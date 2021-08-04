Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 13 990 рублей.
Поставляется в полусобранном состоянии. Это основная часть, рулевая колонна и сам руль, а также винты для сборки. Сам процесс сборки проходит быстро, он подробно описан в комплектной инструкции. В комплекте есть все необходимые типы ключей.
Ориентирование на аудиторию подростков в нем выдают меньшие габариты и стилизация на резиновых ручках руля в виде лапок. Опрошенные нами дети разного возраста высоко оценили внешний вид этого электротранспорта.
Еще одной конструктивной особенностью стала возможность регулировки высоты рулевой колонны. Несколько положений, фиксируемых механическим зажимом и подпружиненной кнопкой.
Это позволит по мере роста ребенка корректировать высоту HIPER Wing K3 под необходимое положение. Фактически ограничения есть только по весу, не более 55 килограммов.
Конструкция электросамоката выполнена из надежного алюминиевого сплава. Он легкий и достаточно прочный. Плюс сам производитель усилил все части, которые подвержены нагрузке.
Из ограничений отметим отсутствие складывания, как у изученного ранее взрослого HIPER Triumph X80. Уменьшить габариты для перевозки можно будет, опустив рулевую колонну.
Для обеспечения безопасности и сохранения контроля педаль акселератора перенесена в платформу. Поверхность ее прорезинена, нажимать ногой удобно. Рядом светодиодный индикатор активности.
Верхняя грань платформы с песчаным покрытием, улучшающим сцепление. Ширина оптимальна для свободного размещения.
Заднее колесо сопровождается крылом, выполняющим при нажатии функцию механического тормоза. На нем также находится зона с катафотом красного цвета.
Для удобства парковки предусмотрена откидная металлическая ножка. Гнездо питания с защитной резиновой заглушкой.
Корпус электросамоката HIPER Wing K3 защищен, соответствуя требованиям класса IPX4.
Оснащается двумя колесами с литыми шинами. Переднее колесо диаметром 8 дюймов, заднее колесо с электромотором, у него диаметр 5 дюймов. Проходимость у этой модели хорошая.
Максимальная скорость ограничена отметкой в 12 км/ч. Оптимально. Скорость набирает и сбрасывает плавно, без рывков.
Установлен несъемный аккумулятор с емкостью 60 Вт.ч. Его в зависимости от качества дорожного покрытия и веса ребенка хватает до 10 километров.