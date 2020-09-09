Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600

Мы продолжаем изучение актуальных материнских плат с новым сокетом LGA1200 в паре с процессорами Intel десятого поколения. Сегодня поделимся опытом сборки системы с Core i5-10600 и материнской платы Biostar B460GTA. Это сборка под выполнение рабочих задач. Из ее особенностей выделяются М.2 со съемными радиаторами, выход под питание системы жидкостного охлаждения, Intel Optane, подсветка Vivid LED DJ и гигабитный сетевой контроллер.

Biostar B460GTA

К моменту публикации уже стартовали. Средняя стоимость составляет 10100 рублей.

Biostar B460GTA обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в гоночной тематике. На обратной стороне представлены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает заглушку для задней панели, четыре SATA-кабеля, диск с ПО и набор документации.

Biostar B460GTA

Внешний вид

Выполнена в типоразмере ATX. На печатную плату нанесен схематичный рисунок. Обратная сторона печатной платы без усиливающей пластины.

Biostar B460GTA

Плата располагает двумя M.2 разъемами. Они делят линии с SATA разъемами. Оба сопровождаются съемными металлическими радиаторами.

Biostar B460GTA

Шесть SATA расположены общей группой. Направлены по направлению от платы. Есть возможность задействовать сразу все шесть разъемов.

Biostar B460GTA

Для лицевой панели корпуса доступны две USB 2.0 колодки и две USB 3.2 gen.1. На этой плате отсутствует выход USB 3.2 gen.2.

Biostar B460GTA

Питание в Biostar B460GTA подается через 24-пиновый ATX и дополнительный 8-пиновый разъем питания процессора. Установлен контроллер напряжения, повышающий эффективность работы и возможность получения повышенных стабильных частот.

Biostar B460GTA

На цепь питания установлен алюминиевый радиатор с внутренними направляющими для вывода воздуха через заглушку задней панели.

Biostar B460GTA

В этой зоне на декоративной накладке расположена зона с многоцветной подсветкой. Она управляема. Дополнительно можно подключить до двух устройств ARGB с 5V и одного RGB 12V.

Biostar B460GTA

Biostar B460GTA

Сокет LGA1200. На чипсете Intel B460 установлен еще один стилизованный радиатор охлаждения.

Biostar B460GTA

Под видеокарты выделено два PCIe 3.0 х16. Оба армированы металлом, предотвращая излом при установке массивных графических ускорителей. Три PCIe 3.0 x1.

Biostar B460GTA

Четыре слота под оперативную память формата DDR4 с частотой до 2933 МГц. Общим объемом до 128 Гбайт.

Biostar B460GTA

Гигабитный LAN-контроллер Intel i219V. Разъем с защитой SUPER LAN от статического электричества и короткого замыкания.

Biostar B460GTA

Звуковой тракт с японскими конденсаторами. Кодек ALC1150 с 7.1 звуком и усилителем под наушники.

Biostar B460GTA

На панели разъемов два PS/2, DisplayPort, HDMI, DVI, четыре USB 3.0 и два USB 2.0, RJ-45, три аудиоразъема.

Biostar B460GTA

BIOS

После сборки провели обновление BIOS. Сделать можно как с флешки, так и с помощью утилиты для Windows. Оформление графического интерфейса характерно для семейства Racing. Упрощенное окно с быстрым включением XMP, списком приоритета загрузки и общими параметрами.

Biostar B460GTA

Полное окно включает опции по выбору режима работы процессора, управление питанием и данными по оперативной памяти.

Biostar B460GTA

Общие настройки по системе.

Biostar B460GTA

Мониторинг работы. Управление вентиляторами.

Biostar B460GTA

Отдельная вкладка с выбором эффектов и цвета подсветки.

Biostar B460GTA

Софт

Есть утилита для управления Biostar B460GTA из-под операционной системы. С помощью нее можно контролировать детальные параметры работы системы. Параметры вентиляторов и подсветки.

Тесты

Мы собирали систему для последующей работы в звукозаписывающей студии. В качестве процессора выбран Intel Core i5-10600. Шестиядерный процессор с заблокированным множителем. 16 Гбайт оперативной памяти.

Со своими задачами система справляется корректно. Сбоев и проблем в ходе тестовых нагрузок выявлено не было.

Итоги по Biostar B460GTA

Золото. Выбор редакции MegaObzorBiostar B460GTA – материнская плата под процессоры Intel десятого поколения с заблокированным множителем. Хорошее техническое оснащение, использование надежных компонентов, традиционный набор портов и разъемов. Из ограничений отметим отсутствие USB 3.2 gen.2. Подойдет для сборок системы под рабочие задачи, включая возможность отказа от дискретной видеокарты.
Biostar B460GTA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Biostar B460GTA
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