Обзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровня

2018-07-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - IROAD DASH CAM T10; [246]
Тестируемый сегодня видеорегистратор IROAD DASH CAM T10 можно отнести к классу устройств, с которыми пользователь не ставится перед компромиссами. Построена новинка на базе платформы A7 MPCP V3, обе камеры оснащены матрицами Sony, обеспечивая двухканальную съемку в высоком качестве. Помимо этого, поддерживаются фиксация маршрута и скорости движения, дистанционное взаимодействие со смартфоном, а также технологии контроля питания.

IROAD DASH CAM T10

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

IROAD DASH CAM T10 обзор

Комплектация

Поставляется IROAD DASH CAM T10 в коробке из плотного картона с общей информацией по спецификациям и технологиям. Внутри покупатель обнаружит основной крепеж, вторую камеру, кабель для её подключения, набор для прямого монтажа питания, сменные ленты с двухсторонним скотчем, основной блок, карту памяти IROAD объемом 16 Гбайт, внешнюю GPS антенну, техническую документацию.

IROAD DASH CAM T10

Внешний вид

Основной корпус выполнен в форме параллелепипеда с закругленными углами. Выглядит стильно и премиально. В оформлении используется черный и серебристый цвет.

IROAD DASH CAM T10

У IROAD DASH CAM T10 выведена только одна механическая кнопка, расположена она на правом торце. Отвечает за ручное выключение системы.

IROAD DASH CAM T10

Основное взаимодействие с системой проводится через 3.5-дюймовый IPS-дисплей, занимающий всю площадь стороны, обращенной к водителю.

IROAD DASH CAM T10

Наглядно и информативно, экран позволит подобрать оптимальный угол съемки, выводить изображение со второй камеры для контроля во время движения задним ходом, проводить настройки системы и просматривать ролики.

IROAD DASH CAM T10

Все разъемы расположены на верхнем торце, так упрощается скрытый монтаж с минимумом кабелей в видимой части. К этому располагает еще и набор для прямого подключения к бортовой системе питания автомобиля, в него также интегрирован контроллер, предотвращающий разрядку аккумулятора при съемке во время парковки.

IROAD DASH CAM T10

Антенна GPS вынесена во внешний блок, так исключается риск плохого приема сигнала, позволяя владельцу самостоятельно подобрать место на лобовом стекле.

IROAD DASH CAM T10

Помимо нее на верхнем торце IROAD DASH CAM T10 выведен разъем для подключения второй камеры и гнездо питания.

IROAD DASH CAM T10

На левой стороне полноразмерный USB с установленным в него адаптером Wi-Fi. Пригодится он для синхронизации данных и управления с экрана смартфона.

IROAD DASH CAM T10

Используется интересная система крепления. Основание и крепежная рамка выполнены из прозрачного пластика. Его не видно со стороны улицы. Фиксация надежная, снимается и ставится без усилий.

IROAD DASH CAM T10

По центру фронтальной стороны выведен, выступающий над поверхностью, круглый объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 155 градусов.

IROAD DASH CAM T10

Вторая камера выполнена в виде компактного тубуса с прозрачной ножкой. Есть возможность поворота относительно точки крепления, подбирая оптимальное направление съемки. Угол обзора 142 градуса.

IROAD DASH CAM T10

IROAD DASH CAM T10

Настройки

При старте IROAD DASH CAM T10 пользователя встречает из четырех иконок для быстрого доступа к разделам: воспроизведение, отснятые файлы, настройки, выключение экрана.

IROAD DASH CAM T10

В списке файлов выводится время, а также информация по срабатыванию датчиков удара. Просмотреть ролики можно будет вместе со звуком.

IROAD DASH CAM T10

Реальный режим отображает картинку с двух камер с возможностью переключения между ними.

IROAD DASH CAM T10

Оформление экрана настроек оптимизировано под управление пальцами. Меню информативно и интуитивно.

IROAD DASH CAM T10

Софт для Android

Для взаимодействия потребуется установка приложения iRoad. Активируем Wi-Fi соединение нажатием на иконку, выведенную в верхнем углу экрана видеорегистратора. Изменение режимов сопровождаются голосовыми подсказками на русском языке.

IROAD DASH CAM T10

После синхронизации доступен тот же список разделов, как на экране самого видеорегистратора. Отсюда в один клик можно вывести картинку в реальном времени.

IROAD DASH CAM T10

Загрузить выбранные отснятые файлы, сделав копию важных данных в памяти смартфона.

IROAD DASH CAM T10

IROAD DASH CAM T10

Провести детальные настройки системы. Выбрав параметры работы видеорегистратора.

IROAD DASH CAM T10

Софт для Windows

IROAD DASH CAM T10 форматирует установленный накопитель при первом включении. Вместе с разметкой по папкам, записывается плеер. Он будет необходим для конвертации выбранных файлов в расширении JDR.

IROAD DASH CAM T10

В главном окне плеера выводится изображение с двух камер, данные с датчиков и маршрут автомобиля.

IROAD DASH CAM T10

Можно сохранять нужные файлы в нескольких вариантах расширений, например, AVI. Такие файлы уже могут быть запущены в обычном воспроизведении.

alt="IROAD DASH CAM T10"

Есть возможность записать конфигурацию настроек, которая будет перенесена в видеорегистратор при последующем включении этой карты памяти в устройстве.

Видео

Построен IROAD DASH CAM T10 на базе платформы A7 MPCP V3, обеспечивающую съемку в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду с двух каналов. Один файл в формате JDR продолжительностью 1 минута занимает только 80 Мбайт на карте памяти. Позволяя получить хороший временной отрезок, особенно с учетом поддержки накопителей объемом 64 Гбайт.

День основная камера

День задняя камера

Качество съемки соответствует премиальному уровню. В дневное и ночное время номерные знаки остаются читаемыми на большом расстоянии при движении на высокой скорости.

Ночь основная камера

Ночь основная камера

Второй канал здесь не уступает по качеству съемки основной камеры. Эту особенность можно использовать заменив расположение двух камер на стекле. С фронтальной стороны ставим второй блок, он будет не заметен со стороны улицы, а на заднее стекло основной блок. Поддержка дистанционного управления не создаст трудностей с получением нужных файлов.

Итоги по IROAD DASH CAM T10

IROAD DASH CAM T10 станет отличным выбором для тех, кто находится в поиске видеорегистратора, соответствующего премиальному уровню. Этот тот класс устройств, в котором все элементы проработаны до мелочей, включая эргономику. Беспроводное подключение, две матрицы Sony, GPS, корейская сборка, поддержка емких накопителей, сенсорное управление, скрытый монтаж.

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