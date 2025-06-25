netis NX62 обзор и тесты. Роутер с Wi-Fi 6 и 2.5 Гбит/с портами

Выбирая сейчас новый беспроводной роутер домой или в офис стоит обращать внимание на наличие поддержки Wi-Fi 6, доступной на смартфонах, планшетах, ноутбуках, стационарных компьютерах, игровых консолях, обеспечивая высокие скорости работы с данными, минимальные задержки в онлайн играх и быструю загрузку мультимедийного контента. С учетом такого распространения среди беспроводных клиентов экономить и отказываться от него целесообразности нет, особенно с учетом того что есть сами роутеры также стали доступными. Изучаемый сегодня netis NX62 обеспечивает непревзойденную скорость на беспроводном и проводном соединениях, располагая 2.5 Гбит/с портами WAN и LAN, усиленное покрытие Wi-Fi с восемью высокопроизводительными антеннами, 4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 1148 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц.

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке из плотного картона с эффектным оформлением. На ее лицевой стороне приведена сводная информация по скоростным характеристикам и поддерживаемым технологиям. Внутреннее пространство коробки заполненно пенным материалом.

Комплект включает адаптер питания 12В, патч-корд, удлинитель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус роутера выполнен из пластика черного цвета с преимущественно матовым покрытием. Внешне роутер напоминает паука, выглядит современно и технологично.

Вариантов установки у него два: на стену или плоскую поверхность. Для этого есть четыре ножки на основании и два отверстия.

На основании расположены решетки вентиляции. Нанесена наклейка с техническими данными, параметрами доступа в панель администратора и заводскими настройками беспроводного соединения.

Блок светодиодных индикаторов выведен на передней грани. Светодиоды с умеренной яркостью подсветки, при работе не раздражают миганием, но при этом обеспечивают информативный контроль ключевых параметров работы.

На тыльной стороне размещены пять разъёмов RJ-45: три с пропускной способностью 1 Гбит/с и два — 2.5 Гбит/с. Один из портов 2.5 Гбит/с предназначен для подключения кабеля провайдера (WAN), второй — для клиентского устройства. Доступен USB 3.0 разъем, который можно использовать для подключения внешнего диска или LTE-модема. В комплекте предусмотрели удлинитель, который упростит подключение, особенно при широком корпусе подключаемого устройство.

На верхней грани также вентиляционная решетка, которая декорирована в виде символа X с накладками из пластика красного цвета.

Аппаратное оснащение и возможности

В netis NX62 используется сразу восемь фиксированных антенн с высокомощным FEM, формированием луча и высоким коэффициентом усиления. Расположены они парно в четырех по периметру. Обеспечивается увеличенный радиус действия и широкое покрытие.Установлен четырехъядерный процессор MediaTek MT7986AV с тактовой частотой 2 ГГц. Эта платформа аппаратно поддерживает порты 2.5 Гбит/с и работу с портом USB 3.0. Обеспечивает высокую производительность и запас для работы при продолжительной нагрузке, а также позволяет одновременно обслуживать большое число подключенных клиентов. Дополнительно чипы MT7975N, MT7975PN, MT7531AE и GPY21. Доступны 512 Мбайт оперативной памяти и 128 Мбайт флеш-памяти для прошивки.

Порты 2.5 Гбит/с становятся всё более актуальными для подключения сетевых хранилищ (NAS), современных материнских плат и PCI-E адаптеров. Актуально для передачи и стриминги 4K-видео, локальной работы с большими файлами (графика, видео, бэкапы), обмена данными между несколькими ПК и NAS.

BeeWiFi

Роутер поддерживает Wi-Fi 6: 5 ГГц: 4804 Мбит/с (802.11ax, HE160), 2.4 ГГц: 1148 Мбит/с (802.11ax). Поддерживает актуальный стандарт шифрования WPA3 с повышенной защитой.Система поддерживает общепринятый стандарт Easy Mesh, утвержденный Wi-Fi Alliance. В отличие от прорпиетарных стандартов от отдельных производителей, здесь пользователь не столкнется с отказом в работе при снятии с производства.Первоначально запустить, задать подключение к провайдеру и в последующем полноценно управлять netis NX62 можно имея под рукой только смартфон с установленным бесплатным приложением BeeWiFi. Оно автоматически находит роутер в локальной сети и при первом подключении предлагает пройти мастер настройки с выбором базовых параметров и указанием данных провайдера, поддерживает все представленные в России, а также выбора имени и пароля беспроводной сети.

Главное окно приложения содержит сводную информацию по схеме работы, мониторингу скорости и количеству подключенных клиентов. Иконки-ярлыки быстрого перехода в настройки беспроводной сети, USB, MESH и общей информации.

В разделе управления беспроводной сетью можно включить скрытую беспроводную сеть, режим ее работы, выбор широкополосного канала. Создать резервную сеть для Wi-Fi 6, так при отсутствии покрытия устройства будут выбирать сеть с лучшим качеством покрытия.

