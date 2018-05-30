Обзор Biostar B360GT3S Ver. 6.x. Материнская плата для игровых сборок

2018-05-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Biostar B360GT3S; [155]
С выходом новых чипсетов Intel, производители ожидаемо обновили линейки своих материнских плат. В стороне не осталась Biostar пополнив серию игровых плат Racing сразу двумя моделями. Отличия между ними заключаются в форм-факторах Biostar Racing B360GT5S выполнена в форм-факторе ATX, Biostar B360GT3S в свою очередь micro-ATX.

Biostar B360GT3S

В скором времени обе новинки появятся в российских магазинах, у нас же появилась возможность первыми изучить возможности Biostar B360GT3S и поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Biostar B360GT3S обзор

Комплектация

Поставляется Biostar B360GT3S в эффектно оформленной коробке из плотного картона. Производитель привел подробное описание технических характеристик и особенностей этой платы.

Biostar B360GT3S></p> В комплекте покупатель получает: несколько SATA-кабелей, заглушку для тыльной панели, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон. <h3>Чипсет Intel B360</h3> Перед рассмотрением особенностей тестируемой материнской платы, предлагаем уделить внимание новому чипсету Intel B360. Компания не торопилась с выпуском младших чипсетов, стимулируя продажи Z370, тем не менее спрос на разгон есть далеко не у каждого пользователя, да и сами процессоры в новом семействе стали интереснее и с заблокированным множителем. <p class=Biostar B360GT3S></p> В отличие от прошлого поколения, здесь из-за раннего выхода AMD B350, пришлось изменить порядковый индекс на Intel B360, вероятнее всего это в первое время будет создавать некоторую путаницу у пользователей. <p class=Biostar B360GT3S></p> Как и с другими чипсетами, новый чипсет не привнес заметных изменений, за исключением увеличения количества USB 3.1 Gen.2, поддержки Intel Wireless-AC, а также процессоров Intel Coffee Lake. Собственно на покупателей новых процессоров Intel и сделан расчет, они в любом случае будут вынуждены приобретать актуальные платы, обратная совместимость не сохранена. <h3>Внешний вид</h3> Выполнена Biostar B360GT3S в форм-факторе micro-ATX. Её габариты составляют 244 на 230 мм. Базируется на черном текстолите с нанесенным декоративным оформлением. <p class=Biostar B360GT3S></p> Дизайн строгий и аскетичный. Из дизайнерских элементов отметим радиатор на цепи VRM и семь RGB-светодиодов. Дополнительно к ним можно будет подключить две внешние ленты, соответствующие 12V выведены в верхнем правом углу. Все элементы могут работать одной группой с общим эффектом. <p class=Biostar B360GT3S></p> Радиатор на цепи VRM и чипсете с дополнительными ребрами, оба крепятся при помощи пластиковых защелок, есть термоинтерфейс. <p class=Biostar B360GT3S></p> Верхняя группа цепи VRM осталась без радиатора. Пространство вокруг процессорного разъема LGA1151v2 свободно. <p class=Biostar B360GT3S></p> Подсистема питания процессора семифазное, четыре фазы для процессора. Шим-контроллер Intersil 9586G. <p class=Biostar B360GT3S></p> Питание подается через связку из 24-контактного и 8-контактного разъемов. Защелки направлены наружу. <p class=Biostar B360GT3S></p> Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти у Biostar B360GT3S достигает 64 Гбайт. Поддерживается двухканальный режим работы и XMP. Максимальная частота ограничена отметкой в 2666 МГц. <p class=Biostar B360GT3S></p> Верхний PCI-разъем под видеокарту дополнительно усилен алюминием. Работает в режиме x16, второй x4. Заявлена поддержка CrossFireX. Дополнительно к ним два PCI x1. <p class=Biostar B360GT3S></p> Для организации дискового пространства выделено шесть SATA-III, четыре из них расположены вертикально. Сам чипсет поддерживает только четыре SATA, поэтому два из них расположенных отдельной группы идут с отдельным контроллером. <p class=Biostar B360GT3S></p> Не забыли про два M.2 с пропускной способностью до 32 Гб/с. Оба поддерживают установку накопителей до 80 мм. <p class=Biostar B360GT3S></p> Есть три 4-пиновых разъема для организации активного охлаждения. Два из них на верхней грани, один на нижней. Один USB 3.0 и два USB 2.0 для подключения лицевой панели корпуса. <p class=Biostar B360GT3S></p> За сетевой интерфейс в Biostar B360GT3S отвечает гигабитный Intel I219V с технологией LAN Protect, обеспечивающей защиту от статического электричества и разрядов молнию. <p class=Biostar B360GT3S></p> Не стали экономить на звуковой подсистеме. В отличие от большинства решений конкурентов на этом чипсете, тут стоит RealTek ALC1150 с Hi-Fi звуком. Установлена дополнительная хромированная накладка с логотипом серии. <p class=Biostar B360GT3S></p> Каких-либо кнопок для старта в условиях открытого стенда, POST-индикаторов тут не предусмотрено. Отметим лишь наличие переключателя BIOS с светодиодным-индикатором активной на данный момент времени версией. <p class=Biostar B360GT3S></p> На тыльную панель выведены PS/2, два USB 2.0, DVI, VGA, HDMI, два USB 3.1 gen.2 (один USB Type-C из них), два USB 3.0, гнездо RJ-45, шесть аудиоразъемов. <h3>BIOS</h3> Biostar B360GT3S получила характерное для серии RACING оформление BIOS. Есть сокращенный и расширенный интерфейс. В главном окне отображаются данные мониторинга компонентов, версия микрокода и текущее время. Доступен выбор между английским и китайским языками. <p class=Biostar B360GT3S></p> <p class=Biostar B360GT3S></p> Возможности разгона процессора ограничены. Частота памяти всегда будет ограничена отметкой в 2666 МГц, даже если в XMP прописана более высокая. Можно задать тайминги. Это ограничение самого чипсета. <p class=Biostar B360GT3S></p> Есть инструмент по настройке поведения подсветки. Задаются как отдельные цвета и эффекты, так и эффект для всей группы. <p class=Biostar B360GT3S></p> Задается режим работы трех вентиляторов. Есть возможность выбора поведения в зависимости от температуры чипсета или процессора. <p class=Biostar B360GT3S></p> <h3>Тесты</h3> Тестирование платы Biostar B360GT3S мы проводили тестирование с процессором Intel Core i5 8400 и Intel Celeron G9400. В случае с Core i5, разницы с полученными на материнской плате Z370 замечено не было. <h4>Cinebench 15 </h4> <p class=

