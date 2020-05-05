Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K

В скором времени стартуют продажи материнских плат на чипсете Z490 и процессоров Intel десятого поколения. Мы в рамках «Лаборатории» проведем серию тестов решений разного ценового сегмента, включая топовые процессоры. Сейчас же предлагаем рассмотреть GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA в связке с Intel Core i9-9900KF, а также Core i9-9900K.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Напомним, что ранее мы проводили тестирование платы ASUS TUF Z390-PRO GAMING подсистема питания которой, к сожалению, не дала получить частоту 5 ГГц в разгоне, ограничив процессор частотой 4.7 ГГц. Плата и после мая 2020 года некоторое время будет находиться в доступе в российской рознице. Мониторить актуальные цены можно с помощью таблицы, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает внешнюю антенну, кабели под подключение светодиодных лент, кабели SATA, внешние термодатчики, кабели для светодиодных лент, коннектор под панель разъемов на корпусе, переходник под вентиляторы, стяжки, диск с программным обеспечением, наклейки и маркеры, винты М.2, руководство пользователя и гарантийный талон.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Внешний вид

Выполнена в ATX-формате. Выглядит эффектно и серьезно. Можно обратить внимание на массивные радиаторы с полигональными панелями. Печатная плата черного цвета с удвоенной толщиной медных слоев.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Обратная сторона печатной платы без усиливающей пластины. Она есть в старшей модификации AORUS Master.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

На чипсете Z390 установлен радиатор с декоративной вставкой в виде логотип AORUS. Он подсвечивается многоцветной подсветкой.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Дополнительно к GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA можно подключить несколько светодиодных лент. Предлагается поддержка как 12V, так и 5V. Все они могут быть синхронизированы.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

На заднюю панель выведены четыре USB 2.0, два гнезда под Wi-Fi антенну, HDMI, два USB 3.0, три USB 3.1, USB Type-C, гнездо RJ-45, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Все три М.2 разъема под твердотельные накопители сопровождаются металлическими радиаторами. С внутренней стороны нанесен термоинтерфейс.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

При установке твердотельных накопителей, соответствующие SATA разъемы на плате будут отключаться. А доступно тут их шесть, все они собраны в общую группу.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Проведены оптимизации по силовой части. Используется подложка для повышения эффективности отвода тепла. ШИМ-контроллер IR35201.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

12+1 фазная подсистема питания. Используются конденсаторы Nichicon с высоким ресурсом службы. Блок питания подключается через 24-пиновый и связку 8 и 4-пиновых разъемов. Четыре слота под оперативную память объемом до 64 Гбайт и частотой до 4333 МГц. Все слоты усилены.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Для подключения USB на корпусе доступны один USB 3.0, один USB 3.1 и два USB 2.0 гнезда.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Под платы расширения выделения три PCIe x16, они также с металлическим усилением. Верхний слот использует линии процессора. Два остальных при подключении второй видеокарты будут работать в режимах x8-x8. Три PCIe x1.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Для организации активного охлаждения выделены семь 4-пиновых разъемов для вентиляторов. Один из них оптимизирован под помпу системы жидкостного охлаждения. Распределены они по всему периметру платы.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V. Есть плата Intel AC-9650, поддерживающая Bluetooth 5.0 и Wi-Fi ac.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Звуковая подсистема в GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA представлена аудиокодеком Realtek ALC1220. Выделена она в экранированную зону. Японские аудиофильские конденсаторы и усилитель под наушники.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления подсветкой RGB Fusion 2.0. Мы тестировали плату совместно с монитором AORUS CV27F. Все поддерживаемые элементы работают с общим эффектом в единой связке.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

BIOS

Используется графический BIOS с характерным оформлением. В главном окне выводится список загрузочных накопителей, схема работы вентиляторов, диагностика элементов. Несколько автоматических режимов работы.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Опции разгона. Автоматические и ручные параметры. Детально по процессору и памяти.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Системные настройки самого BIOS с выбором языка интерфейса и даты.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Выбор приоритета загрузки. Режим отображения логотипа и дополнительных параметров.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Отдельная вкладка с параметрами работы компонентов.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Параметры работы чипсета.

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Тесты

На плате GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA мы получили стабильные 5.0 ГГц с процессором Intel Core i9-9900KF. Система продемонстрировала стабильность при продолжительной нагрузке.

CPU-Z

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

AIDA64

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

WinRar

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Cinebench 15

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

3DMark 11

GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Итоги по GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE Z390 AORUS ULTRA выступает качественной основой под процессор уровня Intel Core i9 обеспечивая стабильный разгон. Эффективная подсистема питания без перегрева при работе на повышенных частотах, Wi-Fi и Bluetooth 5.0, три радиатора для М.2, индикатор POST-кодов, аудиокодек Realtek ALC1220, набор разъемов на задней панели, усиленные PCIe и слоты DDR4, управляемая подсветка.
GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA
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