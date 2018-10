Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse

Летом компания AeroCool выпустила обновление линейки недорогих блоков питания KCAS с сертификатами 80 Plus Bronse и 80 Plus Gold. Как и ранее в нее вошли сразу несколько модификаций KCAS PLUS, KCAS PLUS M и KCAS PLUS GM. Доступны версии с мощностью от 400 до 1200 Вт. В наше распоряжение попал AeroCool KCAS PLUS 650M 650W, мощности которого хватит на сборку игровой системы с видеокартой уровня NVIDIA RTX 2080 Ti и ниже.

AeroCool KCAS PLUS 650M обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется AeroCool KCAS PLUS 650M 650W в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. На обратной стороне приведены подробные данные по конструктивным особенностям и техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает съемные кабели, винты крепления, техническую документацию и силовой кабель.Отличием KCAS PLUS M является частично модульный кабель-менеджмент. Несъемными в AeroCool KCAS PLUS 650M остались основные линии питания материнской платы и процессора, а также кабель питания видеокарты с двумя PCI-E 6+2.

Дополнительно к этому уже самостоятельно можно подключить еще один кабель с двумя PCI-E 6+2, суммарно получив четыре таких разъема.

Гнездо под него окрашено в красный цвет. Рядом с ним три дополнительных гнезда под три кабеля с разной комбинацией SATA и MOLEX.

Суммарно мы получаем хороший набор портов, который включает: один Main Power 20+4, один ATX 4+4, четыре PCI-E 6+2, семь SATA, четыре MOLEX.

Выполнен корпус в корпусе из окрашенной в черный цвет стали со строгим дизайном. Вентилятор защищает решетка гриль.

На одну из боковых сторон нанесен наклейка с техническими данными по линиям. Здесь можно обратить внимание на мощность 648W по линии 12V с 54A.

С противоположной стороны декоративная наклейка с мощностью, названием линейки и сертификатом 80 Plus Bronse. Рядом с силовым гнездом выведен механический тумблер управления питания. Остальную площадь занимает вентиляционная решетка.

Начинка

Все провода с сечением 16AWG. Есть защитная оплетка. Длина позволит подключить компоненты как в корпусах с нижним, так и с верхним расположения блока питания.Элементная база в AeroCool KCAS PLUS 650M изменилась в лучшую сторону. Появились фильтр помех на входе, включающий один X и два Y-конденсатора, а также предохранитель. Основной высоковольтный конденсатор JunFun 270 мКф 420V. Модули активной коррекции коэффициента мощности.

Линии 5.5 и 3V с преобразователями DC/DC. На плате расположены два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением.

За активное охлаждение отвечает вентилятор типоразмера 135мм. До достижения 60% нагрузки его скорость вращения сохраняется на отметке менее 800 оборотов в минуту.

Тесты AeroCool KCAS PLUS 650M

КПД

Данные 150W 83 250W 84 350W 86 500W 84 650W 83

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,23 12,11 12,07 5 5.02 5.01 4.96 3,33 3.34 3.32 3.28

Пульсация

Данные 150W 38 250W 42 350W 56 650W 69

Итоги по AeroCool KCAS PLUS 650M

AeroCool KCAS PLUS 650M станет хорошим выбором при поиске блока питания под игровую систему или рабочую станцию, построенную на базе одной видеокарты. Проведенные улучшения отразились на стабильности напряжений по линиям и общей эффективности. К плюсам отнесем съемный кабель-менеджмент и тихую работу. Сбоев и проблем в ходе длительного тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".