Intel Core i3-8350K - 679,
Intel Core i5 8600K - 1040,
AMD Ryzen 3 1300X - 555,
AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

Intel Core i3-8350K - 173,
Intel Core i5 8600K - 186,
AMD Ryzen 3 1300X - 162,
AMD Ryzen 5 1600X - 157.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 3720,
Intel Core i5 8600K - 3824,
AMD Ryzen 3 1300X - 3466,
AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Intel Core i3-8350K - 3940,
Intel Core i5 8600K - 4287,
AMD Ryzen 3 1300X - 4461,
AMD Ryzen 5 1600X - 5085.

Adobe Premier Pro 4K

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 284 сек,
Intel Core i5 8600K - 185 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.

Adobe Lightroom

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 38 сек,
Intel Core i5 8600K - 28 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.

WinRar 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 112 сек,
Intel Core i5 8600K - 81 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.

7Zip 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 175 сек,
Intel Core i5 8600K - 111 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.

Blender 2.78

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 157 сек,
Intel Core i5 8600K - 103 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.

BattleField 1

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,
Intel Core i5 8600K - 157 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.

GTA 5

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,
Intel Core i5 8600K - 71 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.

Rise of Tombraider

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,
Intel Core i5 8600K - 168 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.

Prey

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,
Intel Core i5 8600K - 208 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.

Doom Vukan

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,
Intel Core i5 8600K - 200 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.

Итоги по Biostar B360GT3S Ver. 6.x

Золото. Выбор редакции MegaObzorBiostar B360GT3S предлагает хорошие возможности для сборки игровой системы, построенной на базе одной видеокарты и процессора с заблокированным множителем. Сэкономленные деньги можно будет эффектней потратить на SSD или больший объем оперативной памяти. К её плюс отнесем хороший звук от Realtek, гигабитный сетевой контроллер Intel, запас USB-портов на тыльной панели, наличие RGB и портов для внешних лент, скоростные USB 3.1 Gen.2, переключатель версии BIOS. Не устроить может отсутствие радиатора на верхней группе VRM-цепи.
Biostar B360GT3S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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