Обзор HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022). Складываемый городской электровелосипед

Его средняя стоимость составляет 50 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Поставляется упакованным в коробку из транспортировочного картона, на боковой грани которой нанесена техническая информация и ключевые данные по характеристикам.
Получает его покупатель в практически собранном виде. Окончательная сборка заключается в нескольких простых операциях, после которых можно сразу ехать кататься. В комплекте идет хороший набор ключей и отверток, а также инструкция на русском языке.
Для начала разложили раму велосипеда и затянули с помощью быстрозажимного болта.
Можно обратить внимание на хорошее качество сварочного шва и наличие дополнительно усиления, повышающего надежность конструкции.
Далее устанавливается руль. В шатунах фиксируются педали.
Остается поставить сиденье, отрегулировав высоту под свой рост. Комплектный аккумулятор был заряжен на 80%. Он уже готов к эксплуатации и первой поездке по городу.
За счет соединения на раме, он складывается пополам. Помимо этого, укладывается рулевая стойка, как в сборе, так и предварительно сняв рулевую дугу.
Упростят хранение и переноску складываемые на 90 градусов педали. В итоге, в собранном состоянии его можно будет перевозить в багажнике легкового автомобиля, а также хранить даже в небольшой квартире.
На общую жесткость и надежность негативно это не повлияло. В основе используется рама из прочного стального сплава.
Представлен этот электровелосипед в двух расцветках корпуса: Space Gray (у нас на снимках) и Graphite. В оформлении есть удачно дополняющие общий внешний вид декали.
За подседельной трубой у него расположена ниша, в которую устанавливается блок аккумулятора. Визуально он не привлекает к себе внимания и, если не приглядываться, не выдает в нем «резвой» электронной начинки.
Заряжать аккумулятор можно будет отдельно, сняв его, воспользовавшись удобной ручкой. Предусмотрена защита ключевым замком с несколькими положениями: разблокировка для снятия аккумулятора, нейтральное и подача питания.
На блоке аккумулятора есть отдельная светодиодная панель, отображающая текущий заряд аккумулятора. Удобно при отдельной зарядке или хранении.
В отличие от HIPER Engine Fest F1 (2022) и HIPER Engine B54 (2022), есть предустановленный багажник. Он несъемный, надежно приварен к заднему треугольнику рамы. На нем можно перевозить сумки или установить детское кресло.
Из полезных комплектных аксессуаров отметим катафоты на колесах, светоотражатель на заднем крыле, подножку и светодиодную фару спереди.
Последняя является хорошим подспорьем при езде в ночное время, а также позволит обозначить себя на дороге.
Отметим аккуратную укладку двух тросиков тормозной системы и электронных кабелей: они стянуты в общий пучок и дополнительно зафиксированы клипсами вдоль прокладываемой трассы. Не путаются и не мешают даже при полном складывании конструкции.
Бескамерные накачиваемые колеса диаметром 20 мм. Широкие покрышки с выраженным рисунком протектора дадут хорошую управляемость на грунтовке и асфальте.
Оба колеса с дисковым тормозом, экономить, жертвуя безопасностью, не стали. Владелец HIPER ENGINE BF203 (2022) получает контролируемое торможение.
Тормозные ручки справа и слева, каждая из них соответствует своему тормозу. Рукоятки прорезиненные, правая поворотная, выполняет функцию акселератора электродвигателя.
Слева бортовой компьютер с кнопками управления. Он отображает текущий режим работы, заряд аккумулятора. Кнопками переключаются режимы работы.
Двигатель расположен в заднем колесе и на нем же шестизвездочная кассета и переключатель скоростей SHIMANO Toutney TZ. Система изначально настроена, обращаться в сервис, неся дополнительные расходы, не потребуется.
Передняя звездочка одинарная. Помимо защиты от попадания одежды на самой звездочке, есть она и вдоль всей длины цепи.
Оба крыла у электровелосипеда с металлическими крыльями. Одежда при езде по лужам загрязняться не будет, а он позволяет это делать с учетом защиты от воды IPX4.
Перед началом поездки необходимо проверить давление в двух колесах и по необходимости их накачать. Отрегулировать под свой рост и комплекцию высоту расположения седла и рулевой колонны. Оба этих элемента с винтами-эксцентриками, инструмент для адаптирования положения не потребуется.
Первую пробную поездку оптимально провести с выключенным двигателем. Освоиться с движением и управлением, а уже после этого включить питание и опробовать «магию» электродвигателя.
HIPER ENGINE BF203 (2022) дает возможность выбирать между разными стилями поездки. Полностью расслабленная, когда за перемещение и набор скорости отвечает электродвигатель. А оснащается эта модель движком мощностью 250 Вт, развивающим скорость до 25 километров в час.
Захотелось спорта и дневной активности, актуальной с учетом сидячего образа жизни, можно пользоваться только педалями, подбирая оптимальную передачу с помощью переключателя SHIMANO. Диапазон скоростей тут позволит как забраться в горку, так и кататься по пересеченной местности.
И есть «золотая середина», когда двигатель работает как ассистент во время движения. Нужно набрать скорость, повернуть акселератор, и он резво набирает нужный ритм, подъезжаете к подъему, включили себе «невидимого помощника». В таком режиме на одном заряде можно проехать около 50 километров.
Общая же посадка и управление им удобное. Хорошо себя показал в условиях городских дорог и тротуаров. Его же брали для поездки по пригороду. Подходит людям разного возраста и комплекции.