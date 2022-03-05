Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440p

В центре внимания сегодня умная камера IMILAB C21, поддерживающая съемку в высоком разрешении 1440p. Из ее особенностей производитель также отмечает технологию отслеживания людей в кадре и активный трекинг, сохранение записей локально и в облаке, а также интеграцию с системами умного дома с голосовыми ассистентами.

IMILAB C21

Ключевой площадкой для нее выступает Aliexpress, но также можно встретить и в российских магазинах.
Лучшая цена IMILAB C21

Комплектация

Комплект включает площадку для монтажа на потолок, USB-кабель, блок питания с евровилкой, дюбеля, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением камеры и данными по ее техническим характеристикам.

IMILAB C21

IMILAB C21 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из белого пластика. Состоит из основания цилиндрической формы и сферы.

IMILAB C21

Верхняя часть ее вращается относительно основания. Также регулировка идет по направлению самого объектива, вверх или вниз.

IMILAB C21

Данная камера поддерживает трекинг и эту конструктивную особенность не только для ручного перемещения камеры через приложение, но и трекинга во время обнаружения человека в кадре.

IMILAB C21

Максимально поднимая блок с камерой, открывается доступ к слоту карты памяти. Рядом с ним же скрытая кнопка сброса настроек.

IMILAB C21

На обратной стороне корпуса IMILAB C21 решетка динамика, используемая для обратной голосовой связи и вывода звуковых уведомлений.

IMILAB C21

Подача питания идет через microUSB. Разъем морально устарел, но в случае камер это не так критично влияет на удобство эксплуатации.

IMILAB C21

В основании углубление с пазами для фиксации в комплектной площадке. Она же в свою очередь может быть зафиксирована на потолке. С учетом преобладания белого цвета камера не привлекает к себе повышенного внимания.

Софт

С подключением проблем не было, прошло быстро. Эксплуатация приложения предполагает проведение авторизации и создания аккаунта.

IMILAB C21

В окне управления камерой можно просмотреть потоковое изображение с камеры. Выбрать разрешение съемки, провести фото или видеосъемку. Здесь же джойстик для изменения направлении камеры.

IMILAB C21

Хранить снимаемые файлы можно на карте памяти. Для доступа к облачному сервису требуется дополнительная оплата. Год доступа к этому сервису стоит 50 долларов, или 5 долларов за месяц.

IMILAB C21

Просмотр отснятых файлов. Для экономии места на карте памяти можно включить запись только при обнаружении людей в кадре.

IMILAB C21

Включение трекинга людей. Вывод предупреждений при срабатывании.

IMILAB C21

Включение/выключение индикатора питания. Включение калибровки. Дополнительные настройки изображения и съемки.

IMILAB C21

Поддерживается интеграция в Google Home и Amazon Alexa.

Тесты

Максимальное разрешение съемки 2560х1440 пикселей. По оценке изображения, это разрешение получено методом интерполяции. Угол обзора 105 градусов, диафрагма F/2.0. У камеры есть инфракрасная подсветка, автоматически активируемая при слабом освещении.

Тесты камеры IMILAB C21

Для подключения к сети доступен только Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц. Проводное подключение не поддерживает. За время эксплуатации в течение недели проблем с облачным соединением замечено не было.

Итоги

IMILAB C21 – умная камера с трекингом людей в кадре. Двухсторонняя голосовая связь, режим охраны с выводом уведомлений, детальные настройки, интеграция с Google Home. К условным минусам отнесем платный доступ к хранению файлов в облаке. Также стоит учитывать, что заявленное разрешение 1440p это интерполяция.
Комментарии и отзывы IMILAB C21
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