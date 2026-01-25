Представлен сетевой накопитель UnifyDrive UC450 Pro на Core Ultra 5 225H

Компания UnifyDrive пополнила ассортимент сетевых накопителей моделью UC450 Pro, которая основана на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 225H. Новинка также характеризуется поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти DDR5, до 152 ТБ данных в четырех слотах M.2 2280, двух U.2 и двух SATA 3.0, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, 10-гигабитным и гигабитным портами Ethernet, разъемами HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen 2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также корпусом массой 3,7 кг. Его цена составляет 1500 долларов.

Также была представлены более простая модель UC250 с 4-ядерным чипом Intel N150, до 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, 32 ГБ флеш-памяти eMMC, двумя слотами M.2 2280 (PCIe 3.0) и двумя слотами для 2,5/3,5-дюймовых накопителей суммарным объемом 76 ТБ, портом 2,5G Ethernet, интерфейсами USB-C, USB-A 3.2 Gen 2 и HDMI 2.1, а также корпусом массой 1,08 кг. Цена составляет 400 долларов.
