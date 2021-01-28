Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X

Выход нового поколения процессоров Ryzen ожидаемо прошел на фоне появления новых материнских плат. Судя по всему, это последнее поколение с сокетом AM4. Ставить можно на новые платы процессоры Ryzen 3000, а на ранее вышедшие после обновления BIOS новые Ryzen 5000. Чипсет дает до 16 полос PCIe 4.0, до 12 портов SATA, до 8 скоростных USB 3.2 gen.2.

Комплектация

Изучать мы будем его на примере ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. По оформлению и оснащению она близка к рассмотренной ранее ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) . К моменту публикации находится в свободном доступе в российских магазинах.

Оформлена в традиционной для ROG стилистике. Основная информация приведена с обратной стороны коробки. Внутри плата зафиксирована в жесткой коробке с пластиковой крышкой. Набор включает логотип ASUS, подставку под кружку, набор наклеек, антенну Wi-Fi, удлинители для светодиодных лент, SATA кабели, винты М.2, переходник для лицевой панели корпуса.

Внешний вид

В новых материнских платах отказались от активного охлаждения чипсета. Вместо этого используется пассивный радиатор. Должно положительно отразиться на уровне общего шума работающей системы.

Сам радиатор на чипсете получился габаритным. Он исполнен в виде отдельного блока с ребрами. Сверху и снизу от него находятся отдельные радиаторы для М.2 накопителей. Снимаются они по отдельности.

Файловую подсистему можно будет дополнить через восемь SATA. Расположены они общей группой. В ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero отсутствуют ограничения по линиям.

Выполнена в типоразмере ATX. Есть две зоны со светодиодной подсветки. Одна в районе чипсета и вторая в районе декоративной накладки на портах ввода/вывода.

Дополнительно можно подключить внешние устройства к двум 5V и двум 12V разъемам. Поддерживается технология ASUS Aura.

Четыре слота под оперативную память DDR4. Рядом с ними кнопка для запуска системы на открытом стенде. Есть индикатор POST-кодов.

Плата поддерживает вывод на лицевую панель корпуса USB 3.2 Gen.2. Дополнительно к нему два USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0. Есть коннекторы под внешний термодатчик и элементы мониторинга работы системы жидкостного охлаждения.

Два разъема PCIe 4.0 армированы, для компенсации при подключении габаритных видеокарт. Дополнительно к ним есть еще один PCIe 4.0 и один PCIe x1.

Рядом с силовым разъемом ATX находятся точки замера напряжения на ключевых элементах. Дополнительное питание на процессор подается через 4 и 8-пиновые разъемы.

Силовая подсистема выполнена по дублирующей схеме 7+1. Используются элементы с высоким ресурсом службы. На силовой части установлен массивный радиатор с двумя секциями, соединенными никелированной медной трубкой.

Встроенная звуковая система использует ЦАП, японские конденсаторы и многоканальный кодек. Она экранирована от основной части.

Заглушка портов ввода/вывода изначально зафиксирована на панели. Предлагается большое количество портов USB для подключения периферии и накопителей. Тут суммарно идет сразу 11 разъемов и еще один USB Type-C. Помимо них два гнезда RJ-45, выходы под антенну Wi-Fi 6, пять аудиовыходов и оптический аудиовыход.

BIOS

BIOS предлагает возможности по тонкой корректировке работы системы. Общая информация по системе.

Раздел для проведения разгона процессора и памяти.

Дополнительные настройки системы.

Сводная информация по работе компонентов.

Простой экран для быстрой настройки ключевых параметров системы.

Тесты

Тестирование мы проводили с процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой GeForce GTX 1650.

Оперативная память работает на частоте 3600 МГц. Две планки по 8 Гбайт каждая.

Итоги по ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Отдельно замерили скорость накопителя М.2 с интерфейсом PCIe 4.0.ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero – материнская плата для сборки системы под игры с хорошим набором USB-портов на задней панели, скоростным проводным доступом в сеть, актуальным Wi-Fi 6. Из плюсов отметим хорошую комплектацию, качественные компоненты, эффективное пассивное охлаждение чипсета, силовых элементов и М.2 дисков. Может рассматриваться для эксплуатации в условиях открытого стенда. Из ограничений отсутствие встроенных графических портов для вывода, но сама платформа AMD не располагает к сборке системы без видеокарты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".