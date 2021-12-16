Обзор ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4. Материнская плата с поддержкой DDR4 и PCIe 5.0

Как и несколькими годами ранее, при переходе с DDR3 на DDR4 в первое время были представлены материнские платы с новым чипсетом, поддерживающими устаревающий стандарт памяти. При появлении DDR5 на чипсете Z690 также доступны решения, позволяющие поставить уже имеющуюся DDR4 память. Плюс сейчас это актуально еще и с учетом повышения цен на память нового поколения. Тестируемая сегодня ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 относится к таким решениям.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Ее средняя стоимость составляет 31 000 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным для TUF Gaming линейки оформлением. Комплект включает антенну Wi-Fi, SATA кабели, винты, диск с ПО, руководство пользователя, наклейки с символикой, руководство пользователя.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 обзор

Внешний вид

Выполнена в ATX форм-факторе. Используется характерная схема оформления. Добавлено несколько ярко-желтых вставок.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

В сравнении с прошлым поколением заметно усилена подсистема питания. Схема процессора состоит из 14 фаз со сборками, рассчитанными на 80А. Еще одна фаза на графическое ядро. Дополнительные фазы со сборками на 46А.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Установлено два металлических радиатора черного цвета. Они раздельные, между собой не объединяются трубками. Нанесен термоинтерфейс.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Питание подается через 24-пиновый ATX, а также два дополнительных по питанию процессора 8-пин и 4-пин.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Доступны четыре слота под оперативную память типа DDR4. Поддержка OptiMem II и частота до 5333 МГц для двухканального режима.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Здесь же вместе с крепежными отверстиями, соответствующими LGA-1700, есть и LGA-1200. С большой вероятностью можно будет перенести уже имеющуюся систему охлаждения.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Под видеокарты и платы расширения ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 предлагает один PCIe 5.0 x16, один PCIe 3.0 x16 с режимом работы x4. Два PCIe 3.0 x1 и один PCIe x4.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Для дисковой подсистемы доступны четыре M.2. Три из них сопровождаются радиатором с термоинтерфейсом. Как и у ASUS Prime Z690-A, для фиксации диска используется поворотный фиксатор.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Четыре SATA, распределенных группами по два разъема. В комплектной инструкции описана схема распределения линий.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Аудиокодек Realtek ALC S1200A. Помимо скоростного проводного соединения с защитой от статического электричества есть Wi-Fi 6 с внешней антенной.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Несколько зон с управляемой подсветкой и подложка в районе радиатора на чипсете. Дополнительно к ним доступны три выхода на ARGB и один на RGB.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Заглушка изначально установлена на панель портов ввода/вывода. Тут доступны HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, два USB Type-C, выходы на Wi-Fi антенну, оптический выход и пять аудиоразъемов.

BIOS

Стартовый экран BIOS по умолчанию включает упрощенный набор инструментов для разгона, активации XMP-профиля, изменения списка загрузки и изменения параметров вентиляторов.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Набор избранных настроек, который собирается самим пользователем.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Параметры ручного и автоматического разгона памяти и процессора.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Инструменты и мониторинг.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Тесты

Тестирование ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 велось с процессором Intel Core i5-12600K. Использовали оперативную память G-Skill объемом 16 Гбайт.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 – материнская плата, которая позволит сэкономить на компонентах при проведении апгрейда системы с сокетом LGA-1200. При этом она предлагает усиленную подсистему питания, выдержанный внешний вид, четыре М.2 слота, Wi-Fi 6, хорошую компоновку панели портов ввода/вывода.
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
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