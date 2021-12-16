Обзор ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4. Материнская плата с поддержкой DDR4 и PCIe 5.0

Как и несколькими годами ранее, при переходе с DDR3 на DDR4 в первое время были представлены материнские платы с новым чипсетом, поддерживающими устаревающий стандарт памяти. При появлении DDR5 на чипсете Z690 также доступны решения, позволяющие поставить уже имеющуюся DDR4 память. Плюс сейчас это актуально еще и с учетом повышения цен на память нового поколения. Тестируемая сегодня ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 относится к таким решениям.

Комплектация

Ее средняя стоимость составляет 31 000 рублей.Упакована в коробку с традиционным для TUF Gaming линейки оформлением. Комплект включает антенну Wi-Fi, SATA кабели, винты, диск с ПО, руководство пользователя, наклейки с символикой, руководство пользователя.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 обзор

Внешний вид

Выполнена в ATX форм-факторе. Используется характерная схема оформления. Добавлено несколько ярко-желтых вставок.

В сравнении с прошлым поколением заметно усилена подсистема питания. Схема процессора состоит из 14 фаз со сборками, рассчитанными на 80А. Еще одна фаза на графическое ядро. Дополнительные фазы со сборками на 46А.

Установлено два металлических радиатора черного цвета. Они раздельные, между собой не объединяются трубками. Нанесен термоинтерфейс.

Питание подается через 24-пиновый ATX, а также два дополнительных по питанию процессора 8-пин и 4-пин.

Доступны четыре слота под оперативную память типа DDR4. Поддержка OptiMem II и частота до 5333 МГц для двухканального режима.

Здесь же вместе с крепежными отверстиями, соответствующими LGA-1700, есть и LGA-1200. С большой вероятностью можно будет перенести уже имеющуюся систему охлаждения.

Под видеокарты и платы расширения ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 предлагает один PCIe 5.0 x16, один PCIe 3.0 x16 с режимом работы x4. Два PCIe 3.0 x1 и один PCIe x4.

Для дисковой подсистемы доступны четыре M.2. Три из них сопровождаются радиатором с термоинтерфейсом. Как и у ASUS Prime Z690-A , для фиксации диска используется поворотный фиксатор.

Четыре SATA, распределенных группами по два разъема. В комплектной инструкции описана схема распределения линий.

Аудиокодек Realtek ALC S1200A. Помимо скоростного проводного соединения с защитой от статического электричества есть Wi-Fi 6 с внешней антенной.

Несколько зон с управляемой подсветкой и подложка в районе радиатора на чипсете. Дополнительно к ним доступны три выхода на ARGB и один на RGB.

BIOS

Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода. Тут доступны HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, два USB Type-C, выходы на Wi-Fi антенну, оптический выход и пять аудиоразъемов.Стартовый экран BIOS по умолчанию включает упрощенный набор инструментов для разгона, активации XMP-профиля, изменения списка загрузки и изменения параметров вентиляторов.

Набор избранных настроек, который собирается самим пользователем.

Параметры ручного и автоматического разгона памяти и процессора.

Инструменты и мониторинг.

Тесты

Тестирование ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 велось с процессором Intel Core i5-12600K. Использовали оперативную память G-Skill объемом 16 Гбайт.

Итоги

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 – материнская плата, которая позволит сэкономить на компонентах при проведении апгрейда системы с сокетом LGA-1200. При этом она предлагает усиленную подсистему питания, выдержанный внешний вид, четыре М.2 слота, Wi-Fi 6, хорошую компоновку панели портов ввода/вывода.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".