Обзор BIOSTAR A10N-8800E. Материнская плата под HTPC и офисные ПК

Компьютеры самостоятельно собираются не только под игры, но и для выполнения рабочих и образовательных задач, воспроизведения медиаконтента. Подобные системы не требуют приобретения дорогих компонентов и могут собираться в компактных корпусах. Тестируемая сегодня материнская плата BIOSTAR A10N-8800E, позиционируется именно под установку в офисные компьютеры и медиацентры.

BIOSTAR A10N-8800E обзор

Материнская плата оснащена процессором AMD FX-8800P и интегрированным графическим контроллером AMD Radeon R7. К моменту публикации продажи еще не стартовали.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей технической информацией по материнской плате. Комплект включает заглушку для задней панели, два SATA-кабеля и руководство пользователя.

Внешний вид

Материнская плата BIOSTAR A10N-8800E выполнена в форм-факторе miniITX. Её габариты составляют 17 на 17 см.

Печатная плата темного цвета, разъемы под оперативную память и плату расширения окрашены в ярко-желтый цвет.

Это SoC-система, процессор изначально впаян в материнскую плату. Важно отметить, что возможности его замены не предусмотрены.

На процессор установлен алюминиевый радиатор с активным вентилятором охлаждения. Радиатор съемный, можно будет обновить термоинтерфейс в последующем.

Доступен один слот PCI Express x16, который пригодится для установки видеокарты или платы расширения. Напомним, что для вывода изображения достаточно будет и встроенного графического процессора.

Дополнительно к одному вентилятору на радиаторе, есть возможность подключить еще один корпусный вентилятор. Разъем доступен в нижней части.

Есть M.2 разъем под SSD. Поддерживается NVMe 1.3 16 Гбит/с. Стойки и винты изначально зафиксированы на плате.

Выведено два SATA III разъема, оба расположены вертикально. Рядом с ними 24-пиновый коннектор питания материнской платы.

Не забыли про возможность подключения внешних портов USB 3.0 и USB 2.0 на корпусе.

BIOSTAR A10N-8800E располагает двумя разъемами под оперативную память формата DDR4. Поддерживаются планки с частотой до 2133 МГц, объемом до 32 Гбайт. С учетом позиционирования этой системы, будет с запасом.

Подсистема питания процессора выполнена по схеме 2+1. Три дросселя и один компонент VRM. Однофазный ШИМ с Anpec APW7120 для памяти.Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, есть гигабитный LAN с технологией Super LAN, уменьшающей количество помех и обеспечивающей защиту от статического электричества. Чип Realtek RTL8111H.Звуковая подсистема использует Realtek ALC887. 8-канальный кодек с HD-Audio.

BIOS

На заднюю панель выведены PS/2, два USB 3.1 Gen 1, два USB 2.0, HDMI 1.4, VGA, LAN и три аудиоразъема.

BIOSTAR A10N-8800E использует BIOS с интерфейсом UEFI. Интерфейс простой и не перегружен элементами. В главном окне можно будет контролировать общие параметры работы.

Во вкладке ADVANCED выставляются общие параметры работы системы. Возможностей разгона процессора не предусмотрено.

Тесты

Тестовая система собиралась с видеокартой GeForce GTX 1060 3Gb. Установлено 8 Гбайт оперативной памяти.

Установлен процессор AMD FX-8800P семейства Carrizo. Его тактовая частота варьируется от 2100 до 3400 Мгц. 4 ядра и 4 потока. Выполнен по 28нм техпроцессу. TDP не превышает 15 Вт.

PUBG мониторинг с BIOSTAR A10N-8800E

Итоги по BIOSTAR A10N-8800E

BIOSTAR A10N-8800E станет хорошей основой для сборки медиасервера или настольной машины под выполнение офисных задач с низким энергопотреблением. В паре с дискретной видеокартой ее же можно рассматривать под игры уровня Dota 2 и CS:GO. Есть поддержка M.2 и USB 3.1.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".