Обзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегмента

2018-05-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Intel Core i5-8400; [245]
Далеко не все проводят эксперименты с разгоном процессора, для этой категории пользователей компания Intel предлагает линейку процессоров с заблокированным множителем. Тестируемый сегодня Intel Core i5-8400, как и его предшественники в семействах раннего поколения, относится к среднему ценовому сегменту и ориентирован он на массового пользователя. Выход этого процессора стал ответом на появление новых процессоров AMD Ryzen.

Intel Core i5-8400

С момента его релиза уже прошло достаточно время, в течение которого у нас была возможность его детального изучения с несколькими материнскими платами и видеокартами. Сегодня, хоть и запоздало, мы готовы поделиться комплексным сравнительным тестированием с процессорами Intel и AMD. Все данные получены на актуальных версиях BIOS, у компаний было достаточно время для исправления “детских болячек”. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид и особенности

В отличие от Intel Core i5-7400, процессор Intel Core i5-8400 обзавелся двумя дополнительными ядрами. Напомним, что Intel Core i3-8350K, рассмотренный ранее, получил четыре ядра.

Intel Core i5-8400

Сама линейка процессоров Core i5 ориентирована на массовый сегмент, предлагая оптимальное соотношение быстродействия и стоимости.

Intel Core i5-8400

Любопытно, но этим шагом компания полностью перечеркнула целесообразность покупки процессоров прошлого поколения при сборке новой системы. Если ранее версии конкурировали в пределах одной серии, теперь Intel Core i5-8400 составляет конкуренцию более дорогим Intel Core i7-7700К и Core i7-7740X, за исключением возможностей разгона.

Intel Core i5-8400

В случае же проведения апгрейда, владельцы плат LGA1151 будут вынуждены приобретать платы с LGA1151v2, являющиеся по большей части простым ребрендингом.

Intel Core i5-8400

Если в момент выхода Intel Core i5-8400, были доступны платы только на чипсете Z370, то сейчас появились и построенные на младших чипсетах. В рамках “Лаборатории” мы готовим серию тестов таких моделей. В этот раз компания позаботилась об перекрытии лазеек, позволяющих проводить разгон процессоров с заблокированным множителем. Тестируемый сегодня процессор, при разгоне ограничен только делителями на шине и Uncore.

Intel Core i5-8400

Вместо штатной частоты в 3800 МГц, можно будет получить 3950 МГц. Но и даже при этом результате у нас не получилось зафиксировать стабильную работу системы.

Intel Core i5-8400

А вот с разгоном памяти у владельцев ограничений не будет. Все тестируемые в этом году планки работали на тех же повышенных частотах, как Intel Core i7-7820X. Преимуществом Intel Core i5-8400 стало не только увеличения количества ядер, но и улучшения в вопросах энергопотребления. Они не нагреваются заметно при продолжительной нагрузке.

Тесты

Cinebench 15

Intel Core i3-8350K - 679,
Intel Core i5 8600K - 1040,
AMD Ryzen 3 1300X - 555,
AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

Intel Core i3-8350K - 173,
Intel Core i5 8600K - 186,
AMD Ryzen 3 1300X - 162,
AMD Ryzen 5 1600X - 157.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 3720,
Intel Core i5 8600K - 3824,
AMD Ryzen 3 1300X - 3466,
AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Intel Core i3-8350K - 3940,
Intel Core i5 8600K - 4287,
AMD Ryzen 3 1300X - 4461,
AMD Ryzen 5 1600X - 5085.

Adobe Premier Pro 4K

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 284 сек,
Intel Core i5 8600K - 185 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.

Adobe Lightroom

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 38 сек,
Intel Core i5 8600K - 28 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.

WinRar 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 112 сек,
Intel Core i5 8600K - 81 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.

7Zip 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 175 сек,
Intel Core i5 8600K - 111 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.

Blender 2.78

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 157 сек,
Intel Core i5 8600K - 103 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.

BattleField 1

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,
Intel Core i5 8600K - 157 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.

GTA 5

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,
Intel Core i5 8600K - 71 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.

Rise of Tombraider

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,
Intel Core i5 8600K - 168 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.

Prey

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,
Intel Core i5 8600K - 208 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.

Doom Vukan

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,
Intel Core i5 8600K - 200 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.

Итоги по Intel Core i5-8400

Intel Core i5-8400 станет отличным выбором для расчетливых и требовательных пользователей. Компания предложила доступный шестиядерный процессор с полноценной вычислительной мощью, сохранив низкий уровень энергопотребления и тепловыделения. Процессор отлично показал себя в требовательных играх, обеспечив высокий уровень FPS и отсутствие просадок. Не устроить в нем может только отсутствие возможности разгона, но является ли это критичной проблемой?

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