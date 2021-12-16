Обзор ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4. Материнская плата с поддержкой DDR4 и PCIe 5.0

Ее средняя стоимость составляет 31 000 рублей.
В сравнении с прошлым поколением заметно усилена подсистема питания. Схема процессора состоит из 14 фаз со сборками, рассчитанными на 80А. Еще одна фаза на графическое ядро. Дополнительные фазы со сборками на 46А.
Установлено два металлических радиатора черного цвета. Они раздельные, между собой не объединяются трубками. Нанесен термоинтерфейс.
Питание подается через 24-пиновый ATX, а также два дополнительных по питанию процессора 8-пин и 4-пин.
Доступны четыре слота под оперативную память типа DDR4. Поддержка OptiMem II и частота до 5333 МГц для двухканального режима.
Здесь же вместе с крепежными отверстиями, соответствующими LGA-1700, есть и LGA-1200. С большой вероятностью можно будет перенести уже имеющуюся систему охлаждения.
Под видеокарты и платы расширения ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 предлагает один PCIe 5.0 x16, один PCIe 3.0 x16 с режимом работы x4. Два PCIe 3.0 x1 и один PCIe x4.
Для дисковой подсистемы доступны четыре M.2. Три из них сопровождаются радиатором с термоинтерфейсом. Как и у ASUS Prime Z690-A, для фиксации диска используется поворотный фиксатор.
Четыре SATA, распределенных группами по два разъема. В комплектной инструкции описана схема распределения линий.
Аудиокодек Realtek ALC S1200A. Помимо скоростного проводного соединения с защитой от статического электричества есть Wi-Fi 6 с внешней антенной.
Несколько зон с управляемой подсветкой и подложка в районе радиатора на чипсете. Дополнительно к ним доступны три выхода на ARGB и один на RGB.
Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода. Тут доступны HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, два USB Type-C, выходы на Wi-Fi антенну, оптический выход и пять аудиоразъемов.
Набор избранных настроек, который собирается самим пользователем.
Параметры ручного и автоматического разгона памяти и процессора.
Инструменты и мониторинг.