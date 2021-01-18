Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7

В начале года компания Intel вместе с новыми процессорами анонсировала и обновленный чипсет. Тем не менее по заявленной информации сохранена обратная совместимость и отправлять в архив Z490 платы еще рано, особенно на фоне заявленных рекомендованных цен на ряд уже представленных новинок. Тестируемая сегодня ASUS ROG Strix Z490-E Gaming, ориентирована на игровые сборки.

Комплектация

К моменту публикации продолжает находится в широком доступе в российских магазинах.Упакована в коробку с традиционным для STRIX оформлением. Приведен список поддерживаемых технологий и описание ключевых особенностей. Стартовый набор включает нейлоновые стяжки, вентилятор, SATA кабели, термодатчики, антенна Wi-Fi, пластиковые стяжки, удлинитель для светодиодной ленты двух типов, различная документация, диск с ПО и наклейки.

Внешний вид

Выполнена в распространённом ATX типоразмере. В оформлении преобладают темные тона. Как и в старшей ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore в декоративную накладку на панели ввода/вывода интегрирована многоцветная подсветка.

За счет серебристой подложки и прозрачной поверхности создается зеркальный эффект. Также подсвечивается логотип ASUS. Второй элемент на накладке в районе чипсета. Это управляемая ASUS AURA.

Ее можно будет дополнить с помощью 5V и 12V светодиодных лент. В комплекте с ASUS ROG Strix Z490-E Gaming предусмотрели удлинители.

Заглушка на панель ввода и вывода изначально зафиксирована на плате. Пользователю доступны DisplayPort, HDMI, четыре USB 2.0, кнопка BIOS FlashBack, три USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, RJ-45, выходы Wi-Fi, аудиоразъемы.

Здесь используется 14+2 фазная подсистема питания. Сборки Vishay SIC639 с Digi+ ASP1900B. На силовых элементах установлен массивный радиатор с ребрами и медной трубкой.

Питание подается через 24-пиновый, а также связку из 8 и 4-пиновых питания процессора. Опционально пользователь сможет установить комплектный вентилятор. Для него здесь зафиксирована опорная лапка.

Два из трех PCIe 3.0 разъемом с металлическим усилением. Также доступны три PCIe x1. Этого достаточно для сборки системы на базе одной видеокарты и установки различных плат расширения.

Два М.2 разъема. Оба сопровождаются металлическими радиаторами для отвода тепла. Дополнить можно шестью SATA. Часть разъемов будет блокироваться в зависимости от комбинаций.

Под подключение лицевой панели корпуса у ASUS ROG Strix Z490-E Gaming доступны один USB 3.2 Gen.2 и один USB 3.2 gen.1. Также есть два USB 2.0.

Для активного охлаждения по плате распределены PWM-разъемы. Есть оптимизированные под жидкостное охлаждение.

Кнопок для запуска и перезагрузки нет. Из элементов отметим экран POST кодов и группу светодиодных индикаторов статусов загрузки.

Звуковая подсистема SUPREME FX с экранированным трактом и качественной элементной базой.

BIOS

Графический BIOS с традиционным оформлением. Главный экран включает инструменты для настройки базовых параметров.

Возможности разгона памяти и процессора. Есть готовые пресеты, помощь в подборе параметров и ручные корректировки.

Дополнительные параметры системы.

Встроенные инструменты для управления подсветкой и оборотами вентиляторов.

Контроль температуры и напряжений.

Тесты

AIDA64

Тестирование проводилось с процессором Intel Core i5-10600K и оперативной памятью DDR4-3600 объемом 32 Гбайт.

GeekBench

PCMARK 10

3DMARK

Тесты велись с видеокартой ASUS Radeon RX 6800 XT.

Blender

WOT

Итоги по ASUS ROG Strix Z490-E Gaming

ASUS ROG Strix Z490-E Gaming – предлагает хорошее сочетание технического оснащения, набора портов ввода/вывода и стоимости. Аккуратный внешний вид, управляемая подсветка, качественная элементная база, возможность добавления вентилятора на силовой обвязке, Wi-Fi. Подойдет для процессоров уровня Intel Core i5 и Core i7, позволяя получить стабильный разгон. К минусам можно условно отнести предустановленный центр Armoury Crate (отключается в BIOS) и его периодические проблемы со стабильностью работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".