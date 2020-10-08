Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen

Не так давно мы проводили тестирование Biostar B460GTA, рассчитанной на процессоры Intel с заблокированным множителем. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим Biostar B550GTA для сборки недорогой системы в паре с процессорами AMD Ryzen. Выполнена она в формате ATX. Была представлена вместе с B550GTQ в формате mATX.

Biostar B550GTA

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 14 900 рублей.

Biostar B550GTA обзор

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона, оформленной в характерной для семейства Racing стилистике. Комплект включает четыре SATA-кабеля, диск с ПО, руководство пользователя и гарантийный талон.

Biostar B550GTA

Внешний вид

Заглушка задней панели изначально зафиксирована на панели разъемов. Пользователю доступны DVI, DisplayPort, HDMI, PS/2, два USB 2.0, USB Type-С, пять USB 3.0, RJ-45 и три позолоченных аудиоразъема.

Biostar B550GTA

Окрашена печатная плата в черный цвет. Нанесен светло-серый схематичный рисунок.

Biostar B550GTA

На чипсете AMD B550 зафиксирован радиатор охлаждения с логотипом серии. Еще один радиатор в районе силовых элементов.

Biostar B550GTA

Здесь же декоративная накладка с подсвечиваемым рисунком. Цвет и эффект можно будет настроить с помощью программного обеспечения.

Biostar B550GTA

Дополнительно к этой зоне Biostar B550GTA располагает двумя 5V ARGB для внешних устройств и одним 12V RGB. Все они также могут работать с общим цветом.

Biostar B550GTA

Применена качественная элементная база. С учетом того, что плата не приобретается для проведения разгона, пользователь получает запас по «прочности». Питание подается через 24-пиновый разъем и дополнительный 8-пиновый.

Biostar B550GTA

Под организацию активного охлаждения в верхней части два PWM-разъема, один из них оптимизирован под жидкостные системы охлаждения. Еще два PWM снизу.

Biostar B550GTA

Для подключения лицевой панели доступны несколько USB 2.0 колодок и одна USB 3.0. В отличие от старших плат, тут нет выхода на USB 3.2 gen.2.

Biostar B550GTA

На борту четыре разъема под оперативную память DDR4. Поддерживается объем до 128 Гбайт с частотой до 3200 МГц.

Biostar B550GTA

Но сохранена поддержка PCI 4.0, которую Intel пока запаздывает внедрять. Три PCIe x16 и три PCIe x1. Два из них с металлическим усилением, предотвращающим излом при установке массивных видеокарт, таких, как GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.

Biostar B550GTA

Оба М.2 разъема сопровождаются съемным металлическим радиатором с термоинтерфейсом. Поддерживают скоростные твердотельные PCI 4.0. Они дополнены шестью SATA.

Biostar B550GTA

Сетевой контроллер обеспечивает высокие скорости доступа в сеть до 2.5G. Есть защита от статического электричества. Это чип RTL8125.

Biostar B550GTA

За звук отвечает в Biostar B550GTA контроллер ALC1150. Звук формата 7.1. Зона экранирована. В схеме применены аудиофильские конденсаторы.

Biostar B550GTA

BIOS

Графический BIOS позволяет в основном окне провести большинство настроек в один клик. Активировать профиль памяти, выбрать приоритет загрузки, посмотреть общие параметры работы.

Biostar B550GTA

Экран с мониторингом работы компонентов и список.

Biostar B550GTA

Проведение корректировки отдельных элементов.

Biostar B550GTA

Параметры запуска системы.

Biostar B550GTA

Выбор режимов работы вентиляторов.

Biostar B550GTA

Есть вкладка для проведения разгона.

Biostar B550GTA

Также предлагается поддержка настройки с экрана операционной системы Windows.

Тесты

AIDA64

Biostar B550GTA

CineBench

Biostar B550GTA

Итоги по Biostar B550GTA

Золото. Выбор редакции MegaObzorBiostar B550GTA можно рекомендовать под сборку системы, ориентированной на выполнение рабочих задач или игровую систему с видеокартами начального и средних уровней. Аккуратное внешнее исполнение, хорошее техническое оснащение, поддержка M.2 PCI 4.0, USB Type-C на задней панели, детальные настройки, доступ в сеть 2.5G, набор разъемов на задней панели, радиаторы для М.2 накопителей. Не устроить может ограниченное число разъемов для подключения вентиляторов.
Biostar B550GTA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Biostar B550GTA
Обзоры:
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессораОбзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессора
Обзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействияОбзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействия
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Новости:
ASUS анонсировала обновленные материнские платы чипсета B450

AMD расширила модельный ряд материнских плат чипсета B450. Обновленные платы поставляются с BIOS FlashBac...
MSI выпустила новое обновление BIOS AGESA Combo PI V2 1.1.0.0

Компания MSI выпустила обновление BIOS для материнских плат AMD серии 500. ...
Portwell PEB-9783G2AR материнская плата с 20 USB портами

Компания Portwell разработала материнскую плату PEB-9783G2AR с возможностью подключения большого количест...
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3MСложилось устойчивое ошибочное мнение, что только игровая периферия может быть удобной и эффективной, а о...
Samsung Galaxy M31 Prime с четырьмя задн...
Samsung Galaxy M31 Prime с четырьмя заднSamsung планирует анонсировать еще один смартфон серии M, который будет выпущен как Galaxy M31 Prime. ...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro...
Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 ProБудущие процессоры компании ASUS которыми являются ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro будут поставляться с разным ...
Серия процессоров AMD Ryzen 3000C предна...
Серия процессоров AMD Ryzen 3000C преднаAMD выпустила мобильные процессоры для Chromebook, а значит их можно ожидать в продуктах от Acer, ASUS, H...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 ...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 Компания Samsung объявила о скором начале продаж недорогого планшета Galaxy Tab A7 (2020), который был пр...
Зачем чехол для Redmi Note 8 Pro...
Зачем чехол для Redmi Note 8 ProЕсли вы следите за рынком современной электроники, то явно заметили, как крупные производители стали дела...
Бюджетный Nokia 3.4 получит тройную каме...
Бюджетный Nokia 3.4 получит тройную камеСетевые инсайдеры поделились подробностями о доступном смартфоне Nokia 3.4, который проходит под кодовым ...
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 выйдет в Индии...
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 выйдет в ИндииИгровые ноутбуки уже давно стали чем-то интересным и невероятным, так как производители с каждым годом по...
Бюджетный смартфон LG K5 показали на рен...
Бюджетный смартфон LG K5 показали на ренИзвестный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал изображения смартфона K5, который еще не был предста...
Видеокарты новой серии AMD Radeon RX 600...
Видеокарты новой серии AMD Radeon RX 600В этом году ожидается премьера архитектуры AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere. Видеокарты Radeon RX 6000 будут пр...
Western Digital предствила новые продукт...
Western Digital предствила новые продуктWestern Digital анонсировала расширенное семейство решений для хранения данных WD Purple, включая самый ...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил ...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил Все мы знаем, что современные смартфоны получают не только довольно мощную начинку, но и современную сист...
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor