Обзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегмента

Далеко не все проводят эксперименты с разгоном процессора, для этой категории пользователей компания Intel предлагает линейку процессоров с заблокированным множителем. Тестируемый сегодня Intel Core i5-8400, как и его предшественники в семействах раннего поколения, относится к среднему ценовому сегменту и ориентирован он на массового пользователя. Выход этого процессора стал ответом на появление новых процессоров AMD Ryzen.
Intel Core i5 8600K - 1040,
AMD Ryzen 3 1300X - 555,
AMD Ryzen 5 1600X - 1139.
Intel Core i5 8600K - 186,
AMD Ryzen 3 1300X - 162,
AMD Ryzen 5 1600X - 157.
Intel Core i5 8600K - 3824,
AMD Ryzen 3 1300X - 3466,
AMD Ryzen 5 1600X - 3725.
Intel Core i5 8600K - 4287,
AMD Ryzen 3 1300X - 4461,
AMD Ryzen 5 1600X - 5085.
Intel Core i5 8600K - 185 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.
Intel Core i5 8600K - 28 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.
Intel Core i5 8600K - 81 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.
Intel Core i5 8600K - 111 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.
Intel Core i5 8600K - 103 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.
Intel Core i5 8600K - 157 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.
Intel Core i5 8600K - 71 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.
Intel Core i5 8600K - 168 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.
Intel Core i5 8600K - 208 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.
Intel Core i5 8600K - 200 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.
С момента его релиза уже прошло достаточно время, в течение которого у нас была возможность его детального изучения с несколькими материнскими платами и видеокартами. Сегодня, хоть и запоздало, мы готовы поделиться комплексным сравнительным тестированием с процессорами Intel и AMD. Все данные получены на актуальных версиях BIOS, у компаний было достаточно время для исправления “детских болячек”. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Внешний вид и особенностиВ отличие от Intel Core i5-7400, процессор Intel Core i5-8400 обзавелся двумя дополнительными ядрами. Напомним, что Intel Core i3-8350K, рассмотренный ранее, получил четыре ядра.
Сама линейка процессоров Core i5 ориентирована на массовый сегмент, предлагая оптимальное соотношение быстродействия и стоимости.
Любопытно, но этим шагом компания полностью перечеркнула целесообразность покупки процессоров прошлого поколения при сборке новой системы. Если ранее версии конкурировали в пределах одной серии, теперь Intel Core i5-8400 составляет конкуренцию более дорогим Intel Core i7-7700К и Core i7-7740X, за исключением возможностей разгона.
В случае же проведения апгрейда, владельцы плат LGA1151 будут вынуждены приобретать платы с LGA1151v2, являющиеся по большей части простым ребрендингом.
Если в момент выхода Intel Core i5-8400, были доступны платы только на чипсете Z370, то сейчас появились и построенные на младших чипсетах. В рамках “Лаборатории” мы готовим серию тестов таких моделей. В этот раз компания позаботилась об перекрытии лазеек, позволяющих проводить разгон процессоров с заблокированным множителем. Тестируемый сегодня процессор, при разгоне ограничен только делителями на шине и Uncore.
Вместо штатной частоты в 3800 МГц, можно будет получить 3950 МГц. Но и даже при этом результате у нас не получилось зафиксировать стабильную работу системы.
А вот с разгоном памяти у владельцев ограничений не будет. Все тестируемые в этом году планки работали на тех же повышенных частотах, как Intel Core i7-7820X. Преимуществом Intel Core i5-8400 стало не только увеличения количества ядер, но и улучшения в вопросах энергопотребления. Они не нагреваются заметно при продолжительной нагрузке.
Тесты
Cinebench 15
Intel Core i3-8350K - 679,
Intel Core i5 8600K - 1040,
AMD Ryzen 3 1300X - 555,
AMD Ryzen 5 1600X - 1139.
Intel Core i3-8350K - 173,
Intel Core i5 8600K - 186,
AMD Ryzen 3 1300X - 162,
AMD Ryzen 5 1600X - 157.
PCMARK 8
Intel Core i3-8350K - 3720,
Intel Core i5 8600K - 3824,
AMD Ryzen 3 1300X - 3466,
AMD Ryzen 5 1600X - 3725.
Intel Core i3-8350K - 3940,
Intel Core i5 8600K - 4287,
AMD Ryzen 3 1300X - 4461,
AMD Ryzen 5 1600X - 5085.
Adobe Premier Pro 4K(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)
Intel Core i3-8350K - 284 сек,
Intel Core i5 8600K - 185 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.
Adobe Lightroom(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)
Intel Core i3-8350K - 38 сек,
Intel Core i5 8600K - 28 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.
WinRar 2GB(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)
Intel Core i3-8350K - 112 сек,
Intel Core i5 8600K - 81 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.
7Zip 2GB(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)
Intel Core i3-8350K - 175 сек,
Intel Core i5 8600K - 111 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.
Blender 2.78(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)
Intel Core i3-8350K - 157 сек,
Intel Core i5 8600K - 103 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.
BattleField 1Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.
Intel Core i3-8350K - 145 кадров,
Intel Core i5 8600K - 157 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.
GTA 5Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.
Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,
Intel Core i5 8600K - 71 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.
Rise of TombraiderЗамеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.
Intel Core i3-8350K - 165 кадров,
Intel Core i5 8600K - 168 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.
PreyЗамеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.
Intel Core i3-8350K - 212 кадров,
Intel Core i5 8600K - 208 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.
Doom VukanЗамеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.
Intel Core i3-8350K - 200 кадров,
Intel Core i5 8600K - 200 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.