Создание отдельной гостевой сети с выбором лимита скорости и времени соединения, а также ограничения доступа к ресурсам в локальной сети. Это актуально еще и в вопросе сохранения приватности данных для подключения к основной сети. Управление IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, TR-069. Выбор режима сети, контроля доступа, мощности передатчика.

При эксплуатации в офисах или магазинах с предоставлением доступа для сторонних пользователей есть поддержка Captive Portal с авторизацией через российские компании Ростелеком и Wi-Fi Systems. Это необходимо для соблюдения требования законодательства.

Отдельный раздел для управления USB. Здесь этот разъем можно использовать в разных сценариях. При подключении внешнего диска или флешки организовывается общий доступ к файлам по протоколу SMB, FTP с паролем или без, а также DLNA с совместным доступом и просмотром мультимедийных файлов. При эксплуатации на даче или в местах отсутствия кабельных провайдеров актуальна будет поддержка LTE-модемов.

Есть встроенная поддержка OpenVPN клиента и сервера. Wireguard как сервер или клиент. Зеркалирование и переадресация портов. Организация удаленного доступа к роутеру.

Приложение позволит владельцу автоматически проверить наличие последней версии прошивки и обновить его. Предусмотрено и ручное ее обновление. Интерфейс у приложения на русском языке, оно удобно структурировано и позволяет полноценно управлять работой роутера как находясь в одной локальной сети с ним, так и дистанционно из любой точки мира.

Веб-панель

Сопровождение netis NX62 приложением не ограничило возможность взаимодействия через веб-панель. При чем отметим преемственность, интерфейс и структура приложения и веб-панели схожи, это упрощает взаимодействие для пользователя.

Здесь также выставляют параметры работы беспроводной сети для двух частот в отдельности или можно объединить их в одну сеть. Дополнительные настройки.

Управление USB, каждый из режимов содержит детальные настройки. Данный разъем будет полезен, просматривать фильмы с телевизора, сделать личное облако с быстрыми скоростями работы с данными или хранить библиотеку музыки с последующем прослушиванием с разных типов устройств.

Удобно реализован инструмент работы с EASY MESH. Выступает как контроллером (главным роутером) так и клиентом (дополнительным роутером). В итоге просто и понятно обеспечивается стабильное покрытие на большой территории. Актуально для многокомнатных квартир и частных домов.

Тесты

Основное меню представлено в виде ярлыков с иконками. Наглядно структурировано и каждая плитка подписана. Вся информация на русском языке.Тестирование роутера велось с кабельным провайдером, тарифный план 550 Мбит/с. Первый тест проведен со стационарного компьютера, подключенного к роутеру кабелем.

Второй тест проведен при беспроводном подключении со смартфона iPhone 16 Pro Max с поддержкой Wi-Fi 6 на расстоянии 5 метров от роутера. Высокие скорости позволяют получать на смартфон контент в высоком разрешении в потоке, быстро загружать приложения, играть без лагов и проблем с пингом, а также копировать снятые фото и видео файлы на локальный сервер или стационарный ПК для дальнейшей обработки или хранения.

мини-NAS с 4 SSD M.2,

ПК с сетевой картой 2.5 Гбит/с.

На текущий момент провайдеры со скоростями выше 1 Гбит/с в России не распространены, но наличие таких портов будет актуально уже сейчас для подключения домашнего сервера. Мы протестировали порты 2.5 Гбит/с на маршрутизаторе Netis NX62 в режиме моста. Интернет подключался от провайдерского роутера через 1 Гбит/с порт (для тарифа этого достаточно). К 2.5 Гбит/с портам были подключены:Результат: до 280 МБ/с в локальной передаче данных — отличная производительность для домашней и офисной среды!

Также мы проверили доступ к NAS подключенному к 2.5 Гбит/с LAN порту через Wi-Fi (адаптер ноутбука Realtek 8852CE WiFi 6E) В ходе тестирования удалось достичь скорости передачи данных свыше 92.4 МБ/с (≈740 Мбит/с), что соответствует реальной пропускной способности гигабитного соединения по Wi-Fi — без использования кабеля. Получили гигабитную скорость через Wi-Fi!

SMB (чтение/запись) – 109,4 Мбит/с / 106,1 Мбит/с;

FTP (чтение/запись) – 110,2 Мбит/с / 112,6 Мбит/с.

Итоги

Отдельно проверили работу USB 3.0 разъема в разных режимах работы, получили следующие результаты:netis NX62 – роутер основанный на современной высокопроизводительной платформе, поддерживающий проводное соединение 2.5 Гбит/с (WAN и LAN), высокие скорости беспроводного соединения Wi-Fi 6, выполненный в оригинальном дизайне с восемью антеннами, обеспечивающий высокое качество покрытия и одновременную работу большого количества подключенных клиентов. Встроенное программное обеспечение с детальными возможностями тонкой настройки, бесплатное приложение для смартфона на iOS и Android с дистанционным доступом. Технология EasyMesh, USB с выбором режимов работы, включая LTE-модемы, работа клиентом или сервером VPN, WPA3.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".