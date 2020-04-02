Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6

В последние несколько недель мы активно изучали материнские платы с чипсетом X570 в паре с процессором AMD Ryzen третьего поколения. Сегодня у нас завершающий материал с ASUS ROG Strix X570-E Gaming, рассчитанная на высокопроизводительные и игровые сборки. Из особенностей отмечаются поддержка беспроводного подключения, внимание к внешним деталям и наличие управляемой подсветки ASUS Aura.

Комплектация

С момента выхода платы прошло достаточно много времени. Она находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплект включает четыре SATA-кабеля, удлинители для подключения светодиодных лент, внешнюю Wi-Fi антенну, винты для M.2, термистор, диск с программным обеспечением, набор буклетов и руководство пользователя.

Собрано в коробке из плотного картона с привлекательным внешним оформлением.

Внешний вид

Выполнена в ATX-формате. На печатной плате размещен пластиковый декоративный кожух. Находится он в районе разъемов плат расширения.

Этот кожух съемный. Под ним скрываются радиатор на чипсете и съемный радиатор под накопитель формата М.2

Второй слот разъема М.2 также оснащен съемным металлическим радиатором. Оба не будут перекрываться при размещении видеокарт и плат расширения.

Питание в ASUS ROG Strix X570-E Gaming подается через связку из 24-пинового ATX, восьми- и четырехконтактных дополнительных разъемов. Используется контроллер ASP1405I.

На силовых элементах платы установлены алюминиевые радиаторы, отвечающие за пассивный отвод тепла. Между собой радиаторы соединены никелированной медной трубкой.

Есть несколько зон со светодиодной подсветкой. Одна из них в районе декоративной крышки на панели разъемов, вторая на кожухе чипсета.

Цвет подсветки можно синхронизировать с остальными компонентами. Поддерживается ASUS Aura. Дополнительно можно подключить внешние светодиодные ленты 12V и 5V. Два гнезда снизу и два в верхней части.

Доступны четыре слота под оперативную память формата DDR4. Установить можно до 128 Гбайт с частотой до 4 400 МГц. Рядом находятся индикаторы по инициализации загрузки.

Для подключения внешних разъемов на корпусе выведены один USB 3.2 Gen 2, один USB 3.0 и два USB 2.0, а также фирменный интерфейс ASUS.

Под платы расширения выделены три PCIe 4.0 x16. Два из них усилены металлом, предотвращая излом при установке тяжелой видеокарты. Помимо них два PCIe x1. Напомним, установка двух видеокарт будет переводить схему на х8+х8.

За сетевые возможности отвечает связка из гигабитного Intel I211-AT и 2.5 гигабитного Realtek RTL8125-CG. Поддерживается технология приоритезации трафика для сокращения пинга в играх. Каналы можно объединять между собой.

Помимо этого, встроенный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. В комплекте идет внешняя антенна.

Под организацию активного охлаждения выделены семь 4-пиновых разъемов. Есть оптимизированный под помпу системы жидкостного охлаждения. За корректировку скорости вращения отвечает Nuvoton NCT6798D.

Из дополнительных элементов выделим индикатор POST-кодов. Звуковая подсистема Realtek S1220A в выделенной части платы. Усилители Texas Instruments RC4850 и OPA1688. Объемный звук DTS Headphone: X.

На панели разъемов расположены HDMI, DisplayPort, кнопки обновления BIOS, семь скоростных USB, один USB Type-C, два RJ-45, разъемы внешней антенны Wi-Fi, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

BIOS

Графический BIOS по оформлению хорошо знаком. В главном окне выводится сводная информация по работающей системе, приоритет списка загрузки и данные по режиму работы вентиляторов.

Есть «Избранное», куда можно поместить часто используемые разделы и опции настроек.

«Main» выводит список установленных компонентов. Тут же можно выбрать язык интерфейса.

Вкладка с детальными опциями по разгону. Доступен как автоматический разгон, так и ручная корректировка с отдельной установкой параметров.

Для тех, кто не сталкивался с разгоном в ASUS ROG Strix X570-E Gaming, можно запустить утилиту, которая позволит в несколько шагов получить эффективный разгон процессора и памяти. Дополнительные настройки.

Мониторинг работы системы.

Тесты

CPU-z

Мы проводили тестирование с процессором AMD Ryzen 5 3600 и оперативной памятью T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz.

AIDA64

3DMark 11

Futuremark

WinRar

Cinebench

ASUS ROG Strix X570-E Gaming обзор

Итоги по ASUS ROG Strix X570-E Gaming

ASUS ROG Strix X570-E Gaming – хорошо сбалансированная материнская плата для игровых и рабочих систем. Привлекательный внешний вид, настраиваемая подсветка, PCI-e 4.0, 16-фазная подсистема питания, два сетевых разъема 2.5G+1G, радиаторы для М.2 накопителей, хороший набор разъемов, экран POST-кодов. К условным минусам отнесем отсутствие кнопок запуска и перезагрузки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".