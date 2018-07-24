Обзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровня

Тестируемый сегодня видеорегистратор IROAD DASH CAM T10 можно отнести к классу устройств, с которыми пользователь не ставится перед компромиссами. Построена новинка на базе платформы A7 MPCP V3, обе камеры оснащены матрицами Sony, обеспечивая двухканальную съемку в высоком качестве. Помимо этого, поддерживаются фиксация маршрута и скорости движения, дистанционное взаимодействие со смартфоном, а также технологии контроля питания.

IROAD DASH CAM T10 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется IROAD DASH CAM T10 в коробке из плотного картона с общей информацией по спецификациям и технологиям. Внутри покупатель обнаружит основной крепеж, вторую камеру, кабель для её подключения, набор для прямого монтажа питания, сменные ленты с двухсторонним скотчем, основной блок, карту памяти IROAD объемом 16 Гбайт, внешнюю GPS антенну, техническую документацию.

Внешний вид

Основной корпус выполнен в форме параллелепипеда с закругленными углами. Выглядит стильно и премиально. В оформлении используется черный и серебристый цвет.

У IROAD DASH CAM T10 выведена только одна механическая кнопка, расположена она на правом торце. Отвечает за ручное выключение системы.

Основное взаимодействие с системой проводится через 3.5-дюймовый IPS-дисплей, занимающий всю площадь стороны, обращенной к водителю.

Наглядно и информативно, экран позволит подобрать оптимальный угол съемки, выводить изображение со второй камеры для контроля во время движения задним ходом, проводить настройки системы и просматривать ролики.

Все разъемы расположены на верхнем торце, так упрощается скрытый монтаж с минимумом кабелей в видимой части. К этому располагает еще и набор для прямого подключения к бортовой системе питания автомобиля, в него также интегрирован контроллер, предотвращающий разрядку аккумулятора при съемке во время парковки.

Антенна GPS вынесена во внешний блок, так исключается риск плохого приема сигнала, позволяя владельцу самостоятельно подобрать место на лобовом стекле.

Помимо нее на верхнем торце IROAD DASH CAM T10 выведен разъем для подключения второй камеры и гнездо питания.

На левой стороне полноразмерный USB с установленным в него адаптером Wi-Fi. Пригодится он для синхронизации данных и управления с экрана смартфона.

Используется интересная система крепления. Основание и крепежная рамка выполнены из прозрачного пластика. Его не видно со стороны улицы. Фиксация надежная, снимается и ставится без усилий.

По центру фронтальной стороны выведен, выступающий над поверхностью, круглый объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 155 градусов.

Вторая камера выполнена в виде компактного тубуса с прозрачной ножкой. Есть возможность поворота относительно точки крепления, подбирая оптимальное направление съемки. Угол обзора 142 градуса.

Настройки

При старте IROAD DASH CAM T10 пользователя встречает из четырех иконок для быстрого доступа к разделам: воспроизведение, отснятые файлы, настройки, выключение экрана.

В списке файлов выводится время, а также информация по срабатыванию датчиков удара. Просмотреть ролики можно будет вместе со звуком.

Реальный режим отображает картинку с двух камер с возможностью переключения между ними.

Оформление экрана настроек оптимизировано под управление пальцами. Меню информативно и интуитивно.

Софт для Android

Для взаимодействия потребуется установка приложения iRoad. Активируем Wi-Fi соединение нажатием на иконку, выведенную в верхнем углу экрана видеорегистратора. Изменение режимов сопровождаются голосовыми подсказками на русском языке.

После синхронизации доступен тот же список разделов, как на экране самого видеорегистратора. Отсюда в один клик можно вывести картинку в реальном времени.

Загрузить выбранные отснятые файлы, сделав копию важных данных в памяти смартфона.

Провести детальные настройки системы. Выбрав параметры работы видеорегистратора.

Софт для Windows

IROAD DASH CAM T10 форматирует установленный накопитель при первом включении. Вместе с разметкой по папкам, записывается плеер. Он будет необходим для конвертации выбранных файлов в расширении JDR.

В главном окне плеера выводится изображение с двух камер, данные с датчиков и маршрут автомобиля.

Можно сохранять нужные файлы в нескольких вариантах расширений, например, AVI. Такие файлы уже могут быть запущены в обычном воспроизведении.

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Видео

День основная камера

Есть возможность записать конфигурацию настроек, которая будет перенесена в видеорегистратор при последующем включении этой карты памяти в устройстве.Построен IROAD DASH CAM T10 на базе платформы A7 MPCP V3, обеспечивающую съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду с двух каналов. Один файл в формате JDR продолжительностью 1 минута занимает только 80 Мбайт на карте памяти. Позволяя получить хороший временной отрезок, особенно с учетом поддержки накопителей объемом 64 Гбайт.

День задняя камера

Ночь основная камера

Качество съемки соответствует премиальному уровню. В дневное и ночное время номерные знаки остаются читаемыми на большом расстоянии при движении на высокой скорости.

Ночь основная камера

Итоги по IROAD DASH CAM T10

Второй канал здесь не уступает по качеству съемки основной камеры. Эту особенность можно использовать заменив расположение двух камер на стекле. С фронтальной стороны ставим второй блок, он будет не заметен со стороны улицы, а на заднее стекло основной блок. Поддержка дистанционного управления не создаст трудностей с получением нужных файлов.IROAD DASH CAM T10 станет отличным выбором для тех, кто находится в поиске видеорегистратора, соответствующего премиальному уровню. Этот тот класс устройств, в котором все элементы проработаны до мелочей, включая эргономику. Беспроводное подключение, две матрицы Sony, GPS, корейская сборка, поддержка емких накопителей, сенсорное управление, скрытый монтаж.