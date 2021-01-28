Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X

Выход нового поколения процессоров Ryzen ожидаемо прошел на фоне появления новых материнских плат. Судя по всему, это последнее поколение с сокетом AM4. Ставить можно на новые платы процессоры Ryzen 3000, а на ранее вышедшие после обновления BIOS новые Ryzen 5000. Чипсет дает до 16 полос PCIe 4.0, до 12 портов SATA, до 8 скоростных USB 3.2 gen.2.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Изучать мы будем его на примере ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. По оформлению и оснащению она близка к рассмотренной ранее ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). К моменту публикации находится в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Оформлена в традиционной для ROG стилистике. Основная информация приведена с обратной стороны коробки. Внутри плата зафиксирована в жесткой коробке с пластиковой крышкой. Набор включает логотип ASUS, подставку под кружку, набор наклеек, антенну Wi-Fi, удлинители для светодиодных лент, SATA кабели, винты М.2, переходник для лицевой панели корпуса.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Внешний вид

В новых материнских платах отказались от активного охлаждения чипсета. Вместо этого используется пассивный радиатор. Должно положительно отразиться на уровне общего шума работающей системы.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Сам радиатор на чипсете получился габаритным. Он исполнен в виде отдельного блока с ребрами. Сверху и снизу от него находятся отдельные радиаторы для М.2 накопителей. Снимаются они по отдельности.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Файловую подсистему можно будет дополнить через восемь SATA. Расположены они общей группой. В ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero отсутствуют ограничения по линиям.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Выполнена в типоразмере ATX. Есть две зоны со светодиодной подсветки. Одна в районе чипсета и вторая в районе декоративной накладки на портах ввода/вывода.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Дополнительно можно подключить внешние устройства к двум 5V и двум 12V разъемам. Поддерживается технология ASUS Aura.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Четыре слота под оперативную память DDR4. Рядом с ними кнопка для запуска системы на открытом стенде. Есть индикатор POST-кодов.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Плата поддерживает вывод на лицевую панель корпуса USB 3.2 Gen.2. Дополнительно к нему два USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0. Есть коннекторы под внешний термодатчик и элементы мониторинга работы системы жидкостного охлаждения.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Два разъема PCIe 4.0 армированы, для компенсации при подключении габаритных видеокарт. Дополнительно к ним есть еще один PCIe 4.0 и один PCIe x1.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Рядом с силовым разъемом ATX находятся точки замера напряжения на ключевых элементах. Дополнительное питание на процессор подается через 4 и 8-пиновые разъемы.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Силовая подсистема выполнена по дублирующей схеме 7+1. Используются элементы с высоким ресурсом службы. На силовой части установлен массивный радиатор с двумя секциями, соединенными никелированной медной трубкой.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Встроенная звуковая система использует ЦАП, японские конденсаторы и многоканальный кодек. Она экранирована от основной части.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Заглушка портов ввода/вывода изначально зафиксирована на панели. Предлагается большое количество портов USB для подключения периферии и накопителей. Тут суммарно идет сразу 11 разъемов и еще один USB Type-C. Помимо них два гнезда RJ-45, выходы под антенну Wi-Fi 6, пять аудиовыходов и оптический аудиовыход.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

BIOS

BIOS предлагает возможности по тонкой корректировке работы системы. Общая информация по системе.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Раздел для проведения разгона процессора и памяти.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Дополнительные настройки системы.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Сводная информация по работе компонентов.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Простой экран для быстрой настройки ключевых параметров системы.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Тесты

Тестирование мы проводили с процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой GeForce GTX 1650.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Оперативная память работает на частоте 3600 МГц. Две планки по 8 Гбайт каждая.

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Отдельно замерили скорость накопителя М.2 с интерфейсом PCIe 4.0.

Итоги по ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero – материнская плата для сборки системы под игры с хорошим набором USB-портов на задней панели, скоростным проводным доступом в сеть, актуальным Wi-Fi 6. Из плюсов отметим хорошую комплектацию, качественные компоненты, эффективное пассивное охлаждение чипсета, силовых элементов и М.2 дисков. Может рассматриваться для эксплуатации в условиях открытого стенда. Из ограничений отсутствие встроенных графических портов для вывода, но сама платформа AMD не располагает к сборке системы без видеокарты.
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
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