуса USB 3.2 Gen.2. Дополнительно к нему два USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0. Есть коннекторы под внешний термодатчик и элементы мониторинга работы системы жидкостного охлаждения.
Два разъема PCIe 4.0 армированы, для компенсации при подключении габаритных видеокарт. Дополнительно к ним есть еще один PCIe 4.0 и один PCIe x1.
Рядом с силовым разъемом ATX находятся точки замера напряжения на ключевых элементах. Дополнительное питание на процессор подается через 4 и 8-пиновые разъемы.
Силовая подсистема выполнена по дублирующей схеме 7+1. Используются элементы с высоким ресурсом службы. На силовой части установлен массивный радиатор с двумя секциями, соединенными никелированной медной трубкой.
Встроенная звуковая система использует ЦАП, японские конденсаторы и многоканальный кодек. Она экранирована от основной части.
Заглушка портов ввода/вывода изначально зафиксирована на панели. Предлагается большое количество портов USB для подключения периферии и накопителей. Тут суммарно идет сразу 11 разъемов и еще один USB Type-C. Помимо них два гнезда RJ-45, выходы под антенну Wi-Fi 6, пять аудиовыходов и оптический аудиовыход.
BIOSBIOS предлагает возможности по тонкой корректировке работы системы. Общая информация по системе.
Раздел для проведения разгона процессора и памяти.
Дополнительные настройки системы.
Сводная информация по работе компонентов.
Простой экран для быстрой настройки ключевых параметров системы.
ТестыТестирование мы проводили с процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой GeForce GTX 1650.
Оперативная память работает на частоте 3600 МГц. Две планки по 8 Гбайт каждая.
Отдельно замерили скорость накопителя М.2 с интерфейсом PCIe 4.0.
Итоги по ASUS ROG Crosshair VIII Dark HeroASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero – материнская плата для сборки системы под игры с хорошим набором USB-портов на задней панели, скоростным проводным доступом в сеть, актуальным Wi-Fi 6. Из плюсов отметим хорошую комплектацию, качественные компоненты, эффективное пассивное охлаждение чипсета, силовых элементов и М.2 дисков. Может рассматриваться для эксплуатации в условиях открытого стенда. Из ограничений отсутствие встроенных графических портов для вывода, но сама платформа AMD не располагает к сборке системы без видеокарты.
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".