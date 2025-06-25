netis NX62 обзор и тесты. Роутер с Wi-Fi 6 и 2.5 Гбит/с портами

Комплект включает адаптер питания 12В, патч-корд, удлинитель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.
Вариантов установки у него два: на стену или плоскую поверхность. Для этого есть четыре ножки на основании и два отверстия.
На основании расположены решетки вентиляции. Нанесена наклейка с техническими данными, параметрами доступа в панель администратора и заводскими настройками беспроводного соединения.
Блок светодиодных индикаторов выведен на передней грани. Светодиоды с умеренной яркостью подсветки, при работе не раздражают миганием, но при этом обеспечивают информативный контроль ключевых параметров работы.
На тыльной стороне размещены пять разъёмов RJ-45: три с пропускной способностью 1 Гбит/с и два — 2.5 Гбит/с. Один из портов 2.5 Гбит/с предназначен для подключения кабеля провайдера (WAN), второй — для клиентского устройства. Доступен USB 3.0 разъем, который можно использовать для подключения внешнего диска или LTE-модема. В комплекте предусмотрели удлинитель, который упростит подключение, особенно при широком корпусе подключаемого устройство.
На верхней грани также вентиляционная решетка, которая декорирована в виде символа X с накладками из пластика красного цвета.
В netis NX62 используется сразу восемь фиксированных антенн с высокомощным FEM, формированием луча и высоким коэффициентом усиления. Расположены они парно в четырех по периметру. Обеспечивается увеличенный радиус действия и широкое покрытие.
Порты 2.5 Гбит/с становятся всё более актуальными для подключения сетевых хранилищ (NAS), современных материнских плат и PCI-E адаптеров. Актуально для передачи и стриминги 4K-видео, локальной работы с большими файлами (графика, видео, бэкапы), обмена данными между несколькими ПК и NAS.
Роутер поддерживает Wi-Fi 6: 5 ГГц: 4804 Мбит/с (802.11ax, HE160), 2.4 ГГц: 1148 Мбит/с (802.11ax). Поддерживает актуальный стандарт шифрования WPA3 с повышенной защитой.
Главное окно приложения содержит сводную информацию по схеме работы, мониторингу скорости и количеству подключенных клиентов. Иконки-ярлыки быстрого перехода в настройки беспроводной сети, USB, MESH и общей информации.
В разделе управления беспроводной сетью можно включить скрытую беспроводную сеть, режим ее работы, выбор широкополосного канала. Создать резервную сеть для Wi-Fi 6, так при отсутствии покрытия устройства будут выбирать сеть с лучшим качеством покрытия.
Создание отдельной гостевой сети с выбором лимита скорости и времени соединения, а также ограничения доступа к ресурсам в локальной сети. Это актуально еще и в вопросе сохранения приватности данных для подключения к основной сети. Управление IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, TR-069. Выбор режима сети, контроля доступа, мощности передатчика.
При эксплуатации в офисах или магазинах с предоставлением доступа для сторонних пользователей есть поддержка Captive Portal с авторизацией через российские компании Ростелеком и Wi-Fi Systems. Это необходимо для соблюдения требования законодательства.
Отдельный раздел для управления USB. Здесь этот разъем можно использовать в разных сценариях. При подключении внешнего диска или флешки организовывается общий доступ к файлам по протоколу SMB, FTP с паролем или без, а также DLNA с совместным доступом и просмотром мультимедийных файлов. При эксплуатации на даче или в местах отсутствия кабельных провайдеров актуальна будет поддержка LTE-модемов.
Есть встроенная поддержка OpenVPN клиента и сервера. Wireguard как сервер или клиент. Зеркалирование и переадресация портов. Организация удаленного доступа к роутеру.
Приложение позволит владельцу автоматически проверить наличие последней версии прошивки и обновить его. Предусмотрено и ручное ее обновление. Интерфейс у приложения на русском языке, оно удобно структурировано и позволяет полноценно управлять работой роутера как находясь в одной локальной сети с ним, так и дистанционно из любой точки мира.
Здесь также выставляют параметры работы беспроводной сети для двух частот в отдельности или можно объединить их в одну сеть. Дополнительные настройки.
Управление USB, каждый из режимов содержит детальные настройки. Данный разъем будет полезен, просматривать фильмы с телевизора, сделать личное облако с быстрыми скоростями работы с данными или хранить библиотеку музыки с последующем прослушиванием с разных типов устройств.
Удобно реализован инструмент работы с EASY MESH. Выступает как контроллером (главным роутером) так и клиентом (дополнительным роутером). В итоге просто и понятно обеспечивается стабильное покрытие на большой территории. Актуально для многокомнатных квартир и частных домов.
Основное меню представлено в виде ярлыков с иконками. Наглядно структурировано и каждая плитка подписана. Вся информация на русском языке.
Второй тест проведен при беспроводном подключении со смартфона iPhone 16 Pro Max с поддержкой Wi-Fi 6 на расстоянии 5 метров от роутера. Высокие скорости позволяют получать на смартфон контент в высоком разрешении в потоке, быстро загружать приложения, играть без лагов и проблем с пингом, а также копировать снятые фото и видео файлы на локальный сервер или стационарный ПК для дальнейшей обработки или хранения.
На текущий момент провайдеры со скоростями выше 1 Гбит/с в России не распространены, но наличие таких портов будет актуально уже сейчас для подключения домашнего сервера. Мы протестировали порты 2.5 Гбит/с на маршрутизаторе Netis NX62 в режиме моста. Интернет подключался от провайдерского роутера через 1 Гбит/с порт (для тарифа этого достаточно). К 2.5 Гбит/с портам были подключены:
Также мы проверили доступ к NAS подключенному к 2.5 Гбит/с LAN порту через Wi-Fi (адаптер ноутбука Realtek 8852CE WiFi 6E) В ходе тестирования удалось достичь скорости передачи данных свыше 92.4 МБ/с (≈740 Мбит/с), что соответствует реальной пропускной способности гигабитного соединения по Wi-Fi — без использования кабеля. Получили гигабитную скорость через Wi-Fi!
Отдельно проверили работу USB 3.0 разъема в разных режимах работы, получили следующие результаты: