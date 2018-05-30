Обзор Biostar B360GT3S Ver. 6.x. Материнская плата для игровых сборок

С выходом новых чипсетов Intel, производители ожидаемо обновили линейки своих материнских плат. В стороне не осталась Biostar пополнив серию игровых плат Racing сразу двумя моделями. Отличия между ними заключаются в форм-факторах Biostar Racing B360GT5S выполнена в форм-факторе ATX, Biostar B360GT3S в свою очередь micro-ATX.

Biostar B360GT3S обзор

В скором времени обе новинки появятся в российских магазинах, у нас же появилась возможность первыми изучить возможности Biostar B360GT3S и поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Комплектация

Поставляется Biostar B360GT3S в эффектно оформленной коробке из плотного картона. Производитель привел подробное описание технических характеристик и особенностей этой платы.

Intel Core i3-8350K - 679,Intel Core i5 8600K - 1040,AMD Ryzen 3 1300X - 555,AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 173,Intel Core i5 8600K - 186,AMD Ryzen 3 1300X - 162,AMD Ryzen 5 1600X - 157.

Intel Core i3-8350K - 3720,Intel Core i5 8600K - 3824,AMD Ryzen 3 1300X - 3466,AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Adobe Premier Pro 4K

Intel Core i3-8350K - 3940,Intel Core i5 8600K - 4287,AMD Ryzen 3 1300X - 4461,AMD Ryzen 5 1600X - 5085.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Adobe Lightroom

Intel Core i3-8350K - 284 сек,Intel Core i5 8600K - 185 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

WinRar 2GB

Intel Core i3-8350K - 38 сек,Intel Core i5 8600K - 28 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

7Zip 2GB

Intel Core i3-8350K - 112 сек,Intel Core i5 8600K - 81 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Blender 2.78

Intel Core i3-8350K - 175 сек,Intel Core i5 8600K - 111 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

BattleField 1

Intel Core i3-8350K - 157 сек,Intel Core i5 8600K - 103 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

GTA 5

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,Intel Core i5 8600K - 157 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Rise of Tombraider

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,Intel Core i5 8600K - 71 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Prey

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,Intel Core i5 8600K - 168 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Doom Vukan

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,Intel Core i5 8600K - 208 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Итоги по Biostar B360GT3S Ver. 6.x

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,Intel Core i5 8600K - 200 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.Biostar B360GT3S предлагает хорошие возможности для сборки игровой системы, построенной на базе одной видеокарты и процессора с заблокированным множителем. Сэкономленные деньги можно будет эффектней потратить на SSD или больший объем оперативной памяти. К её плюс отнесем хороший звук от Realtek, гигабитный сетевой контроллер Intel, запас USB-портов на тыльной панели, наличие RGB и портов для внешних лент, скоростные USB 3.1 Gen.2, переключатель версии BIOS. Не устроить может отсутствие радиатора на верхней группе VRM-цепи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".