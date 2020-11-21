Обзор GetLux SteriBox. Автономный ультрафиолетовый стерилизатор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 890 рублей.
GetLux SteriBox обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя, USB-Type C кабель.
Внешний видИнтересно подошли к окраске корпуса, доступен в цвете слоновой кости, красного дерева, белого дерева и классическом белом.
Внешние поверхности с матовым покрытием. Они не подвержены загрязнению следами пальцев и появлению царапин. В основе используется пластик.
Здесь же находится кнопка включения. Применена светодиодная индикация. Включается одним нажатием. При завершении стерилизации издается звуковой сигнал, и индикация выключается.
На основании по периметру распределены ножки. В центре нанесена наклейка с техническими данными.
Внутренний отсек GetLux SteriBox с зеркальным покрытием. Оно необходимо для повышения эффективности работы установленных ламп, а также просвечивания предметов со всех сторон.
Установлены две лампы. Они расположены в углублении. Так исключается риск их повреждения при обработке габаритных предметов.
На внутренней части крышки можно обратить внимание на датчик. Он отвечает за автоматическое выключение при открытии. Здесь же можно обратить внимание на наличие USB. Используется для опциональной зарядки.
Питание подается через USB Type-C на боковой грани. В комплекте идет только кабель, как и у iPhone 12, в качестве адаптера можно использовать любой свободный USB.
ТестыВ GetLux SteriBox установлены две УФ-лампы с длиной волны 253.7 нм. Это новое поколение ламп с нанесенным внутри покрытием. Мощность каждой составляет 3 Вт. Для них заявлен ресурс службы в 10 000 часов. Конкуренты чаще всего в такие боксы ставят УФ-светодиоды, но у них эффективность меньше, чем у ламп. Сам принцип же заключается в том, что УФ-лучи повреждают ДНК бактерий, вирусов и грибов, уничтожая или блокируя дальнейшее размножение. Таким способом удаляется 99.9% микроорганизмов.
Этот способ применяется в лечебных учреждениях, но там эти лампы ставятся в открытом виде для облучения помещения. Находиться в нем в это время людям не безопасно, эти лучи действуют негативно на глаза и кожу. В контейнере же лампы скрыты внутри, излучение от них не проникает за пределы контейнера. Также предусмотрели встроенную защиту с автоматическим выключением ламп при открытии.
На полный цикл стерилизации уходит 3 минуты. Этот способ не требует дополнительного применения антисептика и химии. Не повреждает структуру загруженных предметов, не влияет на краску и внешний вид.
Глубина контейнера составляет 3 сантиметра. Этого с запасом хватает для загрузки таких предметов как смартфонов, денежных купюр, монет, очков, беспроводных наушников с зарядными чехлами, брелоков сигнализаций и ключей, а также косметических аксессуаров.