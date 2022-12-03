Обзор HELST HMC-2000. Вибромассажная накидка для дома и машины

Изучаемая сегодня массажная накидка HELST HMC-2000 позволяет из любого кресла, включая автомобильное, сделать массажное, повысив удобство работы, а также позволяя снизить нагрузку. Использовать его можно как в домашних условиях, так и брать с собой в офис, здесь универсальный способ крепления и два варианта источника питания. Из особенностей его выделяются функция подогрева, массаж спины и шеи, функция вибрации, функция аэромассажа.

Комплектация

На маркетплейсе ОЗОН и Яндекс.Маркет его можно приобрести за 12500 рублей.Покупатель получает его в картонной коробке с изображением и данными по техническим характеристикам, вся информация нанесена на русском языке.

Комплект включает руководство пользователя, адаптеры питания в розетку и прикуриватель.

HELST HMC-2000 обзор

Внешний вид

Выполнено в универсальном светлом исполнении. Хорошо смотрится в интерьере комнаты и автомобиля.

В оформлении отсутствуют броские элементы. Можно выделить только вышитый логотип бренда на накидке в районе шейного модуля.

В основе каркаса его используются металлические и пластиковые элементы. Есть запас по прочности, позволяющий эксплуатировать его людям с весом до 130 килограммов.

Обивка из искусственной кожи. Она мягка и приятна тактильно, хорошо себя показала и при эксплуатации в автомобиле при минусовых температурах.

Состоит HELST HMC-2000 из сиденья, спинки и шейного модуля. Высоту расположения последнего можно регулировать индивидуально под свой рост и посадку.

Привод электронный. Изменение высоты проходит только нажатием кнопки на пульте. Диапазон регулировки в районе 20 сантиметров, двигается плавно и бесшумно.

Обратная сторона спинки с защитной сеткой, в центре фиксирующий ремень с липучками. Есть кармашек для хранения пульта ДУ.

Тесты

Пульт подключен к массажной накидке с помощью несъемного кабеля. Длина оптимальна, да и сам он не затеряется. Вся информация на него нанесена на русском языке, большая часть кнопок также сопровождается светодиодными индикаторами и иконками. Также, напомним, в комплекте идет подробная инструкция, позволяющая освоиться на начальном этапе.

Небольшой вес, формат исполнения и используемый способ крепления позволяют свободно переносить вибромассажную накидку как дома между разными креслами, используя всей семьей, так и брать с собой в автомобиль и офис на время работы.

Это же касается и подключения питания. Питающий кабель у HELST HMC-2000 состоит из двух частей, несъемной с разъемом, и съемной. Владелец при этом получает два адаптера в комплекте, оба с запасом по длине, позволяя разместить на удалении, один из них для прикуривателя, второй для розетки.

Все три ключевых элемента конструкции идут с разным сочетанием рабочих элементов, за счет этого можно комбинировать шейный, поясничный и ягодичный массаж. Это ролики, вибрирующие поверхности, аэрозоны. Поддерживает проведение массажа Шиацу, используемый для расслабления и оздоровления.

Мы использовали ее в автомобиле Lada Granta, установив на водительское сиденье. Установить можно будет в разные автомобили, включая и пассажирские кресла. После размещения не смещается, сидеть в нем удобно. Помимо проведения массажа во время поездки, оно же дает нагрев, повышая комфорт при эксплуатации в зимнее время. Хороший вариант и для тех, у кого автомобиль является рабочим, проводя в нем длительное время.

В домашней эксплуатации ставили ее на игровое кресло Zone 51 CyberPunk , а также софу Cougar Ranger . Можно использовать и привычную мебель, не ориентированную на использование в паре с компьютером. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

Итоги

HELST HMC-2000 – вибромассажная накидка с функциями подогрева и массажа, функцией аэромассажа. В удобном формате исполнение с универсальным способом крепления, позволяет проводить расслабляющий массаж спины и шеи в домашних условиях, при езде в автомобиле или выполнении рутинных рабочих задач в офисе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".