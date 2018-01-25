Обзор Artplays AC55. Недорогой геймпад для Android и Windows

Современные смартфоны, даже в недорогом сегменте, демонстрируют сейчас очень высокий уровень быстродействия, позволяющий играть в проекты со сложной графикой. Все это выглядит действительно превосходно, доступен большой выбор таких игр. Из особенностей стоит отметить с сенсорное управление, не каждый является поклонником такого способа управления, «механика» еще долго будет актуальной. В качестве варианта решения этого вопроса, выступают беспроводные геймпады. Такие как новинка Artplays AC55, поддерживающая не только устройства, работающие на базе операционной системы Android, но и настольные ПК.

Artplays AC55 обзор

Стоит этот геймпад не дорого, и он уже доступен в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Artplays AC55 в прозрачном боксе. Зафиксирован он внутри на жесткой подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке.

Комплект включает USB-кабель, беспроводной приемник, крепление для смартфона, подробную инструкцию по эксплуатации.

Внешний вид

Геймпад этот универсальный, использоваться может как с настольным компьютером, так и смартфоном. Как следствие, конструкция сделана разборной.

Для возможности фиксации в Artplays AC55 смартфона в комплекте предусмотрен универсальный съемный крепеж. Надежное сцепление и удобную установку обеспечивает дополнительная защелка с проволокой на обратной стороне крепления.

Есть отдельная скоба, выполняющая функцию упора при размещении геймпада на столе. В откинутом состоянии, смартфон не будет перевешивать геймпад.

Поддерживаются смартфоны с разной диагональю экрана. Мы ставили несколько моделей с экраном от 5 до 6 дюймов. Прижим обеспечивает подпружиненная ножка, держит надежно.

На лицевой стороне геймпада пользователю доступен набор из двух стиков, одной крестовины и четырех игровых кнопок. Расположение привычное.

По центру выведены три кнопки управления, комбинации которых меняют режим подключения. Для контроля предусмотрен ряд из светодиодных индикаторов.

Качество исполнения хорошее. Кнопки плотно зафиксированы в корпусе не дребезжат. Пружинят при нажатии. Стики с минимальными мертвыми зонами.

Есть удобные боковые ручки для хвата. Лицевая сторона корпуса геймпада глянцевая, обратная из софт-тача.

Тесты

На боковой грани есть microUSB разъем, используемый для зарядки геймпада. Собран Artplays AC55 добротно.Поддерживается несколько режимов работы X-Input, Direct Input, беспроводное подключение по Bluetooth. Переключение между режимами проходит вручную. Первоначально мы проводили тестирование с компьютером, работающим на базе операционной системы Windows 10. После подключение приемника в разъем он определяется автоматически. В режиме X-Input он отображается, как геймпад от XBOX 360. Использовать можно в большинстве игр, подхватывается он автоматически. При переключении в D-Input он уже отображается как геймпад от PlayStation с соответственной раскладкой действия кнопок. Такой режим рекомендуем под многочисленные эмуляторы консолей.

С Android смартфонами мы использовали подключение при помощи Bluetooth. Определяется автоматически. С играми проблем не возникло, при наличии поддержке в игре он работает без дополнительных настроек. В тех, что не поддерживают можно попробовать настроить вручную при помощи кеймапперов.

Итоги по Artplays AC55

В руке лежит удобно, кнопки расположены логично. Времени на адаптацию много не требуется. Смартфон не перевешивает и не смещается во время активных движений в ожесточенных баталиях. Емкости встроенного аккумулятора хватает на долго, по опыту эксплуатации, зарядка требовалась 1-2 раза в неделю.Artplays AC55 отличный вариант при поиске универсального геймпада, как для работы с компьютером, так и смартфоном. К плюсам отнесем поддержку двух режимов ПК, стабильную работу со смартфонами, удобное крепление с возможностью его демонтажа, длительное время автономной работы, хорошее качество исполнения, поддержку виброотклика.