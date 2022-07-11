Обзор HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022). Складываемый городской электровелосипед

Если речь заходит про личный электротранспорт в городской среде, то чаще всего это электросамокаты. Они компактны, просты в освоении и не требуют много места для хранения в квартире. Но последнее время попадаются и электровелосипеды, совмещающие как активную спортивную нагрузку, так и комфорт для передвижения на большие расстояния. Изучаемая же сегодня новинка HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022), помимо этого предлагает преимущество в виде складываемой конструкции и легкового веса, позволяющего сэкономить место в квартире и свободно перевозить в багажнике автомобиля.

Обзор HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Его средняя стоимость составляет 50 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация и сборка

Коробка HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Поставляется упакованным в коробку из транспортировочного картона, на боковой грани которой нанесена техническая информация и ключевые данные по характеристикам.

Комплектация HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Получает его покупатель в практически собранном виде. Окончательная сборка заключается в нескольких простых операциях, после которых можно сразу ехать кататься. В комплекте идет хороший набор ключей и отверток, а также инструкция на русском языке.

Сборка HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Для начала разложили раму велосипеда и затянули с помощью быстрозажимного болта.

Сборка HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Можно обратить внимание на хорошее качество сварочного шва и наличие дополнительно усиления, повышающего надежность конструкции.

Сборка HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Далее устанавливается руль. В шатунах фиксируются педали.

Сборка HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Остается поставить сиденье, отрегулировав высоту под свой рост. Комплектный аккумулятор был заряжен на 80%. Он уже готов к эксплуатации и первой поездке по городу.

Сборка HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Внешний вид

Ключевой особенностью HIPER ENGINE BF203 (2022) являются складываемые элементы конструкции. Для складывания и раскладывания не требуются инструменты.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

За счет соединения на раме, он складывается пополам. Помимо этого, укладывается рулевая стойка, как в сборе, так и предварительно сняв рулевую дугу.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Упростят хранение и переноску складываемые на 90 градусов педали. В итоге, в собранном состоянии его можно будет перевозить в багажнике легкового автомобиля, а также хранить даже в небольшой квартире.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

На общую жесткость и надежность негативно это не повлияло. В основе используется рама из прочного стального сплава.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Представлен этот электровелосипед в двух расцветках корпуса: Space Gray (у нас на снимках) и Graphite. В оформлении есть удачно дополняющие общий внешний вид декали.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

За подседельной трубой у него расположена ниша, в которую устанавливается блок аккумулятора. Визуально он не привлекает к себе внимания и, если не приглядываться, не выдает в нем «резвой» электронной начинки.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Заряжать аккумулятор можно будет отдельно, сняв его, воспользовавшись удобной ручкой. Предусмотрена защита ключевым замком с несколькими положениями: разблокировка для снятия аккумулятора, нейтральное и подача питания.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

На блоке аккумулятора есть отдельная светодиодная панель, отображающая текущий заряд аккумулятора. Удобно при отдельной зарядке или хранении.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

В отличие от HIPER Engine Fest F1 (2022) и HIPER Engine B54 (2022), есть предустановленный багажник. Он несъемный, надежно приварен к заднему треугольнику рамы. На нем можно перевозить сумки или установить детское кресло.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Из полезных комплектных аксессуаров отметим катафоты на колесах, светоотражатель на заднем крыле, подножку и светодиодную фару спереди.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Последняя является хорошим подспорьем при езде в ночное время, а также позволит обозначить себя на дороге.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Отметим аккуратную укладку двух тросиков тормозной системы и электронных кабелей: они стянуты в общий пучок и дополнительно зафиксированы клипсами вдоль прокладываемой трассы. Не путаются и не мешают даже при полном складывании конструкции.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Бескамерные накачиваемые колеса диаметром 20 мм. Широкие покрышки с выраженным рисунком протектора дадут хорошую управляемость на грунтовке и асфальте.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Оба колеса с дисковым тормозом, экономить, жертвуя безопасностью, не стали. Владелец HIPER ENGINE BF203 (2022) получает контролируемое торможение.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Тормозные ручки справа и слева, каждая из них соответствует своему тормозу. Рукоятки прорезиненные, правая поворотная, выполняет функцию акселератора электродвигателя.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Слева бортовой компьютер с кнопками управления. Он отображает текущий режим работы, заряд аккумулятора. Кнопками переключаются режимы работы.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Двигатель расположен в заднем колесе и на нем же шестизвездочная кассета и переключатель скоростей SHIMANO Toutney TZ. Система изначально настроена, обращаться в сервис, неся дополнительные расходы, не потребуется.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Передняя звездочка одинарная. Помимо защиты от попадания одежды на самой звездочке, есть она и вдоль всей длины цепи.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Оба крыла у электровелосипеда с металлическими крыльями. Одежда при езде по лужам загрязняться не будет, а он позволяет это делать с учетом защиты от воды IPX4.

Внешний вид HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Тесты

Тесты HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Перед началом поездки необходимо проверить давление в двух колесах и по необходимости их накачать. Отрегулировать под свой рост и комплекцию высоту расположения седла и рулевой колонны. Оба этих элемента с винтами-эксцентриками, инструмент для адаптирования положения не потребуется.

Тесты HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Первую пробную поездку оптимально провести с выключенным двигателем. Освоиться с движением и управлением, а уже после этого включить питание и опробовать «магию» электродвигателя.

Тесты HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

HIPER ENGINE BF203 (2022) дает возможность выбирать между разными стилями поездки. Полностью расслабленная, когда за перемещение и набор скорости отвечает электродвигатель. А оснащается эта модель движком мощностью 250 Вт, развивающим скорость до 25 километров в час.

Тесты HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Захотелось спорта и дневной активности, актуальной с учетом сидячего образа жизни, можно пользоваться только педалями, подбирая оптимальную передачу с помощью переключателя SHIMANO. Диапазон скоростей тут позволит как забраться в горку, так и кататься по пересеченной местности.

Тесты HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

И есть «золотая середина», когда двигатель работает как ассистент во время движения. Нужно набрать скорость, повернуть акселератор, и он резво набирает нужный ритм, подъезжаете к подъему, включили себе «невидимого помощника». В таком режиме на одном заряде можно проехать около 50 километров.

Тесты HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

Общая же посадка и управление им удобное. Хорошо себя показал в условиях городских дорог и тротуаров. Его же брали для поездки по пригороду. Подходит людям разного возраста и комплекции.

Тесты HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022)

HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022) обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022) станет хорошим выбором для жителя мегаполиса, решая эффективно вопрос не только комфортных поездок, минуя заторы на дорогах, но и что важно,- хранения в квартире. Продуманная конструкция и система складывания рамы, руля и педалей. Простая сборка, возможность снятия аккумулятора, несколько режимов работы, светодиодная фара, багажник для сумок или детского кресла, металлические крылья, подножка, система переключения скоростей SHIMANO и дисковые тормоза.
HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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