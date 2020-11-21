Обзор GetLux SteriBox. Автономный ультрафиолетовый стерилизатор

Широкое распространение в мире новой вирусной инфекции худо-бедно напомнило о необходимости мытья рук и соблюдения элементарных гигиенических правил. Но есть большое количество мелких личных вещей, которые также несут риск заражения. Это в первую очередь смартфоны, ключи, брелоки сигнализации, очки, то, что часто контактирует с руками. Обрабатывать химией и антисептиками безопасно их нельзя. Такую задачу решает автономный ультрафиолетовый стерилизатор GetLux SteriBox.

GetLux SteriBox

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 890 рублей.

GetLux SteriBox обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя, USB-Type C кабель.

GetLux SteriBox

Внешний вид

Интересно подошли к окраске корпуса, доступен в цвете слоновой кости, красного дерева, белого дерева и классическом белом.

GetLux SteriBox

Внешние поверхности с матовым покрытием. Они не подвержены загрязнению следами пальцев и появлению царапин. В основе используется пластик.

GetLux SteriBox

Здесь же находится кнопка включения. Применена светодиодная индикация. Включается одним нажатием. При завершении стерилизации издается звуковой сигнал, и индикация выключается.

GetLux SteriBox

На основании по периметру распределены ножки. В центре нанесена наклейка с техническими данными.

GetLux SteriBox

Внутренний отсек GetLux SteriBox с зеркальным покрытием. Оно необходимо для повышения эффективности работы установленных ламп, а также просвечивания предметов со всех сторон.

GetLux SteriBox

Установлены две лампы. Они расположены в углублении. Так исключается риск их повреждения при обработке габаритных предметов.

GetLux SteriBox

На внутренней части крышки можно обратить внимание на датчик. Он отвечает за автоматическое выключение при открытии. Здесь же можно обратить внимание на наличие USB. Используется для опциональной зарядки.

GetLux SteriBox

Питание подается через USB Type-C на боковой грани. В комплекте идет только кабель, как и у iPhone 12, в качестве адаптера можно использовать любой свободный USB.

Тесты

В GetLux SteriBox установлены две УФ-лампы с длиной волны 253.7 нм. Это новое поколение ламп с нанесенным внутри покрытием. Мощность каждой составляет 3 Вт. Для них заявлен ресурс службы в 10 000 часов. Конкуренты чаще всего в такие боксы ставят УФ-светодиоды, но у них эффективность меньше, чем у ламп. Сам принцип же заключается в том, что УФ-лучи повреждают ДНК бактерий, вирусов и грибов, уничтожая или блокируя дальнейшее размножение. Таким способом удаляется 99.9% микроорганизмов.

GetLux SteriBox

Этот способ применяется в лечебных учреждениях, но там эти лампы ставятся в открытом виде для облучения помещения. Находиться в нем в это время людям не безопасно, эти лучи действуют негативно на глаза и кожу. В контейнере же лампы скрыты внутри, излучение от них не проникает за пределы контейнера. Также предусмотрели встроенную защиту с автоматическим выключением ламп при открытии.

GetLux SteriBox

На полный цикл стерилизации уходит 3 минуты. Этот способ не требует дополнительного применения антисептика и химии. Не повреждает структуру загруженных предметов, не влияет на краску и внешний вид.

GetLux SteriBox

Глубина контейнера составляет 3 сантиметра. Этого с запасом хватает для загрузки таких предметов как смартфонов, денежных купюр, монет, очков, беспроводных наушников с зарядными чехлами, брелоков сигнализаций и ключей, а также косметических аксессуаров.

Итоги по GetLux SteriBox

GetLux SteriBox эффективно решает вопрос удаления грибков, вирусов и бактерий за короткое время без необходимости использования химических средств. Привлекательное оформление, высокое качество исполнения корпуса, возможность установки предметов с высотой до 3 сантиметров, использование пары ламп с высокой эффективностью и большим ресурсом службы, распространенный USB Type-C, звуковая и световая индикации.
Комментарии и отзывы GetLux SteriBox
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