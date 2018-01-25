Обзор Artplays AC55. Недорогой геймпад для Android и Windows

2018-01-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Artplays AC55; [233]
Современные смартфоны, даже в недорогом сегменте, демонстрируют сейчас очень высокий уровень быстродействия, позволяющий играть в проекты со сложной графикой. Все это выглядит действительно превосходно, доступен большой выбор таких игр. Из особенностей стоит отметить с сенсорное управление, не каждый является поклонником такого способа управления, «механика» еще долго будет актуальной. В качестве варианта решения этого вопроса, выступают беспроводные геймпады. Такие как новинка Artplays AC55, поддерживающая не только устройства, работающие на базе операционной системы Android, но и настольные ПК.

Artplays AC55

Стоит этот геймпад не дорого, и он уже доступен в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Artplays AC55 обзор

Комплектация

Поставляется Artplays AC55 в прозрачном боксе. Зафиксирован он внутри на жесткой подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке.

Artplays AC55

Комплект включает USB-кабель, беспроводной приемник, крепление для смартфона, подробную инструкцию по эксплуатации.

Artplays AC55

Внешний вид

Геймпад этот универсальный, использоваться может как с настольным компьютером, так и смартфоном. Как следствие, конструкция сделана разборной.

Artplays AC55

Для возможности фиксации в Artplays AC55 смартфона в комплекте предусмотрен универсальный съемный крепеж. Надежное сцепление и удобную установку обеспечивает дополнительная защелка с проволокой на обратной стороне крепления.

Artplays AC55

Есть отдельная скоба, выполняющая функцию упора при размещении геймпада на столе. В откинутом состоянии, смартфон не будет перевешивать геймпад.

Artplays AC55

Поддерживаются смартфоны с разной диагональю экрана. Мы ставили несколько моделей с экраном от 5 до 6 дюймов. Прижим обеспечивает подпружиненная ножка, держит надежно.

Artplays AC55

На лицевой стороне геймпада пользователю доступен набор из двух стиков, одной крестовины и четырех игровых кнопок. Расположение привычное.

Artplays AC55

Artplays AC55

По центру выведены три кнопки управления, комбинации которых меняют режим подключения. Для контроля предусмотрен ряд из светодиодных индикаторов.

Artplays AC55

Artplays AC55

Качество исполнения хорошее. Кнопки плотно зафиксированы в корпусе не дребезжат. Пружинят при нажатии. Стики с минимальными мертвыми зонами.

Artplays AC55

Artplays AC55

Есть удобные боковые ручки для хвата. Лицевая сторона корпуса геймпада глянцевая, обратная из софт-тача.

Artplays AC55

На боковой грани есть microUSB разъем, используемый для зарядки геймпада. Собран Artplays AC55 добротно.

Тесты

Поддерживается несколько режимов работы X-Input, Direct Input, беспроводное подключение по Bluetooth. Переключение между режимами проходит вручную. Первоначально мы проводили тестирование с компьютером, работающим на базе операционной системы Windows 10. После подключение приемника в разъем он определяется автоматически. В режиме X-Input он отображается, как геймпад от XBOX 360. Использовать можно в большинстве игр, подхватывается он автоматически. При переключении в D-Input он уже отображается как геймпад от PlayStation с соответственной раскладкой действия кнопок. Такой режим рекомендуем под многочисленные эмуляторы консолей.

Artplays AC55

С Android смартфонами мы использовали подключение при помощи Bluetooth. Определяется автоматически. С играми проблем не возникло, при наличии поддержке в игре он работает без дополнительных настроек. В тех, что не поддерживают можно попробовать настроить вручную при помощи кеймапперов.

Artplays AC55

В руке лежит удобно, кнопки расположены логично. Времени на адаптацию много не требуется. Смартфон не перевешивает и не смещается во время активных движений в ожесточенных баталиях. Емкости встроенного аккумулятора хватает на долго, по опыту эксплуатации, зарядка требовалась 1-2 раза в неделю.

Итоги по Artplays AC55

Artplays AC55 отличный вариант при поиске универсального геймпада, как для работы с компьютером, так и смартфоном. К плюсам отнесем поддержку двух режимов ПК, стабильную работу со смартфонами, удобное крепление с возможностью его демонтажа, длительное время автономной работы, хорошее качество исполнения, поддержку виброотклика.

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