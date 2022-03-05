Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440p…

Ключевой площадкой для нее выступает Aliexpress, но также можно встретить и в российских магазинах.
Верхняя часть ее вращается относительно основания. Также регулировка идет по направлению самого объектива, вверх или вниз.
Данная камера поддерживает трекинг и эту конструктивную особенность не только для ручного перемещения камеры через приложение, но и трекинга во время обнаружения человека в кадре.
Максимально поднимая блок с камерой, открывается доступ к слоту карты памяти. Рядом с ним же скрытая кнопка сброса настроек.
На обратной стороне корпуса IMILAB C21 решетка динамика, используемая для обратной голосовой связи и вывода звуковых уведомлений.
Подача питания идет через microUSB. Разъем морально устарел, но в случае камер это не так критично влияет на удобство эксплуатации.
В основании углубление с пазами для фиксации в комплектной площадке. Она же в свою очередь может быть зафиксирована на потолке. С учетом преобладания белого цвета камера не привлекает к себе повышенного внимания.
В окне управления камерой можно просмотреть потоковое изображение с камеры. Выбрать разрешение съемки, провести фото или видеосъемку. Здесь же джойстик для изменения направлении камеры.
Хранить снимаемые файлы можно на карте памяти. Для доступа к облачному сервису требуется дополнительная оплата. Год доступа к этому сервису стоит 50 долларов, или 5 долларов за месяц.
Просмотр отснятых файлов. Для экономии места на карте памяти можно включить запись только при обнаружении людей в кадре.
Включение трекинга людей. Вывод предупреждений при срабатывании.
Включение/выключение индикатора питания. Включение калибровки. Дополнительные настройки изображения и съемки.
Поддерживается интеграция в Google Home и Amazon Alexa.