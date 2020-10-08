Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen

Не так давно мы проводили тестирование Biostar B460GTA, рассчитанной на процессоры Intel с заблокированным множителем. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим Biostar B550GTA для сборки недорогой системы в паре с процессорами AMD Ryzen. Выполнена она в формате ATX. Была представлена вместе с B550GTQ в формате mATX.

Biostar B550GTA обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 14 900 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона, оформленной в характерной для семейства Racing стилистике. Комплект включает четыре SATA-кабеля, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Заглушка задней панели изначально зафиксирована на панели разъемов. Пользователю доступны DVI, DisplayPort, HDMI, PS/2, два USB 2.0, USB Type-С, пять USB 3.0, RJ-45 и три позолоченных аудиоразъема.

Окрашена печатная плата в черный цвет. Нанесен светло-серый схематичный рисунок.

На чипсете AMD B550 зафиксирован радиатор охлаждения с логотипом серии. Еще один радиатор в районе силовых элементов.

Здесь же декоративная накладка с подсвечиваемым рисунком. Цвет и эффект можно будет настроить с помощью программного обеспечения.

Дополнительно к этой зоне Biostar B550GTA располагает двумя 5V ARGB для внешних устройств и одним 12V RGB. Все они также могут работать с общим цветом.

Применена качественная элементная база. С учетом того, что плата не приобретается для проведения разгона, пользователь получает запас по «прочности». Питание подается через 24-пиновый разъем и дополнительный 8-пиновый.

Под организацию активного охлаждения в верхней части два PWM-разъема, один из них оптимизирован под жидкостные системы охлаждения. Еще два PWM снизу.

Для подключения лицевой панели доступны несколько USB 2.0 колодок и одна USB 3.0. В отличие от старших плат, тут нет выхода на USB 3.2 gen.2.

На борту четыре разъема под оперативную память DDR4. Поддерживается объем до 128 Гбайт с частотой до 3200 МГц.

Но сохранена поддержка PCI 4.0, которую Intel пока запаздывает внедрять. Три PCIe x16 и три PCIe x1. Два из них с металлическим усилением, предотвращающим излом при установке массивных видеокарт, таких, как GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

Оба М.2 разъема сопровождаются съемным металлическим радиатором с термоинтерфейсом. Поддерживают скоростные твердотельные PCI 4.0. Они дополнены шестью SATA.

Сетевой контроллер обеспечивает высокие скорости доступа в сеть до 2.5G. Есть защита от статического электричества. Это чип RTL8125.

За звук отвечает в Biostar B550GTA контроллер ALC1150. Звук формата 7.1. Зона экранирована. В схеме применены аудиофильские конденсаторы.

BIOS

Графический BIOS позволяет в основном окне провести большинство настроек в один клик. Активировать профиль памяти, выбрать приоритет загрузки, посмотреть общие параметры работы.

Экран с мониторингом работы компонентов и список.

Проведение корректировки отдельных элементов.

Параметры запуска системы.

Выбор режимов работы вентиляторов.

Есть вкладка для проведения разгона.

Тесты

AIDA64

Также предлагается поддержка настройки с экрана операционной системы Windows.

CineBench

Итоги по Biostar B550GTA

Biostar B550GTA можно рекомендовать под сборку системы, ориентированной на выполнение рабочих задач или игровую систему с видеокартами начального и средних уровней. Аккуратное внешнее исполнение, хорошее техническое оснащение, поддержка M.2 PCI 4.0, USB Type-C на задней панели, детальные настройки, доступ в сеть 2.5G, набор разъемов на задней панели, радиаторы для М.2 накопителей. Не устроить может ограниченное число разъемов для подключения вентиляторов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".