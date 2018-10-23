Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse

2018-10-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AeroCool KCAS PLUS 650M 650W; [369]
Летом компания AeroCool выпустила обновление линейки недорогих блоков питания KCAS с сертификатами 80 Plus Bronse и 80 Plus Gold. Как и ранее в нее вошли сразу несколько модификаций KCAS PLUS, KCAS PLUS M и KCAS PLUS GM. Доступны версии с мощностью от 400 до 1200 Вт. В наше распоряжение попал AeroCool KCAS PLUS 650M 650W, мощности которого хватит на сборку игровой системы с видеокартой уровня NVIDIA RTX 2080 Ti и ниже.

AeroCool KCAS PLUS 650M

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AeroCool KCAS PLUS 650M обзор

Комплектация

Поставляется AeroCool KCAS PLUS 650M 650W в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. На обратной стороне приведены подробные данные по конструктивным особенностям и техническим характеристикам.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Комплект включает съемные кабели, винты крепления, техническую документацию и силовой кабель.

Внешний вид

Отличием KCAS PLUS M является частично модульный кабель-менеджмент. Несъемными в AeroCool KCAS PLUS 650M остались основные линии питания материнской платы и процессора, а также кабель питания видеокарты с двумя PCI-E 6+2.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Дополнительно к этому уже самостоятельно можно подключить еще один кабель с двумя PCI-E 6+2, суммарно получив четыре таких разъема.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Гнездо под него окрашено в красный цвет. Рядом с ним три дополнительных гнезда под три кабеля с разной комбинацией SATA и MOLEX.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Суммарно мы получаем хороший набор портов, который включает: один Main Power 20+4, один ATX 4+4, четыре PCI-E 6+2, семь SATA, четыре MOLEX.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Выполнен корпус в корпусе из окрашенной в черный цвет стали со строгим дизайном. Вентилятор защищает решетка гриль.

AeroCool KCAS PLUS 650M

На одну из боковых сторон нанесен наклейка с техническими данными по линиям. Здесь можно обратить внимание на мощность 648W по линии 12V с 54A.

AeroCool KCAS PLUS 650M

С противоположной стороны декоративная наклейка с мощностью, названием линейки и сертификатом 80 Plus Bronse. Рядом с силовым гнездом выведен механический тумблер управления питания. Остальную площадь занимает вентиляционная решетка.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Все провода с сечением 16AWG. Есть защитная оплетка. Длина позволит подключить компоненты как в корпусах с нижним, так и с верхним расположения блока питания.

Начинка

Элементная база в AeroCool KCAS PLUS 650M изменилась в лучшую сторону. Появились фильтр помех на входе, включающий один X и два Y-конденсатора, а также предохранитель. Основной высоковольтный конденсатор JunFun 270 мКф 420V. Модули активной коррекции коэффициента мощности.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Линии 5.5 и 3V с преобразователями DC/DC. На плате расположены два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением.

AeroCool KCAS PLUS 650M

За активное охлаждение отвечает вентилятор типоразмера 135мм. До достижения 60% нагрузки его скорость вращения сохраняется на отметке менее 800 оборотов в минуту.

AeroCool KCAS PLUS 650M

Тесты AeroCool KCAS PLUS 650M

КПД

AeroCool KCAS PLUS 650M

Данные
150W83
250W84
350W86
500W84
650W83

Уровень напряжения на линиях

AeroCool KCAS PLUS 650M

150W350W650W
1212,2312,1112,07
55.025.014.96
3,333.343.323.28

Пульсация

AeroCool KCAS PLUS 650M

Данные
150W38
250W42
350W56
650W69

Итоги по AeroCool KCAS PLUS 650M

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool KCAS PLUS 650M станет хорошим выбором при поиске блока питания под игровую систему или рабочую станцию, построенную на базе одной видеокарты. Проведенные улучшения отразились на стабильности напряжений по линиям и общей эффективности. К плюсам отнесем съемный кабель-менеджмент и тихую работу. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.
AeroCool KCAS PLUS 650M получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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