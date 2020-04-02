Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6

2020-04-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ROG Strix X570-E Gaming; [266]
В последние несколько недель мы активно изучали материнские платы с чипсетом X570 в паре с процессором AMD Ryzen третьего поколения. Сегодня у нас завершающий материал с ASUS ROG Strix X570-E Gaming, рассчитанная на высокопроизводительные и игровые сборки. Из особенностей отмечаются поддержка беспроводного подключения, внимание к внешним деталям и наличие управляемой подсветки ASUS Aura.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

С момента выхода платы прошло достаточно много времени. Она находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Комплект включает четыре SATA-кабеля, удлинители для подключения светодиодных лент, внешнюю Wi-Fi антенну, винты для M.2, термистор, диск с программным обеспечением, набор буклетов и руководство пользователя.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Собрано в коробке из плотного картона с привлекательным внешним оформлением.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Внешний вид

Выполнена в ATX-формате. На печатной плате размещен пластиковый декоративный кожух. Находится он в районе разъемов плат расширения.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Этот кожух съемный. Под ним скрываются радиатор на чипсете и съемный радиатор под накопитель формата М.2

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Второй слот разъема М.2 также оснащен съемным металлическим радиатором. Оба не будут перекрываться при размещении видеокарт и плат расширения.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Питание в ASUS ROG Strix X570-E Gaming подается через связку из 24-пинового ATX, восьми- и четырехконтактных дополнительных разъемов. Используется контроллер ASP1405I.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

На силовых элементах платы установлены алюминиевые радиаторы, отвечающие за пассивный отвод тепла. Между собой радиаторы соединены никелированной медной трубкой.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Есть несколько зон со светодиодной подсветкой. Одна из них в районе декоративной крышки на панели разъемов, вторая на кожухе чипсета.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Цвет подсветки можно синхронизировать с остальными компонентами. Поддерживается ASUS Aura. Дополнительно можно подключить внешние светодиодные ленты 12V и 5V. Два гнезда снизу и два в верхней части.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Доступны четыре слота под оперативную память формата DDR4. Установить можно до 128 Гбайт с частотой до 4 400 МГц. Рядом находятся индикаторы по инициализации загрузки.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Для подключения внешних разъемов на корпусе выведены один USB 3.2 Gen 2, один USB 3.0 и два USB 2.0, а также фирменный интерфейс ASUS.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Под платы расширения выделены три PCIe 4.0 x16. Два из них усилены металлом, предотвращая излом при установке тяжелой видеокарты. Помимо них два PCIe x1. Напомним, установка двух видеокарт будет переводить схему на х8+х8.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

За сетевые возможности отвечает связка из гигабитного Intel I211-AT и 2.5 гигабитного Realtek RTL8125-CG. Поддерживается технология приоритезации трафика для сокращения пинга в играх. Каналы можно объединять между собой.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Помимо этого, встроенный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. В комплекте идет внешняя антенна.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Под организацию активного охлаждения выделены семь 4-пиновых разъемов. Есть оптимизированный под помпу системы жидкостного охлаждения. За корректировку скорости вращения отвечает Nuvoton NCT6798D.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Из дополнительных элементов выделим индикатор POST-кодов. Звуковая подсистема Realtek S1220A в выделенной части платы. Усилители Texas Instruments RC4850 и OPA1688. Объемный звук DTS Headphone: X.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

На панели разъемов расположены HDMI, DisplayPort, кнопки обновления BIOS, семь скоростных USB, один USB Type-C, два RJ-45, разъемы внешней антенны Wi-Fi, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

BIOS

Графический BIOS по оформлению хорошо знаком. В главном окне выводится сводная информация по работающей системе, приоритет списка загрузки и данные по режиму работы вентиляторов.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Есть «Избранное», куда можно поместить часто используемые разделы и опции настроек.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

«Main» выводит список установленных компонентов. Тут же можно выбрать язык интерфейса.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Вкладка с детальными опциями по разгону. Доступен как автоматический разгон, так и ручная корректировка с отдельной установкой параметров.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Для тех, кто не сталкивался с разгоном в ASUS ROG Strix X570-E Gaming, можно запустить утилиту, которая позволит в несколько шагов получить эффективный разгон процессора и памяти. Дополнительные настройки.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Мониторинг работы системы.

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Тесты

ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Мы проводили тестирование с процессором AMD Ryzen 5 3600 и оперативной памятью T-FORCE XTREEM ARGB 2x8GB DDR4-3600MHz.

CPU-z

AIDA64

3DMark 11

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Futuremark

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

WinRar

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Cinebench

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS ROG Strix X570-E Gaming обзор

Итоги по ASUS ROG Strix X570-E Gaming

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix X570-E Gaming – хорошо сбалансированная материнская плата для игровых и рабочих систем. Привлекательный внешний вид, настраиваемая подсветка, PCI-e 4.0, 16-фазная подсистема питания, два сетевых разъема 2.5G+1G, радиаторы для М.2 накопителей, хороший набор разъемов, экран POST-кодов. К условным минусам отнесем отсутствие кнопок запуска и перезагрузки.
ASUS ROG Strix X570-E Gaming получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix X570-E Gaming
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